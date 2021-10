In un finale mozzafiato del BSB 2021 a Brands Hatch, Tarran Mackenzie vince tutte e tre le gare del weekend laureandosi campione inglese. Tre volte secondo Tommy Bridewell, che termina nella stessa posizione anche in campionato. O’Halloran ed Iddon chiudono i podi.

GARA1: PRIMO COLPO DI MACKENZIE

Il BSB chiude il 2021 a Brands Hatch con un finale al cardiopalma in tutte e tre le gare, con meno di due decimi a dividere il vincitore ed il secondo classificato. Vincitore che sarà lo stesso per tutte le competizioni del weekend, e che corrisponde al nome di Tarran Mackenzie. Lo showdown questa volta ha penalizzato l’ex capolista Jason O’Halloran, che in gara1 chiude solamente quarto e lontano dalla sfida per la cima del podio. A combattere fino all’ultimo è stato Tommy Bridewell, che chiude con più di 2 secondi di vantaggio su Iddon, terzo al traguardo. Quinto Hickman davanti alla BMW di Andrew Irwin.

GARA2: VITTORIA E TITOLO PER TARRAN

Il culmine del weekend per Tarran Mackenzie è arrivato già in gara2. La ormai punta di McAMS Yamaha avrebbe potuto rimandare la festa in gara3 con il margine messo da parte su Bridewell. “Taz” però non si è fatto spaventare né dalla pioggia, scesa a tratti sul circuito, né dall’alfiere del team Oxford Racing Ducati, che ha visto la vittoria sfuggirgli di meno di un decimo. Tarran si è quindi laureato campione 2021 del BSB proprio a Brands Hatch, mentre O’Halloran ha chiuso il podio questa volta beffando Iddon con buon margine. Chiude la top5 ancora una volta Peter Hickman.

GARA3: TRIPLETE MACKENZIE

Tarran però non si è accontentato. Con il numero uno ben stampato sul cupolino, Mackenzie è andato a conquistare la vittoria anche nella terza gara del weekend. Nuovamente Bridewell si è appropriato del compito di inseguirlo, senza però riuscire a battere l’avversario prima della bandiera a scacchi. Con questo piazzamento Tommy conquista la seconda posizione in campionato a discapito di Jason O’Halloran, che chiude terzo in gara e nella classifica generale. Brookes termina la stagione con una quarta piazza, sempre quindi Peter Hickman con la BMW dell’FHO Racing. Le Kawasaki di Lee Jackson e Rory Skinner conquistano sesta e settima piazza. Appuntamento al 2022, con i test invernali del British Superbike.

Alex Dibisceglia