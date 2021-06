Ad Oulton Park l’apertura del BSB 2021 è stata una sfida diretta tra la Yamaha di Jason O’Halloran e la Ducati di Christian Iddon. I due hanno battagliato per tutte e tre le gare, con O’Halloran a spuntarla in tutte le occasioni sull’alfiere VisionTrack Ducati. A podio anche Hickman e Bridewell.

GARA-1: I PRIMI TRE IN UN ALTRO SPORT

L’introduzione della copertura SCX ha sparigliato di molto i valori in campo per questo BSB 2021, e Gara1 di Oulton Park ci ha regalato una gara solitaria di O’Halloran, Iddon e Bridewell. Lo stesso Tommy ha dovuto mollare sul finale di gara mentre i primi due giungevano al traguardo, con la Yamaha che beffava entrambe le Ducati. Più lontano Peter Hickman, cinque secondi dal vincitore, seguito dalla seconda McAMS Yamaha condotta da Tarran Mackenzie. Lontanissime le Honda, con Glenn Irwin a più di 15 secondi di ritardo. Male anche le Kawasaki, che concluderanno poco nell’arco del weekend.

GARA-2: IDDON BEFFATO ALL’ULTIMA CURVA

Il motore continua a rimanere il punto forte della Ducati Panigale V4R, e lo ha dimostrato Christian Iddon per tutto il corso di Gara-2. Per vincere, Jason e la sua R1M si sono dovuti inventare un block pass alla penultima curva, con la moto che muoveva in tutte le direzioni. Impossibilitato a rispondere, Iddon si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti ad un decisiamente staccato Peter Hickman, a Danny Buchan (passato a BMW) ed a Bradley Ray (a sua volta sulla M1000RR). Ritiro per Bridewell, con il contatto con un altro pilota che ha danneggiato la corona della sua moto. Come in Gara-1 molto lontano termina anche Josh Brookes, settimo al traguardo.

GARA-3: TRIPLETE O’HALLORAN

In Gara-3 torna a farsi vedere sul podio Tommy Bridewell, questa volta molto più vicino al duo di testa. Un secondo ha diviso i primi quattro, che hanno fatto una gara in continua battaglia. La spunta O’Halloran che fa tripletta, seguito proprio da Iddon e da Bridewell. Giù dal podio per poco più di due decimi Tarran Mackenzie, mentre Hickman torna quinto ad ampio distacco. Ancora lontano Brookes, questa volta sesto ma con 10 secondi dal pilota McAMS Yamaha. Settimo Lee Jackson con la nuova Kawasaki, ottavo Buchan su Ryan Vickers e la Honda di Glenn Irwin.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP OLANDA 2021, NIENTE GLORIA PER DUCATI: ZARCO IL SALVATORE