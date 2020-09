In una Silverstone National in questo strano 2020, Kyle Ryde riporta la Suzuki alla vittoria nel BSB conquistando sia gara-2 che gara-3 nonchè la seconda piazza in gara-1. Torna alla vittoria anche Tarran Mackenzie con la Yamaha di McAms, Glenn Irwin tre volte quarto con la Honda. Solo la Ducati di Brookes si inserisce sul podio.

CHE STRANA SITUAZIONE

Se abbiamo visto dominare Ducati ed Honda in lungo ed in largo in questa apertura del BSB 2020, Silverstone National riscrive le regole del gioco. Nessuna Honda a podio, tre volte la quarta piazza per Glenn Irwin e Josh Brookes unica Ducati a podio in gara-3 ci lasciano pensare ovviamente che i circuiti più stretti e con meno rettilinei le SBK più recenti hanno ancora bisognon di affinamento.

KYLE RYDE, IL RILANCIO

Se già a Snetterton Kyle Ryde aveva fatto vedere una certa dose di competitività (abbattuta da alcuni problemi alla sua Suzuki), qui a Silverstone National 2020 si è dimostrato lui l’uomo da battere nel BSB. Ryde ha mancato la vittoria in gara-1 per un decimo, mentre nelle altre due gare ha staccato gli avversari di più di un secondo, lasciando presagire un altro contendente al titolo del British Superbike quest’anno.

YAMAHA ALLA RISCOSSA

Gara-1 è andata alla Yamaha di Tarran Mackenzie, seguito da Ryde ed O’Halloran. Per la prima volta da questo 2020 due Yamaha si ritrovano sul podio, e lo faranno anche in gara-2 con sempre Mackenzie davanti ad O’Halloran ma questa volta dietro alla Suzuki. Gara-3 resta orfana di Tarran, caduto al 14° giro, mentre al suo posto subentra la Ducati di Josh Brookes che sopravanza O’Halloran per la seconda posizione a meno di un decimo di vantaggio.

LA (CORTA) CLASSIFICA

Grazie al podio di gara-3 Brookes è riuscito a limitare i danni delle altre due gare, rimanendo a 35 lunghezze dal capolista Glenn Irwin. Il maggiore degli Irwin è stato bravo a mantenere la testa calma e capitalizzare il possibile da queste 3 quarte posizioni, tutto ovviamente in ottica classifica generale. Perde qualche punto invece Tommy Bridewell, ora a 122 lunghezze a pari merito con Brookes e solo ad 8 e 9 punti rispettivamente da Kyle Ryde e Jason O’Halloran. Appuntamento ad Oulton Park il 18 settembre.

Alex Dibisceglia