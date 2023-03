Riparte la stagione di gare di PNK Motorsport con il primo weekend di gara del 2023, il “Vallelunga Racing Weekend” organizzato da ACI Vallelunga, che si terrà il 1-2 aprile presso l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Il fine settimana sarà caratterizzato dal debutto stagionale di trofei quali la Coppa Italia Turismo, il Master Tricolore Prototipi, la RS Cup, il Mitjet Italia, oltre al Campionato Italiano Auto Storiche. Quest’ultimo rappresenterà uno dei focus principali, con la speciale 300 km delle Auto Storiche di Vallelunga che attirerà l’attenzione degli appassionati di tutto lo stivale.

COPPA ITALIA CON DOPPIO SCHIERAMENTO

Per quanto riguarda la Coppa Italia Turismo, ricordiamo che quello PNK Motorsport sarà l’unico trofeo privato in Italia a poter vantare il possesso della licenza ufficiale TCR, come classe di vetture ammesse. A tornare in pista, nel parterre dei piloti confermati, prestigiosi nomi come il campione in carica Paolo Rocca con la Honda Civic FK7 TCR SQ del team MM Motorsport. A sfidarlo, nomi importanti dal panorama nazionale e internazionale, tra i quali Kevin Giacon (MM Motorsport), Sandro Pelatti (Aikoa Racing) ed il duo turco di Bitci Racing formato da Ramazan Kaya e Turgut Konukoglu.

PROTOTIPI E CLIO PRONTE PER LA BAGARRE

Nelle altre categorie, grandi conferme che promettono tanto spettacolo in pista. Nel Master Tricolore Prototipi, torna il campione 2022 della classe CN Omar Magliona, che affronterà nuovamente i suoi rivali Massimo Wancolle, Claudio Francisci e Ranieri Randaccio. La RS Cup rilancia la sfida tra new entry e importanti ritorni, come quelli di Paolo Tartabini e Manuel Stefani, che si sfideranno a bordo delle Renault Clio 1.6 Turbo. La 300 km di Vallelunga del Campionato Italiano Auto Storiche ristabilisce infine il suo ruolo di gara di assoluto riferimento nel suo genere, con l’importante numero di 28 vetture iscritte suddivise in 4 gruppi.

Gli appassionati potranno seguire tutte le gare in diretta su MS Motor TV, canale 229 di Sky; oppure sulla piattaforma OTT “MS Plus”, disponibile come app per iPhone e Android. In alternativa, sarà possibile seguire lo streaming delle gare sui canali Facebook e YouTube di PNK Motorsport.