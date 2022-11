Nuovo assetto organizzativo per l’Autodromo Nazionale di Monza. A partire dal 1° Dicembre, infatti, Alfredo Scala subentrerà nel ruolo di Direttore Generale aggiunto dell’impianto brianzolo, conservando al tempo stesso la carica di Direttore dell’Autodromo di Vallelunga. La riorganizzazione, voluta dall’assemblea degli azionisti, vedrà la nuova figura affiancare quella di Alessandra Zinno, la quale si occuperà di sviluppare e promuovere il brand ‘Monza 100’.

UNA ‘NUOVA QUALIFICATA CONDUZIONE’

Alla vigilia di un inverno che vedrà il Tempio della Velocità sottoposto a svariati interventi di restyling, con l’obiettivo di presentarsi al meglio per l’appuntamento con il prossimo Gran Premio d’Italia, un’importante novità nell’organigramma dell’autodromo brianzolo entrerà in vigore sin dalle prossime ore. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, la nomina di Alfredo Scala da parte dell’assemblea degli azionisti di Autodromo Nazionale di Monza, SIAS S.p.A., avviene “tenuto conto della necessità di rafforzare la gestione operativa ed amministrativa della Società, in conseguenza della forte evoluzione impressa da Formula One, titolare dei diritti, nell’organizzazione del Gran Premio d’Italia secondo standard organizzativi più evoluti, nonché della necessità di una nuova qualificata conduzione dell’impianto sportivo per un sempre maggiore efficiente governo di tutti gli eventi motoristici in calendario”.

Nell’intento di fornire un ulteriore sviluppo alla promozione del brand ‘Monza 100’, nato in occasione del centenario dell’Autodromo, l’attuale Direttore Generale Alessandra Zinno sarà incaricata di occuparsi di tale incarico.

