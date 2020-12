C’è già chi ha iniziato a realizzare i buoni propositi per l’anno nuovo: Amber Lounge e Gulf Oil, infatti, si sono uniti per mettere insieme un evento di beneficenza. Si tratta di una sfilata che propone di raccogliere dei fondi che saranno poi messi a disposizione dei bisognosi.

AMBER LOUNGE E GULF OIL: INSIEME PER BENEFICIENZA

Esiste un luogo in cui la moda ed il lusso più sfrenato in salsa monegasca si incontra con i motori e, non contento, fa anche del bene al prossimo.

Il 21 maggio 2021, infatti, Amber Lounge ospiterà, a seguito del Gran Premio di Montecarlo, un evento di moda, il Monaco Grand Prix Charity Fashion show 2021, insieme a Gulf Oil, la compagnia internazionale che sponsorizza la McLaren.

Si tratterà di una sfilata di moda della nuova collezione premium di capi di alta moda marchiati Gulf Oil. La sfilata è tipica di quel periodo sulla riviera e porterà anche un aiuto considerevole alla società. La sfilata che si terrà l’anno prossimo coinvolgerà quindi non solo le due importanti compagni, ma anche i piloti di Formula 1 e le loro dolci metà.

UNA PARTNERSHIP ELEGANTE E FELICE

Mike Jones, il CEO di Gulf Oil International ha pubblicato questo comunicato stampa: “Siamo lieti di unirci all’ Amber Lounge Monaco Charity Fashion Show al Gran Premio di Monaco, nel quale prenderemo parte con la nuova collezione Gulf Capsule, lanciando un nuovo marchio premium di moda. Per noi è davvero emozionante e non vediamo l’ora di unire il nostro brand ad uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno.“

Anche Sonia Irvine, CEO di The Amber Group accoglie questa unione con entusiasmo: “Siamo estremamente fieri di poter fare squadra con una compagnia così nota e le cui radici affondano nel motorsport in maniera forte e profonda. Come partnership, abbiamo in programma già molte cose eccitanti e non vediamo l’ora di poterle mostrare nuovamente al mondo con i nostri eventi di portata mondiale”.

Ancora una volta il Principato si conferma il centro dell’eleganza, del lusso e della velocità, dimistrando però anche un altro aspetto del proprio volto glamour: l’eleganza della generosità.

Silvia Giorgi