Si è presentato a quaranta giorni dal via del CIV 2023 l’Axon Seven Team, squadra che lo scorso anno ha conquistato il titolo 600 CIV con Marco Bussolotti e che proverà a ripetersi quest’anno. Con il confermato “Busso” arrivano nel team con sede a Scorzè, il terzo classificato nel 600 CIV 2022, Armando Pontone ed il giovanissimo Shogo Kawasaki. Anche quest’anno il team di Paolo Cannizzaro utilizzerà le Yamaha R6 passando dalla configurazione 600 CIV a quella “Next Gen“.

RIPARTO DALL’UNO

Il titolo tricolore 600 CIV arrivato al termine di una stagione 2022 dominata da parte di Marco Bussolotti, chiusa con sei vittorie e cinque secondi posti, mette l’Axon Seven Team nella condizione di sognare in grande. Dopo il titolo sfiorato nel 2021, l’arrivo delle “Next Gen” ha spezzato la classifica 2022 generando confusione nei più distratti. Marco Bussolotti con la R6 ha saputo lottare in diverse occasioni con tanti piloti della “NG” chiudendo diverse volte nella top10 assoluta. Sorride pensando a quando tra pochi giorni potrà provare la R6 con il “motore da mondiale“. Una differenza di prestazioni di circa 20cv che lo aiuteranno soprattutto nelle gare del Mugello dove lo scorso anno aveva sofferto proprio la mancanza di potenza dovuta alla configurazione “600 CIV”.

NUOVI ARRIVI PRONTI A STUPIRE

Approdano invece nel team Armando Pontone, classe 1992, con un passato tra 125GP e Moto3 mondiale, l’Europeo STK1000 prima di tornare in Italia. Rientrato nel paddock del CIV, Armando ha vinto il National Trophy 600 2021 mentre lo scorso anno ha debuttato chiudendo terzo alle spalle di Bussolotti nella classe 600 CIV. La terza freccia all’arco dell’Axon Seven Team sarà invece il giovane Shogo Kawasaki. Il pilota giapponese è al secondo anno di CIV dopo un passato nella Asia Talent Cup ed una stagione difficile nel WorldSSP. Shogo ha dimostrato di poter avere la velocità per mettersi in mostra e potrà contare sull’esperienza del team e dei compagni per crescere ancor più velocemente.

IMPEGNO ANCHE IN COPPA ITALIA

l’Axon Seven Team oltre all’impegno nel CIV continua a credere anche nei campionati “amatoriali“. Sarà infatti nuovamente al via di diversi trofei della Coppa Italia Velocità. Saranno ben sei i piloti coinvolti tra Dunlop Cup, Trofeo Italiano Amatori e Pirelli Cup: Giorgio Besana, Roberto Torretta, Omar Ranghetti, Anthony Della Volpe, Stefano Boni e Daniele D’Adda.

