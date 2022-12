Charles Leclerc ha annunciato tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram la fine della sua relazione con Charlotte Siné. Il pilota monegasco ritorna single dopo una relazione durata tre anni con la 23enne monegasca, figlia del direttore generale della Societé des Bains de Mer.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Il ferrarista ha utilizzato il proprio profilo Instagram per rendere pubblica la rottura del suo fidanzamento con Charlotte. Questo è quanto ha scritto Leclerc: “Ciao a tutti, Charlotte e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e rimanere buoni amici. Abbiamo condiviso tanti momenti grandiosi e lei rimane e sarà per sempre una persona molto speciale per me. È straordinaria e merita il meglio, perciò vi prego di rispettare la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie“.

Una relazione durata tre anni con la figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, la più antica società del Principato di Monaco che si occupa di gestire l’intrattenimento del Principato tra cui il celebre Casino. Leclerc aveva iniziato la sua relazione con Charlotte Siné nel 2019, dopo aver chiuso la sua storia durata quattro anni con Giada Gianni, la ragazza conosciuta a Montecarlo ma di origini napoletane.

Anche Charlotte Siné ha rilasciato una dichiarazione per confermare la fine della relazione tramite Instagram: “Charles e io abbiamo deciso di terminare la nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme con tantissimi ricordi. È una persona eccezionale e gli auguro il meglio. Vi prego di rispettare la nostra decisione e la privacy”.

Un finale di 2022 ricco di cambiamenti per Leclerc, non solo in ambito sportivo ma anche in quello sentimentale. In attesa di potersi dedicare nel migliore dei modi ad un’annata che lo vedrà a caccia del sogno mondiale con la Ferrari.

Chiara Zaffarano