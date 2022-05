Una seconda piazza e due vittorie per Jason O’Halloran a Donington Park National 2022 nella top class del BSB: “O’Show” è tornato. Poco hanno potuto le OMG Racing Yamaha, con Ray e Ryde a dare filo da torcere all’alfiere MCAms Yamaha. Buono il rientro di Tarran Mackenzie

GARA-1: DOMINIO OMG, O’HALLORAN SECONDO

Donington Park versione National è sicuramente un tracciato amichevole alle Yamaha, e la prima delle gare del BSB 2022 lo ha dimostrato con un podio pieno di R1. Poco hanno potuto Lee Jackson su Kawasaki e Glenn Irwin su Honda, decisamente in difficoltà rispetto al trio del podio. Dopo una prima fase di inseguimento, O’Halloran ha provato la mossa all’ultima chicane su Ryde ma non è riuscito a battere il compagno di marca alla drag race fino al traguardo. Kyle Ryde conquista quindi Gara-1, seguito da “O’Show” e da Bradley Ray, staccato di un secondo. Buona sesta piazza per Christian Iddon, che sembra in procinto di trovare la quadra della sua Suzuki.

GARA-2: DISASTRO RYDE, VINCE O’HALLORAN

Nell’imprevedibilità del BSB 2022 Donington Park non ha ovviamente fatto eccezione, come ci ha dimostrato la caduta di Kyle Ryde al sesto giro di gara. Per il pilota OMG Yamaha fortunatamente nessuna conseguenza fisica, ma lo zero in classifica sicuramente peserà molto. Soprattutto considerando che Jason O’Halloran ha conquistato la seconda vittoria del weekend, davanti a Bradley Ray e Lee Jackson sulla Kawasaki. Splendida prestazione per Tarran Mackenzie, campione in carica rientrante dall’infortunio e subito sesto davanti ad Iddon e dietro a Hickman e Haslam. A terra anche Tommy Bridewell, pretendente allo Showdown ma sicuramente meno efficace dell’anno scorso.

GARA-3: PAURA PER IRWIN, ANCORA “O’SHOW”

La terza ed ultima delle gare del BSB 2022 a Donington Park è iniziata con uno spavento, con la Kawasaki di Leon Haslam completamente distrutta a bordo pista e Glenn Irwin portato via in barella. La Safety Car ha quindi interrotto la fuga di Bradley Ray, che cercava di ottenere un po’ di respiro su Rory Skinner e Jason O’Halloran. All’uscita della SC, Jason O’halloran si è subito lanciato alla rincorsa di Ray, riuscendo a passarlo a due terzi di gara trascorsi. Nonostante Bradley abbia tentato di rimanere attaccato ad “O’Show”, anche la terza vittoria è andata proprio all’alfiere MCAms Yamaha, che quindi ottiene il bottino più grosso di tutto il weekend. Poco male per Ray, che invece mantiene la testa di campionato a 28 punti proprio da O’Halloran. Chiude il podio di Gara-3 Lee Jackson seguito da Skinner e Ryde in Top5. Prossimo appuntamento il 19 giugno a Knockhill

Alex Dibisceglia

