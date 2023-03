Lorenzo Gasperini avrà un anno decisamente impegnativo, considerando la sua partecipazione a tempo pieno alla R7 Cup 2023. Ma Lorenzo non si fermerà a questo, complice il suo ruolo di tester per le R1 della SBK e più in generale per Yamaha

SEMPRE A MANETTA

Il tempo libero? E a che serve? Ha pensato una cosa del genere, Lorenzo Gasperini, mentre guardava il calendario 2023 della R7 Cup e lo incrociava con tutti i suoi impegni. Perchè Lorenzo quest’anno, oltre a correre a tempo pieno nel monomarca Yamaha, farà da tester per la casa di Iwata. In più, quest’anno correranno 3 gare con il CIV a Misano, Mugello e Vallelunga, 1 con il Mondiale SBK ad Imola e l’ultima al Mugello per la Coppa Italia. Il tutto verrà correlato con la finale Europea, che già nel 2022 li ha visti protagonisti e competitivi nonostante un parterre di piloti di calibro internazionale. La denominazione del team sarà Motormi by Top Moto Racing Team, ed il coach è una conoscenza di LiveGP.it, ossia Roberto Rolfo.

IL COMMENTO DI LORENZO

“Sono davvero felice di annunciare che per la stagione 2023 sarò ancora insieme alla concessionaria ufficiale Yamaha Top Moto Varese. È fantastico rinnovare il mio impegno con loro, perché mi hanno sempre sostenuto e creduto in me, permettendomi di esprimermi al massimo e sentirmi a casa. Oltre al nostro legame con la casa madre Yamaha, siamo anche molto legati grazie ad un clima davvero familiare nel team. Insieme abbiamo molti progetti ambiziosi anche per il futuro, e non vedo l’ora di affrontarli insieme. Quest’anno abbiamo unito le forze con il mio motoclub, il MotorclubMi, e questa unione ci consentirà di potenziare le nostre risorse e aiutarci a vicenda nella corsa verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Sono molto contento di questo e, onestamente, non vedo l’ora di scendere in pista. Ringrazio di cuore Marco Alberti e Dario Alberti (Top Moto Varese), Cristian Sannini (mio socio e presidente del MotorclubMi), la mia famiglia e tutti i miei sponsor.“

OSPITE A MOTORBIKE CIRCUS

Se non dovessero bastare questi suoi commenti, con Lorenzo abbiamo anche scambiato due chiacchiere insieme a Victoria Ortega durante la puntata numero 348 di Motorbike Circus. Lore ci ha raccontato parecchi aneddoti sulla moto di Toprak Razgatlioglu, e ci ha anche stuzzicato l’appetito con qualche “rumors” sulla prossima Supersport di Yamaha. Qui potete ascoltare le sue parole.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: CIV | AXON SEVEN TEAM SI PRESENTA PER IL BIS TRICOLORE