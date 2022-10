La doppia vittoria nell’ultimo round del Nurburgring permette ad Andrea Kimi Antonelli di vincere il suo primo titolo in monoposto, assicurandosi il campionato 2022 ADAC F4. Il giovane talento Prema Racing ha dominato la stagione chiudendo con oltre cinquanta punti di vantaggio sul primo rivale, Taylor Barnard.

Antonelli trionfa nell’ADAC F4

Con nove vittorie in diciotto gare Kimi Antonelli succede a Oliver Bearman nella serie tedesca della Formula 4, il primo pilota italiano a vincere il campionato. Il successo finale arriva al termine di una stagione quasi perfetta, dominata sin dalle prime fasi quando il talento bolognese ha ottenuto sette pole position consecutive e cinque vittorie nelle prime sei gare.

Nella gara decisiva di Hockenheim, Antonelli ha sfoderato un’altra fantastica prestazione su pista bagnata recuperando dalla terza casella di partenza. L’alfiere Prema ha chiuso la gara con margine sul rivale Barnard mentre in terza posizione si è classificato il rookie Ugo Ugochukwu.

Il pilota bolognese è da anni un pupillo di Toto Wolff. Mercedes ha deciso di puntare sul talento del ragazzo italiano dall’età di undici anni, intravedendone le doti già dai primi anni del karting. Al primo anno full-time in monoposto il 16enne Kimi non ha certamente deluso le attese.

Ora l’Italian F4

Antonelli ora è pronto a coronare una stagione perfetta nell’ultimo appuntamento della Italian Formula 4 in programma il prossimo weekend. Al pilota Prema basterà non perdere più di 64 punti dal primo rivale per ottenere il secondo titolo stagionale, poco più che una formalità.

La classifica finale

Samuele Fassino