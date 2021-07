Prima vittoria stagionale per Imperiale Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha trionfato sulle colline del Mugello con la Huracàn n.63, pilotata da Stuart Middleton, Andrea Amici e Alberto di Folco. Una corsa bellissima, ricca di colpi di scena propiziati anche dalla pioggia caduta nella seconda ora di gara.

Postiglione taglia il traguardo primo ma è penalizzato

A tagliare il traguardo per primo è stato, in realtà, Vito Postiglione al volante dell’Audi R8 del team Audi Sport Italia. Il pilota potentino, però, ha subito una penalizzazione dopo aver tagliato il traguardo, che lo ha così relegato in quarta posizione finale.

Ad ereditare la vittoria è stata quindi la Lambo del team Imperiale, con Alberto di Folco alla guida, autore anche di un’escursione fuori pista alla Scarperia nelle fasi finali che ha tenuto tutto il team con il fiato sospeso. Già in partenza, il suo team mate Middleton era stato bravo ad approfittare del contatto tra le due Audi per portarsi in prima posizione. Da lì in poi, una gara tutta d’un fiato, caratterizzata da tante battaglie e duelli tipici delle gare a ruote coperte. Alla fine, la gioia del team Imperiale è palpabile e ben giustificata, data anche la leadership nel campionato piloti.

Seconda posizione per la Ferrari 488 della Scuderia Baldini, ottenuto grazie ad una rocambolesca rimonta direttamente dall’ultimo posto in griglia di partenza. Stefano Gai, Daniel Zampieri e Giancarlo Fisichella hanno effettuato una prestazione sicuramente positiva, sfruttando al meglio anche la safety car uscita dopo l’incidente tra David Fumanelli e la BMW di Stefano Comandini.

Terza posizione in classifica generale per Matteo Cressoni e Simon Mann, con la Ferrari 488 di AF Corse. Grande giornata per i due, che hanno dominato la graduatoria riservata alle GT3 Pro-Am. Seconda posizione, sempre in Pro-Am, per Di Amato e Vezzoni, davanti all’altra 488 di Schirò, Perle e Steven Earle.

Subito fuori il poleman Ferrari, Iron Lynx vince in GT3 AM

La pole position era andata all’altra Audi R8 di Ferrari, Drudi e Agostini. Il pilota emiliano, però, si era fatto infilare da Middleton, per poi andare in ghiaia dopo pochi giri. Una giornata dunque veramente sfortunata per le vetture di Ingolstadt, che ha favorito i tori scatenati del Team Imperiale; complimenti al team di Mirandola, bravo a sfruttare al meglio l’occasione.

Per quanto riguarda la GT3 Am, la vittoria è andata alla 488 del team Iron Lynx, pilotata da Piccini, Schiavoni e Mastronardi. In Gt Cup, invece, categoria riservata alle vetture che lottano nei monomarca, a spuntarla sono stati Sbirrazzuoli e Delacour; l’equipaggio dei monegaschi ha sfruttato al meglio il lavoro del team AF Corse.

Qui le classifiche complete.

Il Campionato Italiano GT continua a dare spettacolo, con gare sempre più entusiasmanti. La serie Endurance si ferma per la pausa estiva; prossimo appuntamento a metà settembre all’Autodromo di Vallelunga.

Nicola Saglia