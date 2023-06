La Lamborghini Huracàn del team VSR Racing pilotata da Riccardo Cazzaniga e Artem Petrov ha dominato la gara-2 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint a Monza. La vettura verde e gialla non ha lasciato scampo agli avversari, che pure in diversi frangenti sono sembrati più veloci sui lunghi rettilinei tipici dell’impianto lombardo. Seconda posizione assoluta per la Honda NSX di Greco e Gnos, con l’italiano che nel finale ha tenuto testa al ritorno della BMW del team Ceccato Racing.

Cazzaniga e Petrov senza rivali

Un assolo durato 50 minuti quello della Lamborghini del team di Vincenzo Sospiri. In partenza, Cazzaniga ha tenuto testa senza sbagliare nulla ai piloti alle sue spalle, con Klingmann che invece ha esagerato andando a toccare la Ferrari 488 di D’Auria davanti a lui, costringendolo a fermarsi per sostituire la posteriore sinistra.

Da qui in poi, Cazzaniga è riuscito a mantenere la leadership, amministrando anche la ripartenza dopo l’incidente di Pulcini, e consegnando la sua Lamborghini a Petrov con più di dieci secondi di vantaggio sui diretti rivali. L’israeliano, quindi, ha corso il proprio stint in controllo, gestendo al meglio il divario su una pista che, per sua stessa ammissione, gli piace molto.

Secondo posto per la Honda NSX di Gnos e Greco, che hanno anche portato a casa il successo nella categoria Pro-Am. Una bella soddisfazione certamente per il team Nova Race di Christian Pescatori, che ha portato a casa anche il secondo posto in Am con Magnoni e Bodellini.

BMW ancora a podio, bella rimonta di White

Una giornata comunque importante per BMW e Ceccato Racing (dopo la vittoria di ieri), che è riuscito comunque a portare Spengler e Klingmann in terza posizione assoluta. Quarta l’Audi di Marco Butti, che ha provato un assalto all’arma bianca nell’ultimo giro alla Parabolica Alboreto, senza però riuscire nell’intento. Terza posizione di classe comunque per lui, che può dirsi soddisfatto del weekend di rientro nello Sprint.

Quinta posizione per la seconda Lamborghini del VSR con Liberati e Michelotto, mentre Stuart White ha compiuto una ottima rimonta, dopo l’imprevisto iniziale con D’auria, che lo ha portato a chiudere in settima posizione alle spalle di Gvazava e Denes, secondi in Pro-Am.

Terza piazza nella categoria intermedia per Jules Castro e Luka Nurmi, con la Ferrari 488 del team AF Corse. Un weekend non facile per le vetture di Maranello, vittime anche spesso di contatti e situazioni non certo fortunate.

GT Cup: Biagi su Vebster all’ultimo restart

Thomas Biagi ha artigliato la vittoria in GT Cup, con la Ferrari 488 del team Easy Race. Il pilota romagnolo ha avuto la meglio della Lamborghini di Vebster e Segù all’ultima ripartenza dopo la seconda neutralizzazione dietro Safety Car, mettendo a frutto tutta la propria esperienza e il buon lavoro del team mate Del Col.

I due alfieri della casa del Toro hanno chiuso poi terzi dietro a Colavita e Maggi (veri vincitori del weekend) a causa di una penalità di sette decimi inflitta loro per un’irregolarità durante il pit stop. Peccato per l’equipaggio formato da Gai e Fontana, con il pilota subentrato all’esperto milanese uscito in seguito a un contatto con De Marchi.

Appuntamento con il terzo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint al Mugello, al termine della pausa estiva.

Da Monza – Nicola Saglia