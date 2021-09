Il team Audi Sport Italia può festeggiare a Imola, grazie alla vittoria dei giovani e bravissimi Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari. In gara-1 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, dietro la R8 LMS ha chiuso il poleman Di Amato con la Ferrari 488; completa il podio dell’Assoluta Alberto di Folco con la Huracàn del team Imperiale Racing.

Ferrari non sbaglia niente, Di Amato deve accontentarsi

La prima parte di gara è stata guidata senza troppi patemi da Daniele Di Amato; il romano del team Easy Race ha sfruttato al meglio la pole, controllando i rivali fino al primo pit stop, avvenuto al tredicesimo giro. A questo punto, gli uomini di Audi Sport Italia hanno preso il comando per non lasciarlo più. Da sottolineare la condotta di gara di Ferrari, che ha tenuto testa per tutto lo stint ad uno scatenato Di Amato, che le ha provate tutte pur di tornare davanti a tutti.

La Full Course Yellow finale dovuta al testacoda di Llarena ha sicuramente aiutato il compito dell’emiliano, che con il risultato di oggi si porta in testa alla classifica assoluta Sprint, insieme al team mate. Terzo Alberto di Folco, che insieme ad Alex Frassinetti tiene alto il vessillo di Imperiale Racing in una giornata non del tutto positiva.

Peccato per l’altra Audi di Postiglione-Mancinelli, costretti al ritiro dopo un primo stint non certo brillante. Quarta posizione per la BMW di Marius Zug e Stefano Comandini, che hanno preceduto la 488 di Cressoni e Mann. I due alfieri di AF Corse hanno ottenuto la vittoria in GT3 Pro-Am, davanti alla Honda di Guidetti-De Luca e alla vettura gemella di Carrie Schreiner e Daniel Zampieri.

Ferrari vincente anche in GT3 Am con David Fumanelli, in coppia con il pilota turco Murat Cuhadaroglu. Completano il podio la Lamborghini di Tempesta-Iacone (a lungo terzi nell’Assoluta) e la Honda NSX di Zanotti e dello spagnolo Cabezas.

Cozzi-Sernagiotto al top in GT Cup, Magnoni-Di Fabio campioni GT4 AM

La categoria riservata alle vetture che competono nei monomarca ha visto prevalere la 488 Gt di Cozzi e Sernagiotto, quest’ultimo reduce da Le Mans. Dietro di loro, l’altra Ferrari del team AF con Sbirazzuoli e Delacour a precedere Riva e Berton sulla Porsche 911 GT3 Cup.

Nella Gt4, da segnalare la vittoria della classifica Am di Magnoni-Di Fabio, mentre nella Pro-Am vittoria di tappa per Mattia di Giusto e Riccardo Pera sulla Porsche dello storico team Ebimotors.

Qui le classifiche complete. Appuntamento a domani alle ore 15:00 per gara-2 del penultimo appuntamento con il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

Nicola Saglia