Gare spettacolari, sportellate e bagarre fino all’ultima curva: questo è il Challenge Ford MPM, il campionato Turismo entry level con protagoniste le piccole Ford Ka+. Ma, andando più nello specifico, si può notare che alla base dell’idea sviluppata dai ragazzi del Four Project c’è molto altro. Il tutto si potrebbe racchiude con la frase “la serie creata dai piloti per i piloti” poiché è stato realizzato tutto attorno alla crescita personale del pilota. Partendo dalla telemetria della AIM montata su tutte le vetture, o il grande equilibrio in griglia, con le auto monogestite e assegnate a rotazione, per arrivare alla vasta copertura sia con dirette TV che streaming. Ciliegina sulla torta in palio un test sulla Hyundai i30 N TCR, vettura da assoluto del WTCR.

Budget contenuto ma tanta qualità

Il progetto del Challenge Ford MPM è nato poco più di tre anni fa con lo scopo di creare un campionato ideale per muovere i primi passi nelle corse Turismo. E proprio alle serie riservate alle vetture a ruote coperte che i ragazzi del Four Project si sono ispirati, attingendo a piene mani dal Superturismo degli anni d’oro. Obiettivo pienamente centrato, con i piloti al centro di ogni singolo weekend. Tutto è strutturato con la massima semplicità, senza rinunciare alla qualità e al divertimento. Gare combattute, vetture maniacalmente preparate prima e durante ogni evento, il tutto con costi accessibili. La Ford Ka+ Trofeo è stata progettata per essere formativa e, al contempo, divertente da guidare. La potenza di 100 CV, abbinati al cambio ad H, fanno capire subito che ci si trova al volante di una vera auto da competizione. Ciò che rende il Challenge Ford diverso dagli altri campionati è sicuramente l’utilizzo della Telemetria con acquisizione dati della AIM. Grazie alla lettura dei dati ogni pilota può incrementare le proprie performance nell’arco del weekend.

Sei eventi per dodici gare sui circuiti più belli d’Italia

Per la terza stagione del Challenge Ford MPM si è optato per il giusto compromesso fra tracciati veloci e tecnici. Obiettivo aumentare il contenuto tecnico e le bagarre in pista, per innalzare ancora di più l’asticella qualitativa. Invariato il format molto apprezzato dai piloti. Il weekend inizia con un turno di prove libere e uno di qualifica entrambi da 20’, si prosegue con due gare, sempre sulla distanza di 20’, con griglia invertita in Gara 2 per i primi otto classificati in Gara 1. Sarà Vallelunga, nel weekend del 13 giugno, ad aprire le danze. A metà luglio sarà la volta dell’iconico Autodromo di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Le Ka+ si trasferiranno, nella prima domenica di agosto, nell’Autodromo dell’Umbria di Magione. Nel weekend del 12 settembre le Ford calcheranno il tecnico tracciato di Varano de’ Melegari. A metà ottobre gara dal sapore mondiale sul rinnovato circuito di Adria, che fra l’altro ospiterà anche il WTCR. Toccherà a Misano, il 14 novembre, fare da palcoscenico per l’ultimo atto.

Ampio spazio su TV e social con un premio mondiale

Fiore all’occhiello della stagione 2021 sarà la copertura TV sulla piattaforma Sky Italia di tutte le gare, oltre al consolidato streaming sulle principali piattaforme social (Facebook e YouTube). Il tutto associato a numerosi contenuti social per avere una perfetta e ampia visibilità. Novità della stagione è l’anticipazione del sorteggio, e relativa assegnazione delle Ford Ka+, che permettere una corretta rotazione degli abbinamenti, oltre a consentire ad ogni pilota di apporre i propri sponsor. Di caratura mondiale il premio per il campione assoluto e al miglior Rookie i quali avranno la possibilità di effettuare un test sulla HyHyundai i30 N TCR, vettura che ha al suo attivo due titoli del WTCR.

Leggi anche: CHALLENGE FORD MPM | UN 2021 RICCO DI NOVITÀ: AL CAMPIONATO NAZIONALE SI AGGIUNGE L’EVO

Michele Montesano