Quella tra la Formula 1 e il Circuito del Montjuic è una storia breve e drammatica. Il tortuoso tracciato catalano ospitò il Circus in sole quattro occasioni tra il 1969 e il 1975, in cui emersero notevoli problematiche legate alla sicurezza.

Inaugurato nel 1932 e noto grazie a Tazio Nuvolari, voluto dagli organizzatori tra i partenti e successivamente vincitore del Gran Premio del “Penya Rhin”, il circuito catalano lungo 3791 metri divenne nuovamente il teatro di numerosi eventi motociclistici e automobilistici dopo il Secondo conflitto Mondiale.

1969: IL PRIMO CAMPANELLO D’ALLARME

I bolidi della Formula 1 sfrecciarono per la prima volta al Montjuïc nel 1969, edizione ricordata per il violento incidente tra le Lotus 49B di Graham Hill e Jochen Rindt, dovuto al cedimento dei piloni a sostegno dei profili alari posteriori, fortemente sollecitati dai saliscendi della pista. Fu Jackie Stewart su Matra, dopo l’impatto che pose fine alla gara delle Lotus, a conquistare la vittoria davanti a Bruce McLaren e Jean-Pierre Beltoise. Lo scozzese bissò il successo al Montjuïc anche nell’edizione successiva, avvenuta nel 1971, in virtù dell’alternanza con Jarama.

1975: LA PROTESTA DI FITTIPALDI E L’INCIDENTE DI STOMMELEN

Emerson Fittipaldi portò la Lotus 72D sul gradino più alto del podio nel 1973, mentre la drammatica edizione del 1975 vide una conclusione prematura a causa dell’incidente di Rolf Stommelen. Già preceduto da una serie di polemiche sulla sicurezza del tracciato e in particolare dei guard rail, il Gran Premio di Spagna del 1975 vide il ritiro anticipato di Emerson Fittipaldi, insieme al fratello Wilson e Arturo Merzario, molto attivi nella protesta sulla saldatura delle barriere. La corsa, invece, si fermò definitivamente pochi giri dopo la sedicesima tornata, quando l’Embassy Hill Lola di Stommelen piombò sulla folla causando quattro morti (due spettatori, un fotografo e un pompiere) e sei feriti. Il pilota riportò diverse fratture alla gamba, al polso e alle costole in un incidente similare a quello avvenuto nel 1969.

Dopo l’accaduto, la vittoria venne assegnata a Jochen Mass, mentre l’italiana Lella Lombardi ottenne mezzo punto, diventando così la prima (e finora unica) donna ad aver conquistato dei punti nel campionato mondiale di F1, storico risultato che passa talvolta in secondo piano a causa della natura tragica dell’evento in cui si è concretizzato.

Il Circus non fece più ritorno al Parco del Montjuic, dove continuò invece a fervere l’attività motoristica, dalla Formula TT alla 24 Ore del Montjuic, la cui ultima edizione si tenne nel 1986.

