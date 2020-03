Una novità assoluta si appresta a sbarcare su LiveGP.it. Scatterà infatti Giovedì 2 Aprile ‘LiveGP MotorQuiz’, il primo gioco a premi dedicato al mondo dei motori. I concorrenti avranno la possibilità di testare le proprie conoscenze in un’entusiasmante sfida ad eliminazione, nella scalata verso la fantastica opportunità messa in palio per il vincitore assoluto: un test in pista al volante di una monoposto Predator’s.

Il primo quiz riservato agli amanti del motorsport è finalmente pronto per partire. I semafori si spegneranno nella serata di Giovedì 2 Aprile, quando su Radio LiveGP e sulla pagina Facebook di LiveGP.it, in diretta alle ore 21:00, andrà in onda la prima puntata di ‘LiveGP MotorQuiz’.

Si tratta di una grande novità per tutti gli amanti dei motori a due e quattro ruote, i quali avranno così la possibilità di sfidarsi su una serie di domande legate al proprio sport preferito. Formula 1 e MotoGP innanzitutto, senza comunque tralasciare altre categorie come Rally, Endurance, Superbike e tanto altro.

IL FORMAT

Ma quale sarà il meccanismo che consentirà ad uno di voi, al termine di una lotta serrata, di aggiudicarsi il primo premio in palio, ovvero un test in pista al volante di una Predator’s? Ogni puntata vedrà la partecipazione di tre concorrenti, presenti in collegamento streaming, i quali a turno dovranno sottoporsi a dieci domande inerenti il mondo dei motori. I quesiti avranno una difficoltà crescente, e ad ognuna di esse verrà attribuito un punteggio corrispondente. Si partirà da un livello più semplice, che permetterà al concorrente (in caso di risposta esatta) di aggiudicarsi un punto, fino alla decima e ultima domanda che metterà in palio ben 25 punti, secondo il sistema di punteggio crescente previsto in Formula 1 (1-2-4-6-8-10-12-15-18-25).

Alla fine di ogni puntata, risulterà vincitore colui che avrà accumulato il punteggio più alto. Quest’ultimo, oltre ad aggiudicarsi un gadget di LiveGP.it, avrà l’opportunità di passare al turno successivo, in un meccanismo ad eliminazione (in stile…Champions League) che vedrà, nel corso della puntata finale, i finalisti contendersi l’ambito premio in palio. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, avrà la meglio chi sarà stato in grado di rispondere correttamente alla domanda con il più alto coefficiente di difficoltà.

LE DOMANDE

Le dieci domande (che saranno poste in sequenza a ciascuno dei concorrenti) oltre che presentare un livello crescente di difficoltà, saranno di differente tipologia. Dai quesiti a risposta multipla sino all’opzione “vero o falso”, passando per il riconoscimento di piloti, circuiti o situazioni di gara attraverso fotografie che verranno di volta in volta proposte. Esse saranno di carattere generale e verteranno principalmente (ma non solo) su Formula 1 e MotoGP. Il tutto sino al “domandone finale”, nel quale i concorrenti ascolteranno un breve estratto di una cronaca andata in onda su Radio LiveGP e saranno chiamati ad indovinare la gara in questione. Per tutti, varranno regole ben precise, in quanto le risposte dovranno essere fornite entro un limite molto ristretto di secondi (cinque o dieci, a seconda dei casi).

In ogni caso, non occorrerà dimenticare come lo scopo del gioco sia di carattere ludico-ricreativo. Esso non mette infatti in palio premi in denaro e si pone come obiettivo quello di favorire elementi come socialità, condivisione e memoria storica tra gli appassionati di questo sport.

COME PARTECIPARE

Il meccanismo per poter proporre la propria candidatura è molto semplice. Basterà infatti contattarci tramite messaggio privato attraverso uno dei canali Social messi a disposizione da LiveGP.it (Facebook, Twitter e Instagram) oppure scriverci all’indirizzo e-mail motorquiz@livegp.it. Ogni candidato dovrà essere in possesso di un pc, una buona connessione ed una webcam, indispensabile per il collegamento durante la puntata. L’età minima di partecipazione è pari a 18 anni compiuti. I candidati verranno quindi contattati dalla nostra redazione, al fine di concordare la data della puntata che li vedrà partecipare al gioco.

DOVE SEGUIRE ‘LIVEGP MOTORQUIZ’

‘LiveGP Motorquiz’ andrà in onda tutti i Giovedì, a partire dal prossimo 2 Aprile, in diretta alle ore 21. Già, perchè non si tratterà semplicemente di un gioco radiofonico. Oltre alla possibilità di seguire la puntata su Radio LiveGP, essa sarà infatti anche “visibile” in streaming sulla pagina Facebook di LiveGP.it. I partecipanti ed i conduttori saranno collegati in diretta tra di loro attraverso un software di streaming. Avranno quindi la possibilità di visualizzare attraverso apposite grafiche e immagini le domande che verranno poste.

Ecco quindi tutti i canali attraverso cui poter seguire ‘LiveGP MotorQuiz’:

Video: diretta streaming sulla pagina Facebook ‘LiveGP.it’

Audio: sito www.livegp.it, Spreaker, app gratuita ‘Radio LiveGP’

Podcast: Spotify e iTunes

Gli ingredienti sembrano davvero esserci tutti per godersi un grande spettacolo. Siete pronti per mettervi alla prova?

Marco Privitera