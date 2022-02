Alex Zanardi, secondo il Corriere di Romagna, ha completato con successo il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna diretto dal dottor Pasquale Longobardi. L’ex pilota e campione paralimpico sta continuando il suo percorso di recupero dopo l’incidente del 19 giugno 2020 sulla sua handbike.

Dopo il ritorno a casa durante il periodo natalizio, arrivano quindi buone notizie riguardo il percorso di recupero di Alex Zanardi. Pasquale Longobardi ha infatti dichiarato al Corriere di Romagna: “Posso dire che di certo, Zanardi è una persona con una carica immensa: l’ha trasmessa lui a me. Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa”.

Il dottor Longobardi ha poi spiegato come si svolge la fisioterapia con la camera iperbarica: “Si tratta di una procedura medica più efficiente rispetto alla normale fisioterapia. Il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi”. Il direttore del centro non si è spinto a commentare i risultati della terapia, che a quanto pare ci sono e sono stati positivi. Zanardi comunque tornerà di nuovo al centro per eseguire un altro ciclo di terapie il mese prossimo, ma questa volta dovrebbe essere più breve.

Dopo l’incidente con la sua handbike, Alex Zanardi sta continuando la battaglia per riprendersi, lottando come già aveva fatto in passato. Da parte della Redazione di LiveGP i più sinceri auguri di pronta guarigione.

Chiara Zaffarano