Tre battaglie concluse praticamente al fotofinish, quelle del BSB 2022 a Thruxton. Due sono andate ad O’Halloran che allunga, la terza a Mackenzie che consolida il posto nello showdown. Ma Bradley Ray era quasi riuscito a beffare i due ufficiali

GARA-1: O’SHOW CON UN SECONDO SUGLI INSEGUITORI

Thruxton 2022 è sicuramente una delle piste del BSB dove il consumo gomme faceva da padrone. La maggior parte delle accellerazioni si fa a moto piegata, il che stressa in modo consistente lo pneumatico posteriore. Gara-1 però è simile alla sprint race del WSBK, quindi in 15 giri Jason O’Halloran ha potuto esprimersi senza doversi preoccupare delle sue gomme. Dominando dal primo giro, “O’Show” conclude Gara-1 con un margine di un secondo tra se stesso e la coppia Mackezie-Ray, che invece sono stati autori di una grande battaglia. Tra Tarran e Bradley solo tre millesimi di secondo al traguardo, testimonianza dei traversi e sorpassi di cui si sono resi autori i due giovani piloti Yamaha.

GARA-2: ANCORA O’HALLORAN, MA COL FIATONE

La seconda delle tre gare del weekend del BSB 2022 a Thruxton non è andata come la prima, almeno non per il vincitore. Se è vero che Jason O’Halloran conquista comunque la vittoria (ed altri 5 podium points), questa volta Ray e Mackenzie gliela hanno fatta sudare. In questa gara la gestione del posteriore è risultata più difficile, con ingressi alla Club Chicane spesso complicati e con traversi in uscita che hanno più volte cambiato le carte in tavola. La Goodwood e la Church sono stati i punti più critici, che hanno tradito prima Mackenzie e poi Ray, terminati in questo ordine al traguardo.

You want to see the @bennetts_bike BSB Race 2 final lap battle from onboard right? It’s the final lap fight between @ohalloran22 @tarranmac95 @BradRayRacing captured by @DriftInnovation #ThruxtonBSB pic.twitter.com/1zCS7Njzn7 — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) August 14, 2022

GARA-3: LA SPUNTA MACKENZIE AL FOTOFINISH

La terza gara del BSB 2022 a Thruxton è stata nettamente la più spettacolare. Non che le due iniziali fossero state prive di colpi di scena, ma con l’aumentare del tempo in pista sia Mackenzie che Ray hanno ricucito su O’Halloran. Risultato finale una gara terminata con Tarran vincitore su Bradley di soli 19 millesimi di secondo, dopo l’ennesimo ingresso spettacolare di Mackenzie alla Club Chicane. O’Halloran si è visto togliersi la lotta per la vittoria da un traverso (molto bello e spaventoso) in uscita dalla Goodwood, che gli ha fatto perdere tempo. O’Show si accontenta della terza piazza e da appuntamento a Cadwell Park, il 29 agosto.

Alex Dibisceglia

