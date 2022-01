Sarà una decima stagione ricca di novità, quella che si appresta a partire per quanto riguarda ‘Circus!’, lo storico talk-show di LiveGP.it dedicato al mondo dei motori. Dopo la “pausa” invernale, Lunedì 31 Gennaio alle 21:00 riparte la trasmissione che nel corso degli anni ha ospitato centinaia tra piloti, giornalisti e addetti ai lavori. Una nuova annata per raccontare e commentare con la consueta passione quanto accadrà sulle piste di tutto il mondo.

DIECI STAGIONI RIGOROSAMENTE…LIVE!

Era il mese di Maggio 2013 quando la prima puntata di ‘Circus!’ (allora sotto forma di podcast) andò in onda su Radio LiveGP. Da allora, abbiamo dato il nostro contributo per raccontare il motorsport attraverso molteplici aspetti, sino a giungere alla moderna versione “video” inaugurata durante l’inizio della pandemia. Nel corso di oltre 370 puntate, tutte rigorosamente in diretta, abbiamo intervistato, commentato, analizzato una parte di storia di questo sport, e non solo.

L’apertura del decimo anno di trasmissione coincide con una serie di innovazioni che saranno protagoniste nell’ambito della trasmissione più longeva del web, sempre con l’obiettivo di rimanere in prima fila nel raccontare questo mondo. A partire da una sigla completamente nuova, oltre a rubriche rinnovate e, come sempre, grandi ospiti. Il tutto nell’ambito di un’offerta che intende continuare ad evolversi ed, al tempo stesso, migliorarsi.

Come sempre, tutte le puntate saranno trasmesse in diretta sulla home page di LiveGP.it, ma anche sui nostri canali Social: YouTube, Facebook e Twitch. Vi aspettiamo, dunque, ogni Lunedì sera alle ore 21:00 per un appuntamento al quale nessun appassionato di motori a quattro ruote potrà mancare. L’attesa è finita: ‘Circus!’ riaccende i motori!

SEGUI IN DIRETTA LA PUNTATA 373