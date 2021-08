Arriva dall’Inghilterra la notizia che tutto il paddock del BSB stava attendendo da molto tempo. Brad Jones, il pilota della Superbike britannica protagonista di un terrificante incidente il 24 luglio durante Gara 1 a Brands Hatch, ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa. Brad proseguirà il proprio lungo recupero nella propria abitazione, seguito costantemente da un’equipe medica.

IL BOLLETTINO MEDICO

Nel comunicato diffuso da MSVR (promoter del British Superbike) si rende noto che oggi Brad Jones è stato dimesso dal King’s Hospital College di Londra. Dopo le opportune valutazioni dei medici, il #20 ha ricevuto il via libera per poter proseguire la riabilitazione nella propria abitazione.

RECUPERO LUNGO

Brad Jones dovrà seguire un percorso riabilitativo molto lungo, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze neurologiche che il pilota ha subìto in seguito all’incidente. Tutto era avvenuto nelle prime fasi della prima manche di Brands Hatch, quando il vice-campione del British Supersport era stato sbalzato dalla propria moto all’altezza della temibile Clark Curve. Subito soccorso, il 23enne britannico è rimasto per diversi giorni in coma farmacologico, prima di poter essere progressivamente risvegliato dai medici. Il padre Tim Jones, a nome di tutta la famiglia, ha voluto ringraziare il personale medico, i commissari di gara ed il paddock del BSB per il supporto e l’affetto manifestato. Adesso per Brad inizia una nuova sfida.

Giacomo Da Rold