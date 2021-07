Errore per Jason O’Halloran e Yamaha MCAms, che prima del round di Knockhill era al comando della classifica del BSB 2021. Ora è Christian Iddon in cima alla lista, grazie alla vittoria di Gara1 ed ai due quarti posti. Doppietta per Danny Buchan che si rilancia in classifica, due volte secondo il diciannovenne Rory Skinner

GARA1: IDDON SU O’HALLORAN

La prima delle tre gare del BSB 2021 a Knockhill è andata tutto sommato come si prevedeva andasse, con una sfida tra Jason O’Halloran e Christian Iddon risolta a favore del pilota VisionTrack Ducati. I due, nel corto circuito collinare, hanno dovuto difendersi dagli attacchi di Danny Buchan, terzo a meno di mezzo secondo dal vincitore, che in questo weekend ha iniziato in modo particolarmente positivo la striscia di gare. Decisamente più lontani Bradley Ray e Rory Skinner, a quattro secondi dalla vetta.

GARA2: CHE ERRORE O’HALLORAN!

La vera rivoluzione è avvenuta in Gara2, dove Jason O’Halloran ha commesso lo sciagurato errore di perdere l’anteriore all’ultima curva del decimo giro e terminare la gara nelle vie di fuga. Non ha atteso ad approfittarne Danny Buchan, che ha dovuto combattere non poco con un arrembante Rory Skinner che porta per primo la nuova Kawasaki sul podio. Terzo Tarran Mackenzie, solo quarto Iddon che avrebbe potuto capitalizzare di più dalla defaiance di Jason.

GARA3: BANDIERA ROSSA E BUCHAN VINCE

L’ultima delle manches del weekend sembrava virare proprio verso il diciannovenne Rory Skinner, che a parte una certa imprecisione nell’ultima curva riusciva a mantenere a bada gli attacchi di Buchan. Purtroppo per lui la brutta caduta di Glenn Irwin che ha prodotto la bandiera rossa lo ha escluso dalla vittoria, visto che proprio nel giro precedente aveva subito il sorpasso dal pilota SYNETIQ BMW Motorrad. Per il team SYNETIQ è la prima vittoria dai tempi di Michael Laverty, per Buchan è una grande risalita in classifica fino alla terza posizione. Podio nuovamente chiuso da Tarran Mackenzie, quarta piazza di nuovo per Christian Iddon. Appuntamento il 23 luglio a Brands Hatch

Alex Dibisceglia