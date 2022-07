Nuova doppietta per Michele Pirro che vince anche gara2 del CIV Superbike al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Pirro e Del Bianco hanno dato ancora spettacolo girando con tempi incredibili. Completa il podio Randy Krummenacher. Michele con questa vittoria ipoteca il suo nono titolo italiano, al Mugello a metà settembre gli basteranno un terzo ed un secondo posto per confermarsi campione. Ottima prestazione di Simone Corsi, quinto con Mantovani che scattava dal fondo della griglia sesto. C’entrano la top10 anche Samuele Cavalieri al debutto quest’anno dopo l’infortunio e Kevin Manfredi con la Suzuki.

LA REGOLA DI PIRRO

Il dominio di Michele Pirro nel CIV Superbike ad ogni gara conferma quanto il pilota pugliese sia a suo agio sulla sua Panigale V4R. Pirro si è preso come di consueto qualche giro alle spalle del rivale Alessandro Del Bianco per studiarlo. Al nono giro coi complice un errore del pilota Aprilia Nuova M2 Racing si è messo al comando. A questo punto per Del Bianco non c’è stata altra possibilità che attaccare l’otto volte campione italiano.

Tutti gli attacchi sono però andati a vuoto e Pirro è transitato vincitore con un secondo di vantaggio su “DB52”. Pirro si è messo al riparo dagli attacchi di Del Bianco nel penultimo passaggio grazie ad un incredibile 1’35″860 che gli è valso il miglior giro di gara. Un tempo incredibile ad una manciata di centesimi dal record della pista che risale al 2018.

KRUMMENACHER VINCE LA LOTTA PER IL PODIO

E’ stata avvincente anche la lotta per il terzo gradino del podio vinta da Randy Krummenacher. Lo svizzero si è messo alle spalle il compagno di squadra nel Keope Motor Team, Simone Corsi. Il pilota titolare MV Agusta Forward in Moto2 si è comunque subito adattato alla R1 con regolamento CIV riuscendo a conquistare un ottima quarta piazza. Quinta posizione per Andrea Mantovani che scattava dal fondo della griglia ed è riuscito ancora a risalire la classifica. Ha chiuso quarto sul traguardo ma retrocesso in sesta posizione Luca Vitali per eccesso di track limits. Al pilota del team Honda della Scuderia Improve – Firenze Motor sono stati inflitti tre secondi di penalità che gli hanno fatto perdere tre posizioni per pochissimi centesimi.

Settima ed ottava posizione per Lorenzo Zanetti e Samuele Cavalieri, i due rientranti dopo i due brutti infortuni di inizio stagione. Per Cavalieri soprattutto al debutto sulla nuova Kawasaki ZX-10RR del Black Flag Motorsport è un risultato importante su una moto ancora ad inizio sviluppo. Nona piazza per Doriano Vietti Ramus mentre chiude la top10 Kevin Manfredi con una Suzuki ancora acerba ma su cui il team Penta e Kevin stanno lavorando sodo.

Mathias Cantarini