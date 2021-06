Il Team03 ed Alfonso Coppola si preparano a tornare in pista nell’ELF CIV. Il pilota campano, dopo l’infortunio rimediato in Gara 1 del Round 2 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, salirà in sella alla Yamaha R3 per il terzo appuntamento stagionale, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 2 al 4 luglio.

L’INFORTUNIO ED IL RECUPERO

Un difficile recupero a causa delle fratture del malleolo, del I metatarso e dello scafoide, che lo hanno tenuto lontano dalle piste per quasi un mese, prima dello sfortunato rientro in gara nel WorldSSP300 a Misano con il Team Trasimeno lo scorso 12 giugno. Nonostante una forma fisica non ancora perfetta, in quell’occasione lo sforzo è stato vano a causa di problemi tecnici che hanno portato Coppola al ritiro in Gara 1 e all’assenza in Gara 2.

IL RITORNO NEL CIV

Dopo il ritorno nel mondiale, adesso è il momento di rientrare anche nella competizione nazionale, su una pista molto tecnica quale quella di Imola.

Alfonso Coppola: “Dopo l’infortunio di Misano non vedo l’ora di tornare in azione ad Imola, su una pista che mi è sempre piaciuta e dove ho sfiorato la mia prima vittoria nel mondiale nel 2017. Sono carico e quasi al 100% della mia condizione fisica. Dopo il week-end sfortunato di Misano punto a riscattarmi per tornare nelle posizioni al vertice e conquistare il mio miglior risultato di stagione”.

Giovanni Barcaro (Team03): “Ci aspettiamo molto da questo week-end. Una delle mie preoccupazioni da team manager era la salute di Alfonso, ma abbiamo visto già nel mondiale che la sua reazione fisica è stata molto buona. Abbiamo sfruttato il tempo a disposizione in questo periodo per continuare a migliorarci ed essere ancor più competitivi, rafforzando la squadra per dare ulteriore supporto ad Alfonso. Il nostro motto è #piùfortidiprima e speriamo di poterlo dimostrare ad Imola”.

