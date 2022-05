CIV 2022 | Vallelunga: il sabato delle altre categorie

SBK e CIV 600 a parte, quattro sono le categorie che hanno regalato spettacolo nel sabato del CIV a Vallelunga. Oggi, infatti, si sono svolte le prime manche di Moto3, PreMoto3, SSP300 e National Trophy 1000. Andiamo a scoprire come sono andate le gare delle classi appena citate.

MOTO3 | CARRARO DOMINA, MICELI IN VOLATA SU TIEZZI PER IL SECONDO POSTO

Quattordici giri di assoluto dominio per Nicola Carraro, portacolori del team We Race-SM POS Corse. Il numero 110 ha rifilato ben tredici secondi al primo degli avversari, Biagio Miceli (Gresini Racing), arrivato secondo grazie al margine di soli tre millesimi su Cesare Tiezzi (AC Racing Team). Quest’ultimo è ancora leader della classifica ma il vantaggio su Carraro si è ridotto ad un solo punto mentre Miceli approfitta del secondo posto per ridurre il gap a otto punti.

Quarto nella prima manche Vicente Perez Selfa (X Racing Phantom), osservatore a breve distanza del teso finale tra Miceli e Tiezzi. Chiude la Top5 Cristan Lolli (Cecchini Racing Team), capace di piegare la resistenza sia di Matteo Morri (MR Racing) sia di Manuel Margarito (X Racing Phantom).

Leonardo Abruzzo, ottavo, ha battuto sotto la bandiera a scacchi Jacopo Villani – compagno di Carraro nel team We-Race POS Corse – e Michele Amadori (Sandroni Racing). I tre hanno terminato la gara con un distacco di solamente mezzo secondo. Gara difficile per Daniel Da Lio (Gresini Racing), undicesimo e davanti al solo Devis Venturato (We-Race POS Corse). Ritirati Gian Paolo di Vittori, Erik Michielon, Mattia Fruscione e Alessio Mattei, caduti tra il secondo e nono giro di gara.

PREMOTO3 | ZANNI LA SPUNTA, PUGLIESE E MIHAILA A PODIO

Al termine di Gara 1 a Vallelunga Leonardo Zanni artiglia la seconda vittoria stagionale ed il terzo podio consecutivo. L’alfiere AC Racing ha vinto la prima manche battendo il compagno di box Giulio Pugliese, arrivato ad un secondo e sette dal gradino più alto del podio. Terza posizione portata a casa da Demis Mihaila, autore del giro più veloce in sella alla moto preparata da Pasini Racing e GP Project 2WP. Caduto Luca Agostinello (M&M Technical Team), precedentemente terzo in campionato. A proposito di classifica, Zanni inizierà la seconda manche di Vallelunga con quindici punti di margine su Giulio Pugliese e ben trentanove su Luca Agostinelli, raggiunto a pari punti da Xavier Martinez Sosa, oggi nono.

SSP300 | VOCINO HA LA MEGLIO SU CARNEVALI

Finale di Gara 1 della SSP300 spettacolare grazie al duello tra le Kawasaki Ninja 400 di Emanuele Vocino (Prodina) e Leonardo Carnevali (Pedercini), separati da poco più di sei decimi una volta raccolta la bandiera a scacchi. Alla fine della bagarre ha prevalso il portacolori Prodina Racing, passato al tornantino nell’ultimo giro. Questa vittoria permette a Vocino di scavalcare Vannucci, sesto in Gara 1, nella classifica piloti. Ottimo podio per Samuele Marino, terzo, in lotta fino agli ultimi metri con Filippo Rovelli, battuto per mezzo decimo. Quinta posizione per Manuel Bastianelli, tornato nelle posizioni che contano dopo il difficile weekend di Misano. Potete la classifica completa QUI

NATIONAL TROPHY 1000 | SALTARELLI BEFFA GIANNINI PER DUE DECIMI

Simone Saltarelli riesce a battere Gabriele Giannini rendendosi straordinario protagonista nel giro finale, momento in cui ha avuto la meglio sul pilota BMW registrando tra l’altro il record in gara. Poco più distante l’altra due ruote tedesca guidata da Riccardo Russo, che sale sul podio rintuzzando l’offensiva di Luca Salvadori, arrivato a tre decimi dal terzo posto in sella alla Ducati Panigale. Quinto Lorenzo Lanzi, seguito da Christian Gamarino, Fabrizio Perotti, Remo Castellarin, Francesco Ciacci e Alex Schacht.

Nella classifica piloti Simone Saltarelli guadagna la leadership e domani inizierà Gara 2 con tre punti di vantaggio su Gamarino, cinque su Salvadori, otto su Giannini e quattordici su Riccardo Russo. Tutti i risultati e le classifiche del National Trophy 1000 QUI

DOMENICA PIENA DI AZIONE NEL CIV

L’azione non finisce oggi perché domani, domenica 8 maggio, si svolgeranno ben nove gare tra le ore 10:45 e le 17:15. Alleghiamo il programma domenica per non perdersi ogni singolo secondo di attività nell’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

CIV – VALLELUNGA 2022 | PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 8 MAGGIO 2022

SSP300 -09:00 – Warm Up

Moto3 – 09:15 – Warm Up

SBK – 09:35 – Warm Up

PreMoto3 – 09:55 – Warm Up

CIV 600 – 10:15 – Warm Up

Women’s European Cup – 10:45 – GARA

Arilia RS 660 Cup – 11:25 – GARA

National Trophy 600 – 12:05 – GARA

National Trophy 1000 – 12:45 – GARA 2

SSP300 – 13:25 – GARA 2

SBK – 15:00 – GARA 2

Moto3 – 15:45 – GARA 2

CIV 600 – 16:30 – GARA 2

PreMoto3 – 17:15 – GARA 2

Matteo Pittaccio

