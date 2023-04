A due settimane dal via del CIV 2023 si è svolta la prima tappa della Coppa Italia Velocità, tantissimi protagonisti della serie tricolore ne hanno approfittato per fare un’ultima gara test. Tra questi c’erano due dei protagonisti del CIV Superbike e del National Trophy: Alessandro Delbianco e Luca Salvadori. Il primo schierato nella Dunlop Cup mentre il pilota milanese nella Pirelli Cup, entrambi i piloti hanno centrato una doppietta preparandosi così al meglio per le gare d’apertura del CIV.

DELBIANCO DOPPIETTA E CACCIA A PIRRO

Dopo la stagione 2022 chiusa al secondo posto per soli undici punti, nel 2023 Alessandro Delbianco proverà nuovamente l’assalto al titolo CIV Superbike, questa volta in sella alla Yamaha R1 M del Keope Motor Team. Un cambio di casacca che ha portato DB52 a dover fare chilometri su una moto per lui nuova dopo le passate esperienze in BMW, Honda e Aprilia. Per Ale una doppietta in Dunlop Cup mai in dubito, dopo la pole è arrivata una doppia vittoria in solitaria utile più che altro a iniziare a prendere confidenza con la nuova moto.

Per Ale due vittorie con margini importanti: 17″ nella “sprint” di soli sette giri del sabato e 30″ nella gara di domenica. Il passo mostrato da Delbianco è stato qualche decimo più elevato rispetto a quello mostrato nella gara2 del round d’apertura del 2022 sulla Aprilia. E’ tuttavia immaginabile che per Ale non sia stato facile non avere riferimenti vicino a lui e lo stimolo di un pilota da attaccare o da cui difendersi. Tra poco più di dieci giorni vedremo se il lavoro svolto questo weekend (oltre a quello che sta svolgendo oggi al Mugello meteo permettendo, ndr) avrà pagato in ottica CIV Superbike.

SALVADORI PREPARA IL NATIONAL TROPHY

È arrivava già un po’ più “rodato” a questo weekend Luca Salvadori che era reduce da due ottime gare a Le Mans nel FSBK chiuse in P6 e P4. Inoltre il pilota milanese ha già effettuato due test con la Ducati V21L del team Prettl Pramac MotoE. Per il pilota del Bronco’s Racing Team una doppietta più sudata rispetto a quella di Delbianco, scattato dalla seconda posizione ha dovuto vedersela con Jarno Ioverno veloce soprattutto in gara2 dove ha chiuso con soli 2″ di ritardo da uno dei piloti favoriti per la vittoria nella gara del National Trophy 1000.

Luca insegue il titolo nel National Tophy 1000 ormai da qualche anno e tra sfortune e incidenti ha sempre visto il titolo sfuggirgli dalle mani. Salvadori conquistò il National Trophy 600 nel 2014 anno in cui fece vedere buone cose anche nella STK600, passato ai 1000 però ha sempre avuto tra se ed il titolo diverse disavventure. Quest’anno a causa di tre concomitanze tra CIV e Motomondiale non potrà prendere parte a tutte le gare del National Trophy 1000 ma siamo certi che in quelle in cui parteciperà sarà un protagonista difficile da battere.

Mathias Cantarini