Lo avevamo già scritto, il calendario 2023 del CIV aveva scontentato diversi piloti costretti a scegliere tra l’impegno nel CIV o in campionati del mondo come l’EWC o la MotoE. Ad una settimana dalla pubblicazione del calendario è arrivata la lettera indirizzata alla FMI firmata da tutti i piloti del CIV. Ecco cosa chiedono i piloti e quali potrebbero essere le soluzioni.

IL CALENDARIO DELLA DISCORDIA

La FMI a due settimane dalla chiusura del CIV 2022 nel “final round” di Imola ha pubblicato il calendario 2023 con partenza il 15/16 aprile dalla pista di Misano. I commenti negativi dei piloti impegnati nel CIV e nei campionati di contorno come il National Trophy non sono però tardati ad arrivare. Il calendario 2023 del CIV prevede infatti due round in concomitanza con due delle 24h del FIM EWC oltre alla 8h di Suzuka e con ben tre gare della MotoE. Già in questa stagione piloti come Niccolò Canepa, Lorenzo Zanetti e Kevin Manfredi per la sola classe SBK del CIV. Sono stati costretti a saltare la gara di settembre per la concomitanza con l’edizione del centenario del Bol d’Or. Ma non solo in Superbike, anche tra i protagonisti del National Trophy, piloti come Christian Gamarino o Simone Saltarelli sono stati costretti a scegliere tra CIV ed EWC.

Canepa e Manfredi oltre all’impegno in EWC hanno anche disputato la stagione in MotoE così come Andrea Mantovani e Matteo Ferrari. Le tre concomitanze tra Motomondiale e CIV renderebbero impossibile anche per loro correre entrambi i campionati almeno di non sacrificare il risultato stagionale del CIV. Ricordiamo infatti che per regolamento i piloti della MotoE sono obbligati a correre tutte le gare del campionato. Questo vorrebbe dire rinunciare sicuramente a metà delle gare del CIV rendendo impossibile per loro lottare per il titolo.

QUALI SONO I ROUND IN CONCOMITANZA?

Anche se in realtà la domanda più facile sarebbe quale round non ha bisogno di essere spostato. Infatti solo il round conclusivo del 7/8 ottobre ad Imola non prevede abbinamenti con round del motomondiale o del FIM EWC. Perchè il round d’apertura del CIV sarà il 15/16 aprile al Misano World Circuit e sarà in concomitanza con la 24h di Le Mans. Quando il 13/14 maggio la serie tricolore si sposterà al Mugello Circuit, a Le Mans sarà il turno delle gare d’apertura della MotoE. Il terzo round del CIV vede addirittura una tripla concomitanza: CIV, EWC e MotoE. Con il CIV a Vallelunga l’EWC tornerà a Spa per la 24h Spa Motos mentre la MotoE sarà al Sachsenring.

Per la “Racing Night” di Misano la concomitanza è con la 8h di Suzuka, unica gara extra continentale del calendario FIM EWC. In questo caso gli unici che potrebbero non prendere parte alla gara sarebbero i piloti delle squadre EWC le uniche ad andare a Suzuka. Questa è anche la gara più difficile da riprogrammare perchè collocata in un contesto di eventi molto più ampio come quello della notte rosa. Arriviamo infine il primo weekend di settembre con il CIV che torna al Mugello ed il motomondiale a Barcellona con il penultimo round della MotoE.

LA SCELTA DELLA FEDERAZIONE

La stesura dei calendari è uno dei momenti più delicati per gli organizzatori e le federazioni. Da essi infatti derivano le scelte di tanti piloti ed è quindi fondamentale per le federazioni evitare concomitanze. La FMI ha scelto di evitare concomitanze con i weekend del JuniorGP e della WorldSBK. Se dal punto di vista dei giovani piloti di PreMoto3 e SS300 impegnati in ETC e Moto3 nel JuniorGP o nel WorldSSP300 è un bene. Per “i grandi” di Superbike e Supersport Next Gen questo come abbiamo visto è un grosso problema. Con solo quattro piste su cui correre e sei round da collocare tra aprile e ottobre è difficile riuscire ad accontentare tutti.

LA LETTERA DEI PILOTI

“Alla Corte Attenzione del Presidente FMI Dr. Giovanni Copioli e.p.c. del Responsabile Eventi FMI Dr. Simone Folgri e della stampa.

Oggetto: concomitanze calendario sportivo CIV 2023

Buongiorno Presidente

siamo un gruppo di piloti e dirigenti impegnati in ambito CIV ma siamo in primis dei veri appassionati, innamorati del motociclismo a cui abbiamo dedicato e stiamo dedicando la nostra vita, proprio come ha fatto Lei. Abbiamo veramente a cuore il Campionato Italiano Velocità, lo vorremmo vedere in crescita costante sia a livello numerico che qualitativo. Le difficoltà sono tante e la crisi economica globale non aiuta certo ma se a questa si associa pure un calendario ricco di concomitanze, la crescita diventa impossibile, anzi, la regressione è purtroppo inevitabile.

I piloti, i tecnici ed i meccanici non si possono limitare ad appena sei week-end di gare all’anno e devono necessariamente associare altro al CIV, in prevalenza il Mondiale Endurance e la MotoE, più alcuni tecnici il WorldSBK. Praticamente tutti i round del CIV sono concomitanti con altri eventi e la scelta ricade inevitabilmente sulle competizioni iridate a discapito del CIV, anche per motivi di natura economica visto che stiamo comunque parlandi dei professionisti.

Il CIV è un campionato di alto profilo, ci attrae, ci terremmo tanto a farlo e ci piacerebbe essere messi nelle condizioni di poter partecipare senza per questo precluderci il Mondiale Endurance o MotoE. Per altro anche chi parteciperà solo al CIV è più felice di farlo con le griglie piene. I partner commerciali stessi sarebbero molto più interessati a sovvenzionare un campionato entusiasmante, con molti piloti al via, con un livello più alto e quindi con un maggior ritorno d’immagine.

Il nostro invito, ed accorato appello, è quello di fare il possibile per tentare di rimodulare il calendario del CIV 2023 evitando il più possibile le concomitanze con le competizioni motociclistiche internazionali, a costo di iniziare il campionato prima e terminarlo dopo. Tutto ciò nell’interesse primario del Campionato Italiano Velocità degli appassionati e dello sport che amiamo.

In fede

Marco Agostini – Giuseppe Amato – Alex Bernardi – Simone Bosco – Kevin Calia – Niccolò Canepa – Mattia Casadei – Nicolò Castellini – Nicola Chiarini – Claudio Corti – Alessandro Delbianco – Roberto Farinelli – Flavio Ferroni – Alessio Finello – Christian Gamarino – Gabriele Giannini – Ivan Goi – Randy Krummenacher – Kevin Manfredi – Roberto Mercandelli – Andrea Mantovani – Massimo Roccoli – Michele Pirro – Simone Saltarelli – Luca Maurizio Salvadori – Roberto Tamburini – Luca Vitali – Lorenzo Zanetti“

Mathias Cantarini