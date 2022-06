Il duo Josè Manuel Urcera e Daniele Di Amato ha conquistato la prima gara del terzo appuntamento del GT Italiano sul circuito di Misano. A bordo della Ferrari 488 GT3 Evo, i portacolori della scuderia Baldini hanno preceduto la coppia Galbiati-Meijer (Antonelli Motorsport) su Mercedes AMG GT3 e Greco-Guerra (Nova Race) su Honda NSX GT3.

DI AMATO E URCERA AL TOP A MISANO

Kikko Galbiati ha ottenuto la pole position per la gara-1 con la Mercedes che condivide in questo round con l’olandese Meijer, presente al posto di Cressoni. Dietro al poleman, si sono qualificati con la Ferrari 488 della scuderia Baldini, il duo Urcera-Di Amato. I due però hanno ricevuto dai commissari una penalità di una posizione per un incidente durante le prove libere.

Alla partenza, Galbiati ha mantenuto la prima posizione e ha subito dettato il suo ritmo davanti alla Honda di Greco. Dietro di lui, Urcera ha conservato la terza posizione, tenendosi alle spalle Panciatici, Guidetti e Glock.

La gara nelle posizioni di testa è proseguita senza grossi scossoni sino alla pit window. Urcera è rientrato ai box consegnando la Ferrari a Di Amato, che è rientrato in pista in sesta posizione. Appena rientrato in pista, il romano ha beneficiato dell’ingresso degli altri piloti per il pit-stop obbligatorio ed è salito fino al terzo posto.

DI AMATO, CHE RIMONTA NEL FINALE!

A 19 minuti dalla fine della gara, Di Amato ha iniziato a lottare per il secondo posto con il compagno di squadra di Galbiati, Paul Meijer. Il nuovo leader della gara Greco ha ceduto il volante della Honda NSX della Nova Race al compagno Francesco Guerra, che è rientrato in pista in prima posizione.

La battaglia con Meijer è serrata, tanto che Di Amato è andato in testacoda in uno dei tentativi di sorpasso, senza però perdere la posizione. Tuttavia, alla fine Di Amato è riuscito a sorpassare Meijer e si è messo all’inseguimento di Guerra negli ultimi dieci minuti.

Con diversi giri veloci, il romano ha iniziato a fargli pressione per prendersi la prima posizione. Alla fine, Di Amato è riuscito a sorpassare Guerra prendendosi il comando fino alla bandiera a scacchi. Meijer è riuscito a sorpassare Greco nelle fasi finali e si è preso il secondo posto, con la Honda NSX a completare il podio davanti alla vettura gemella di Guidetti-Moncini.

In campionato Timo Glock e Jens Klingmann conservano la leadership con 35 punti, seguiti da Galbiati con 34 punti e il duo Amato/Urcera con 32.

I SUCCESSI DI CLASSE

In GT3 Am la vittoria di Misano è andata dal duo Butti-Patrinicola, mentre in seconda posizione sono giunti Magnoni-Di Fabio con la Honda NSX e quindi Negro-Huilin. Nella GT3 PRO-AM si è imposto il duo Pesce-Rappange davanti a Di Giusto-Cecotto. In GTC PRO-AM vittoria per Barri-Scalvini su Mazzola-Coluccio e Pegoraro-Carboni. Per quanto riguarda la GT CUP AM successo per Pieri davanti a Bronzini-Tabacchi e Attianese-Castillo. Infine, in GT4 PRO-AM la coppia Bencivenni-Ferri al top con Cerati-Fondi in seconda posizione e in terza Marchetti-Schjerpen.

Chiara Zaffarano