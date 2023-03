Aggressive Team Italia ha presentato il proprio programma agonistico in vista della stagione 2023. La squadra diretta da Mauro Guastamacchia si impegnerà nuovamente con Hyundai con un doppio impegno tra il TCR Europe e TCR Italy, serie che inizieranno a partire dal prossimo mese.

La compagine lombarda si impegnerà con Levente Losonczy, giovane talento ungherese che sarà presente al via in entrambi i campionati dopo aver ben figurato in occasione del proprio debutto avvenuto lo scorso anno. Accanto al magiaro spicca la presenza del 28enne belga Giovanni Scamardi, chiamato ad un impegno full-time nelle sei tappe del TCR Italy, e dall’esperto pilota svedese Mikael Karlsson, il quale sarà invece presente nella serie continentale.

Prima volta a tempo pieno per Aggressive Team nel TCR Europe

La scuderia di Siziano è attesa a confermarsi tra i grandi in entrambe le categorie, per compagine italiana sarà la prima volta a tempo pieno nel TCR Europe che tra i propri round presenterà una manifestazione anche nel Bel Paese in quel di Monza.

Il team principal ha riportato in una nota: “Siamo orgogliosi di poterci presentare da protagonisti al via della stagione 2023 a conferma che il nostro percorso di crescita sta proseguendo a gonfie vele. Essere presenti in due competizioni come il TCR Europe e il TCR Italy rappresenta una grande sfida sotto ogni punto di vista, ma crediamo di essere pronti e di aver acquisito la giusta esperienza per poter affrontare nel migliore dei modi l’impegnativo calendario di appuntamenti che ci attende.

Il numero uno del team legato a Hyundai ha continuato dicendo: “Saremo presenti su tutte le principali piste italiane ed europee, dando grande visibilità al nostro team e ai nostri partner: potremo contare sulla competitività delle Hyundai Elantra TCR N, che già lo scorso anno ci hanno permesso di toglierci delle belle soddisfazioni, facendo inoltre affidamento su un tris di piloti che garantisce il giusto mix di velocità ed esperienza. Siamo felici di aver rinnovato l’accordo con Levente, un giovane che sta crescendo molto insieme a noi, mentre al tempo stesso diamo il benvenuto in squadra a Giovanni e Michael, convinti che potranno fornire un bel contributo in termini di risultati”.

La soddisfazione dei protagonisti

Non è mancato il commento da parte dei protagonisti a partire da Levente Losonczy, al via per la seconda stagione consecutiva con l’Aggressive Team Italia. “Sono davvero felice di poter continuare il mio percorso con Aggressive Team Italia anche in questa stagione. Grazie a loro sono cresciuto davvero molto ed il fatto di poter gareggiare full-time in due campionati è una prospettiva davvero eccitante: desidero ringraziare la squadra e i miei sponsor per questa opportunità, sicuro che ci sarà da divertirsi!”.

Prima volta, invece, per Giovanni Scamardi, in scena recentemente nella BMW M2 CS Racing Cup Benelux. “Arrivare nel TCR Italy rappresenta per me uno step molto importantee. Inizialmente dovrò prendere confidenza con la macchina ed i circuiti, ma sin dai primi giorni di test ho subito capito di essere arrivato nel posto giusto. Sarà una stagione eccitante e non vedo l’ora di iniziare!”

Presente ai nastri di partenza anche Mikael Karlsson, esperto pilota svedese con importanti trascorsi in monoposto che recentemente ha militato nella Porsche Carrera Cup Scandinava: “Sarà difficile pronosticare dove potremo collocarci, ma già dopo le due giornate di test svoltesi a Misano mi sento molto più a mio agio con la vettura e questo mi rende fiducioso. La macchina è molto performante ed il team estremamente professionale: sono contento di questa opportunità con Aggressive Team Italia e spero possa portare ad entrambi delle grandi soddisfazioni”.

Il primo atto della stagione 2023 andrà in scena nel week-end del 21-23 Aprile sul circuito di Imola con il round che aprirà il calendario del TCR Italy, mentre la sfida europea scatterà il fine settimana successivo sul tracciato portoghese di Portimao.