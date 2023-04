Scatterà il prossimo weekend al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” il CIV 2023, oltre 120 piloti al via delle sei categorie coinvolte nel massimo campionato nazionale. Parte la caccia al #1 di Michele Pirro nella Superbike, in Supersport niente più sottoclasse “600 CIV”, si cerca il successore di Nicholas Spinelli. Nelle “piccole” il favorito per la classe Moto3 è Nicola Fabio Carraro, in PreMoto3 occhio alla pattuglia dei “Talenti Azzurri” con Leonardo Zanni a giocare il ruolo di pilota da battere. Tra le SS300 il riferimento per tutti sarà nuovamente Matteo Vannucci mentre sarà tutto da scoprire il CIV Femminile con ben 15 ragazze al via.

SUPERBIKE: PIRRO PER LA DECIMA

Il CIV Superbike vedrà in griglia diciassette piloti tutti a caccia della Ducati Panigale V4 R #1 di Michele Pirro. Il candidato naturale a ruolo di antagonista è Alessandro Delbianco passato alla Yamaha R1 del Keope Motor Team. Delbianco settimana scorsa si è allenato proprio sulla pista di Misano vincendo le due gare della Dunlop Cup. Per sostituire “DB52” il team Nuova M2 Racing ha affidato le proprie Aprilia RSV1100 a Samuele Cavalieri, Luca Bernardi (di ritorno nel CIV dopo l’esperienza nel WorldSBK, ndr) e Alex Bernardi. Correrà accanto a Michele Pirro nello Spark Barni Racing Team Alberto Butti. Mentre correrà nuovamente con la Panigale V4 R del Broncos Racing Team Lorenzo Zanetti.

La moto più presente in griglia sarà però la Honda con ben sei piloti in pista a partire dalle due CBR 1000RR-R del team DMR Racing affidate a Agostino Santoro e Riccardo Russo. Il giovanissimo debuttante nella top class del CIV, Nicola Chiarini correrà invece con la moto del The Black Sheep Team. Confermato sulla Honda della Scuderia Improve/Firenze Motor il #70 Luca Vitali in cerca di più continuità dopo un 2022 complicato. Torna a tempo pieno nel CIV Superbike dopo la presenza nella Racing Night dello scorso anno Simone Saltarelli con il TCF Racing Team. Debutta nel CIV Superbike anche Cristian Radaelli con la Honda del team Boccetti Racing.

Saranno tre le Yamaha R1, oltre a quella di Delbianco infatti ci saranno le due del team Faieta Motors by Speed Action affidate a Flavio Ferroni e Gianluca Sconza. Confermata nonostante l’addio alle competizioni da parte di Suzuki, la GSX-R 1000R del Penta Motorsport affidata a Kevin Manfredi. Torna invece nel CIV Superbike la BMW, dopo un anno in cui la casa di Monaco non è stata presente nel CIV, in questo 2023 torna grazie al Bike e Motor Racing Team che affida la M1000RR a Daniele Zinni.

Qui la entry list completa del CIV Superbike.

SUPERSPORT NG: CHI SARÀ L’EREDE DI SPINELLI?

Con Nicholas Spinelli passato nel WorldSSP, il titolo del CIV Supersport è più aperto che mai. Nel 2023 sparisce la sottoclasse “600 CIV” che lo scorso anno aveva visto vincere Marco Bussolotti. L’esperto pilota marchigiano proverà così a conquistare il titolo italiano sempre con la R6 dell’Axon Seven Team. Con lui ci saranno Armando Pontone e Shogo Kawasaki, le altre Yamaha da tenere d’occhio sono senza dubbio quella del team Promodriver di Massimo Roccoli e quella del team Rosso e Nero con Roberto Mercandelli mattatore della prima parte di stagione 2022. Attenzione anche a Simone Corsi che dopo anni di Moto2 torna nel CIV con la R6 del team AltoGo.

Si allarga il plotone delle Ducati al via, saranno infatti ben undici le moto di Borgo Panigale in griglia in questo 2023. Grande attesa per l’esordio sulla Ducati di Davide Stirpe. Il due volte campione CIV Supersport abbandona MV Agusta dopo sette stagioni e sarà curioso vedere l’adattamento alla bicilindrica. Esordiranno con le “big bike” anche due piloti che negli ultimi anni sono stati protagonisti della Moto3 e della SS300 come Biagio Miceli e Dorren Loureiro. Curiosità anche per l’esordio da team manager di Michele Pirro che nella sua squadra Garage51 Racing by Barni schiererà Diego Palladino e Nicolas Mattia Fruscione.

Saranno invece solo due le MV Agusta F3 800 in griglia. La prima affidata ad un esperto pilota come Luca Ottaviani, mentre la seconda ad uno dei giovani talenti emersi nel National Trophy 600: Nicolò Castellini. In casa Kawasaki invece grande curiosità per gli esordi nel CIV Supersport di Bryan D’Onofrio e del campione italiano SS300 Leonardo Carnevali.

Qui la entry list completa del CIV Supersport NG.

MOTO3: CARRARO FAVORITO, OCCHIO ALLE SORPRESE

Dopo la prima stagione di assestamento con le nuove 450GP la Moto3 riparte da Nicola Fabio Carraro come favorito per il titolo tricolore 2023. Carraro che lo scorso anno è arrivato alle spalle di Cesare Tiezzi sarà nuovamente al via con la Beon del team We race Sm Pos Corse. Carraro dovrà vedersela con Vicente Perez Selfa, lo spagnolo in forza al team GP Project è ormai un habitué del CIV e cercherà l’assalto al titolo Moto3. Attenzione ai passi in avanti di Cristian Lolli del team Cecchini Racing e a Matteo Morri del team MR Racing.

Qui la entry list completa del CIV Moto3.

PREMOTO3: LA STRADA PER LA MOTOGP

Dallo scorso anno la PreMoto3 del CIV fa parte del percorso di Dorna chiamato “Road to MotoGP” ed è qui che la federazione concentra le proprie risorse con il progetto “Pata Talenti Azzurri”. Sarà nuovamente al via il campione in carica Leonardo Zanni del FRT By M&M Team, in questo 2023 impegnato anche nell’ETC, serie che lo scorso anno ha visto trionfare il nostro Guido Pini. A sfidare Zani ci saranno ancora Matteo Gabarrini e Gabriel Tesini.

Da tenere d’occhio anche le uniche ragazze che fanno parte del progetto federale con Josephine Bruno ed Elisabetta Monti. Josephine lo scorso anno si è messa in mostra nella Women’s European Cup chiudendo al quarto posto la stagione 2022. Per Elisabetta Monti invece sarà il primo anno con le “ruote alte” dopo il quinto posto a bordo della OHVALE GP-2 190 del CIV Junior. Sempre dal CIV Junior arrivano Gionata Barbagallo e Cristian Borrelli altri due giovanissimi del progetto federale.

Qui la entry list completa della PreMoto3.

SS300: VANNUCCI ALZA L’ASTICELLA

Il campione in carica Leonardo Carnevali ha scelto di passare alla Supersport NG, così in SS300 la strada è spianata per Matteo Vannucci. Il pilota toscano già campione italiano SS300 2021 e uno dei protagonisti della scorsa stagione del CIV e del WorldSSP300 sarà nuovamente al via della stagione 2023 del CIV. Come la passata stagione Vannucci dovrà saltare il round estivo di Misano per la concomitanza con il round di Most del WorldSBK. Un metro di paragone importantissimo per tutti i piloti del CIV che potranno confrontarsi con un pilota in grado di battagliare con le primissime posizioni del mondiale di categoria.

Dal mondiale ritorna nel CIV SS300 Bruno Ieraci con la Kawasaki del team Prodina. Ieraci cercherà di mettersi in mostra prima di pensare al passaggio di categoria. Altra Kawasaki “da mondiale” è quella di Mattia Martella, mentre resta ancora in sella alla Yamaha R3 del VM Racing Team Alfonso Coppola. Parteciperà a tutta la stagione del CIV SS300 il Terravita 511 Racing Team, il team tutto al femminile che vanta la campionessa europea in carica Beatriz Neila Santos e la runner-up Sara Sanchez.

Qui l’entry list completa della SS300.

CIV FEMMINILE: UN ESORDIO IMPORTANTE

A proposito di ragazze, nel CIV 2023 debutterà il CIV Femminile. Saranno 14 le ragazze che si sfideranno in sella alle SS300 nella nuovissima serie tricolore. Tra le favorite ci sono Sara Cabrini e Roberta Ponziani, due protagoniste degli ultimi anni della Women’s European Cup. Sono invece da scoprire tante ragazze che così entreranno nel CIV con storie da raccontare come quella di Silvia Messano, campionessa della Womens Cup nella Dunlop Cup 300 e già campionessa italiana di danza.

Qui l’entry list completa del CIV Femminile.

Mathias Cantarini