Secondo successo stagionale nel CIV SBK per Alessandro Delbianco che sfrutta la scivolata di Michele Pirro alla “Tosa” al penultimo passaggio di gara, sul podio Andrea Mantovani e Luca Vitali. Per il pilota Ducati è il terzo mezzo passo falso consecutivo dopo la scivolata e la rottura del Mugello lo scorso round. Pirro è comunque riuscito a ripartire chiudendo in undicesima posizione, Delbianco ora accorcia a 16 punti di ritardo e sarà decisiva la gara di domani alle ore 14:45.

UN CIV SBK SENZA PADRONE

Sembrava tutto deciso, Michele Pirro comandava la gara dopo la ripartenza per la bandiera rossa esposta all’ottavo giro per la caduta alle “Rivazza” di Gianluca Sconza. La prima parte di gara aveva visto Pirro allungare davanti a Lorenzo Zanetti ed Alessandro Delbianco. Alla ripartenza però la Ducati Panigale V4R di Lorenzo Zanetti ha tradito il pilota bresciano che non ha potuto schierarsi in griglia. A questo punto il duello nella “sprint race” di soli sette giri è stato tra Michele Pirro e Alessandro Delbianco. Il pilota pugliese si è messo subito al comando dettando il ritmo ma questa volta “DB52” non si è lasciato staccare ed ha resistito rispondendo colpo su colpo al ritmo del pilota Ducati.

Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing ha anche provato in più occasioni ad attaccare Pirro, come alla “Rivazza 1” con Michele che ha lasciato scorrere il pilota romagnolo per infilarsi nuovamente in testa alla “Rivazza 2“. Il colpo di scena arriva al penultimo passaggio quando in ingresso alla “Tosa” Michele per forzare il ritmo e staccare Delbianco perde l’anteriore e finisce in ghiaia. Delbianco a questo punto per la seconda volta consecutiva si trova ad un solo giro dalla bandiera a scacchi a comandare la gara col principale rivale fuori dai giochi. Michele riuscirà poi a riprendere la via della pista chiudendo in dodicesima posizione ed assicurarsi quattro punti che gli permettono di mantenere a quindici le lunghezze di Delbianco.

MANTOVANI TORNA SUL PODIO, VITALI RINGRAZIA PIRRO

Dopo l’assenza al Mugello per dei problemi alla sua Ducati nel giovedì di libere Andrea Mantovani torna in pista nel CIV conquistando un ottimo secondo posto alle spalle di Delbianco. Per “Manto” è il terzo secondo posto in questa stagione del CIV dopo i due conquistati al Mugello nella tappa di giugno. Terza piazza per Luca Vitali che nonostante una pessima partenza è riuscito a recuperare dall’ultima piazza fino al terzo gradino del podio. Con questo risultato domani un qualsiasi piazzamento a punti gli garantirebbe il terzo posto in classifica stagionale del CIV SBK.

Quarta piazza per Randy Krummenacher con la Yamaha del Keope Motor Team davanti ad Agostino Santoro con la Honda CBR 1000RR-R di DMR Racing. Sesta posizione per Alessandro Andreozzi nuovamente in sella alla Honda del The Blacksheep Team. Chiudono la top10 Alex Bernardi, Michal Filla, Doriano Vietti Ramus e Kevin Manfredi. Squalificato dopo le verifiche tecniche Flavio Ferroni per irregolarità tecniche. Questo permette a Michele Pirro di scalare un’ulteriore posizione e domani dovrà difendere il titolo tricolore partendo da più 16.

Mathias Cantarini