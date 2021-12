Il Natale è finalmente arrivato e, per fare gli auguri a tutti i nostri lettori, la redazione di LiveGP.it ha pensato di metterci…la faccia. Un breve video per celebrare nel migliore dei modi le festività natalizie, in una giornata che auspichiamo possa essere di gioia e serenità per tutti.

IL VIDEO DI NATALE

Non è stata un’impresa facile radunare i nostri collaboratori (o, almeno, gran parte di essi) per il video di auguri natalizio. Ma abbiamo pensato di farvi questo piccolo regalo proprio per ringraziarvi dell’affetto e del supporto dimostrato in un anno ricco di soddisfazioni per la nostra testata giornalistica. Un 2021 che ha visto come sempre LiveGP.it in prima fila per raccontare oltre quaranta categorie del motorsport italiano e internazionale, con il consueto carico di passione che ci contraddistingue.

In attesa di tornare in pista (nel vero senso della parola…) per la stagione 2022, ci prendiamo qualche ora di relax per goderci le festività. E, con l’occasione, rinnoviamo i nostri migliori auguri per uno splendido Natale a tutti i nostri lettori. E non solo: anche a Toto Wolff. Già, proprio lui, il team principal Mercedes, protagonista in questo meme natalizio che con ogni probabilità potrà…tornarvi “utile” in queste ore.

Buon Natale!

Marco Privitera e la redazione di LiveGP.it