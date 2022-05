National Trophy 1000 e 600, Aprilia RS 660 Cup e Pre-Moto3 hanno offerto spettacolo nella domenica del CIV a Vallelunga. Roberto Farinelli ha primeggiato nella gara del NT600, Gamarino ha vinto nella NT1000 mentre Francesco Mongiardo ha trionfato nella Aprilia RS 600 Cup. Tra i giovani della Pre-Moto3 il gradino più alto del podio è stato artigliato da…

NATIONAL TROPHY 1000 | CHE BATTAGLIA TRA GAMARINO, RUSSO E SALTARELLI

La seconda manche del National Trophy 1000 a Vallelunga è stata interrotta due volte, la prima a causa dell’incidente tra Luca Pini e Alessandro Torcolacci mentre la seconda neutralizzazione si è verificata con l’arrivo della pioggia. Partita finalmente la gara, l’asfalto bagnato ha tradito Luca Salvadori, caduto al primo giro insieme a Lanzi, Pierni, Rizzi. Tra le altre “vittime” dei primi km annoveriamo Sgroi, Bardelli, Ioverno, Bottari e Brignoli, tutti caduti nei primi quattro passaggi.

A spuntarla a fine gara è Christian Gamarino, arrivo sul traguardo con solo quattro decimi di vantaggio su Riccardo Russo e otto su Simone Saltarelli, vincitore della prima manche. La quarta posizione porta la firma di Gabriele Giannini, incluso nel quartetto in lotta per il successo e arrivato a solamente un secondo da Gamarino. Dietro a Giannini si piazzano Alex Schacht, Remo Castellarin, Eddi La Marra, Fabrizio Perotti, Alberto Butti e Francesco Ciacci. Potete consultare le classifiche complete di Gara 2 National Trophy 100 QUI.

NATIONAL TROPHY 600 | VITTORIA PER ROBERTO FERINELLI

Nella 600cc del National Trophy la vittoria va a Roberto Farinelli sulla Kawasaki del team Black Flag Motorsport, autore di una straordinaria doppietta ottenuto anche grazie al secondo posto di Marco Marcheluzzo. Terza piazza occupata da Nicolò Castellini (Kawasaki 34 Racing Team), giunto sul traguardo con soli nove decimi di distacco dalla piazza d’onore. La prima Yamaha è quella di Andrea Tucci, quarto, l’unico pilota Yamaha a rimanere vicino al podio. Tucci, infatti, ha terminato la gara in scia a Castellini e rifilato ben dieci secondi al quinto classificato, Gabriele Cottini. Risultati e classifiche complete del National Trophy 600 QUI.

APRILIA RS 660 CUP | FRANCESCO MONGIARDO BATTE TOTH DI 5 MILLESIMI

La categoria dedicata alle Aprilia RS660 è iniziata proprio questo weekend a Vallelunga e la gara romana è stata caratterizzata da uno strepitoso arrivo in volata tra Francesco Mongiardo e Maxwell Toth, separati da cinque millesimi al calare della bandiera a scacchi. Fabio Echeverry, terzo, ha preceduto di poco più di un decimo Lorenzo Sommariva mentre la Top5 è completata da Giuseppe de Gruttola.

PREMOTO3 | PUGLIESE, MIHAILA E ZANNI, CHE SPETTACOLO!

Fantastica la seconda gara della Pre-Moto3 a Vallelunga, vinta da Giulio Pugliese su Demis Mihaila e Leonardo Zanni, tutti racchiusi in quasi tre decimi. Grazie alla vittoria odierna, la seconda in stagione, Pugliese recupera punti su Zanni e arriverà al Mugello con 6 punti di ritardo dalla vetta della classifica. Luca Agostinelli, oggi quarto in Gara 2, perde ancor più terreno in campionato dopo lo zero di ieri e ora il distacco dalla vetta sale a 42 lunghezze. Trovate la classifica aggiornata al secondo round di Vallelunga QUI

Matteo Pittaccio

Leggi anche: CIV | SUPERSPORT, VALLELUNGA GARA-2: DOPPIETTA ROCCOLI