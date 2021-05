Una tiepida giornata di primavera sferzata dal vento fresco è stata il contorno perfetto alle gare del secondo round dell’ELF CIV a Misano. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ha visto trionfare nuovamente Michele Pirro nella classe SBK. Battaglia intensa nella SS con Massimo Roccoli che torna a vincere a Misano, l’ultima volta era accaduto nel 2017. Matteo Bertelle dopo i primi round della Red Bull Rookies Cup torna al CIV e lo fa vincendo.

SBK

La classe regina del CIV inaugura il weekend di gare qui al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Contrariamente a quanto successo al Mugello dove un folto gruppo di piloti si è giocato la vittoria, qui la corsa è stata a due soli piloti: Alessandro Del Bianco e Michele Pirro.

I due scattavano davanti a tutti, con il pilota Honda davanti al collaudatore Ducati MotoGP. I due fin dal primo giro hanno preso subito un paio di secondi di margine su Luca Vitali, rallentanto nelle prime curve dalla battaglia con Tati Mercado, velocissimo in partenza. Del Bianco ha resistito tre passaggi agli attacchi di Michele, che lo ha poi infilato nell’ultimo settore della pista. Proprio qui per ammissione dello stesso Del Bianco, Michele ha costruito il suo successo riuscendo tutti i giri a mettere mattoncini che poi il pilota Honda doveva recuperare nel resto della pista. I due sono rimasti a contatto fino all’ultimo passaggio, quando Michele ha dato un ultimo strappo e Del Bianco non è riuscito a resistergli.

Completa il podio Luca Vitali, che dopo aver perso contatto nelle fasi iniziali, ha provato a ricucire il gap fino a due terzi di gara quando un piccolo highside lo ha costretto a più miti consigli. Quarta piazza per Lorenzo Zanetti che nelle fasi finali di gara ha dovuto vedersela con Lorenzo Gabellini che ha costruito la sua gara in rimonta facendo siglare il suo giro veloce nel terzultimo passaggio. Sesta piazza per Ayrton Badovini con la nuovissima M1000RR, che però deve limare gli ultimi decimi per poter lottare per il podio. Settimo Flavio Ferroni, più lontano rispetto a quanto visto al Mugello dove aveva impensierito fino all’ultimo metro Michele Pirro. Il giovanissimo pilota del team Nuova M2 Racing avrà però la possibilità di rifarsi già da domani. Così come i suoi compagni di squadra Riccardo Russo e Alex Bernardi che gli sono arrivati proprio alle spalle.

Chiude la top 10 Agostino Santoro, con Gabriele Ruiu undicesimo più attardato dopo un inciampo nelle prime fasi di gara. Non hanno terminato la gara Michael Canducci, nostro ospite a Motorbike Circus poche settimane fa, e Tati Mercado. Tati che sarà impegnato tra 7 giorni ad Aragon è qua in sostituzione di Alessandro Andreozzi. Qui potete leggere l’intervista fatta proprio ieri a Misano prima delle prove ufficiali.

Moto3

Una gara della Moto3 che ritrova in Matteo Bertelle il suo padrone, assente al Mugello a causa della concomitanza con le gare della Red Bull Rookies Cup a cui partecipa. Matteo ha conquistato la vittoria della gara non senza sofferenze: nei primi giri infatti ha dovuto vedersela con i due piloti del Bathal VR46 Rider Academy Elia Bartolini e Alberto Surra, oltre che con l’olandese Zonta Van den Goorbergh. Matteo già da metà gara ha cominciato a staccare il gruppo con il solo Alberto Surra che per qualche giro è riuscito a resistergli, fino a quando non è scivolato in uscita della “Quercia”.

Con il ritiro di Surra, per Bertelle è stata solo questione di portare la moto al traguardo, mentre dietro di lui invece si accendeva la battaglia. Elia Bartolini e Van den Goorbergh infatti hanno ingaggiato una battaglia che si è conclusa solo sotto la bandiera a scacchi. La classifica definitiva è stata pubblicata solo dopo l’intervento del photofinish con il pilota italiano che l’ha spuntata per soli 2 millesimi. Quarta piazza per Andrea Giombini che incassa però quindici secondi dal podio: il pilota della KTM l’ha spuntata nella lotta a quattro con Andrea Natali, Biagio Miceli e Pasquale Alfano. Alessandro Sciaretta chiude ottavo davanti all’austriaco Jacob Rosenthaler e Cristian Lolli a chiudere i primi dieci.

SS600

Tra i 600 vittoria per Massimo Roccoli nella solita combattutissima gara della Supersport. Con Niki Tuuli e Manuel Gonzales in fuga ma fuori classifica essendo wildcard, la gara vera è stata a sei piloti. Purtroppo la gara ha perso Federico Caricasulo nel terzo passaggio, uno dei favoriti per la vittoria. Inizialmente è stato Andy Verdoia a prendere il comando della corsa ma presto è arrivato Massimo Roccoli a mettersi a tirare il trenino. Roccoli è riuscito a resistere fino all’arrivo agli attacchi di Marco Bussolotti, Verdoia, ma anche di Stefano Valtulini e Roberto Mercandeli. A manifestare l’altissimo livello del CIV SS i tempi rispetto allo scorso anno sono scesi in maniera incredibile anche grazie ai tanti piloti del mondiale che scelgono la serie tricolore come allenamento.

Sul podio con Massimo Roccoli sono saliti Andy Verdoia e Marco Bussolotti che scattava dalla pole. Quarta piazza per Stefano Valtulini che vede il podio a pochissimmi centesimi, alle sue spalle sempre in volata Roberto Mercandelli. Sesto a soli due secondi dalla vetta Edoardo Sintoni, partito dalla settima fila ha rimontato precedendo Filippo Fuligni, settimo. Solo ottava piazza per Kevin Manfredi, per lui settimana prossima inizierà la campagna europea ad Aragon. Nona piazza per Matteo Patacca mentre chiude la top10 Luca Ottaviani. Solo quattordicesimo Davide Stirpe, che perde così terreno da Massimo Roccoli, leader della classifica tricolore.

PreMoto3

La gara della PreMoto3 ha visto vincitore Alberto Ferrandez Beneite, il giovanissimo talento spagnolo ha infatti impresso fin dal primo giro un ritmo forsennato alla gara. La sua fuga è però durata metà gara perchè a suon di giri record Alex Venturini, suo compagno di squadra, si è riavvicinato. Alex ha siglato il nuovo giro record migliorando di oltre un secondo il miglior tempo che era stato siglato lo scorso anno in 1’47″624. Impressionante se pensate che è stato fatto con una moto con poco pochissimi cavalli. Terza piazza del podio per Guido Pini, che ha resistito agli attacchi di Riccardo Trolese e Jose Salvans Juarez. Sesta piazza per Edoardo Liguori, che in volata ha avuto la meglio sul greco Vasilis Panteleakis. Ottava piazza per Flavio Massimo Piccolo, mentre Mattia Romito e Michele Amadori chiudono la top10.

SS300

La gara della SS300 ha visto tra i protagonisti Tom Both-Amos volto noto del Mondiale di categoria. L’inglese, così come molti altri piloti, ha scelto il CIV come ultimo allenamento prima dell’inizio del campionato. Per lui e Matteo Vannucci gara in solitaria, con il folto gruppo che è rimasto alle spalle a lottare per la terza piazza. Disavventura per Vannucci al termine della gara: per festeggiare alle “Rio” è entrato di traverso perdendo il posteriore e finendo a terra. Fortunatamente nulla di grave per lui che ha ripreso la moto ed ha raggiunto il parco chiuso. La gara per il terzo gradino del podio è stata molto più combattuta con un gruppo composta da ben undici piloti, tutti in lotta per una sola posizione.

Una griglia ricca di piloti del Mondiale con il nostro Vannucci, unico titolare del CIV a resistere nelle prime posizioni. Dimostrando quanto il livello dei nostri piloti e del nostro campionato è alto. La terza posizione è andata a Hugo De Cancellis che ha vinto la volata battendo di 52 millesimi Marc Garcia. Quinta piazza per Bahattin Sofuoglu che ha preceduto il sudafricano Dorren Loureiro, mentre ha chiuso settimo l’australiano Harry Khouri. Ottava piazza per Giacomo Mora che ha preceduto Leonardo Carnevali e Omar Bonoli. Bonoli è transitato sul traguardo in sesta posizione, ma una penalità di un secondo per track limits lo ho costretto a chiudere la top10.



Il CIV tornarà in pista domani sempre a Misano per la seconda giornata di gare alle quali si aggiungeranno quelle del National Trophy e il nuovissimo Trofeo Aprilia RS660.

Mathias Cantarini