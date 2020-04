ACI Sport, dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, annuncia una proroga fino al 13 aprile dello stop sulle attività e lavora sui calendari che necessitano modifiche.

Il Presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani, comunica cosi il prolungamento della sospensione fino al 13 Aprile 2020 di tutte le gare di ogni disciplina dell’automobilismo sportivo su tutto il territorio nazionale e di tutte le attività di qualsiasi livello riconducibili al mondo del motorsport.

Annuncia inoltre che la Giunta Sportiva si riunirà mercoledì 8 aprile per mettere a punto nuovi provvedimenti, resi necessari e urgenti dalla nuova proroga.

Per consentire lo svolgimento del programma di tutti i campionati italiani velocità pista e dei trofei monomarca, inseriti negli stessi appuntamenti, urge un lavoro straordinario.

Gli appuntamenti del settore, in particolare quelli legati agli ACI Racing Weekend, non sono ancora partiti. Questo permette all’ACI Sport un lavoro con maggiore serenità in vista della probabile ristrutturazione della stagione.

L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il resto del mondo comporterà sicuramente una rivisitazione del calendario degli ACI Racing Weekend. L’obiettivo ed il dovere di permettere lo svolgimento degli interi campionati rimane prioritario. ACI Sport ha predisposto alcune soluzioni alternative già per la maggior parte degli appuntamenti.

Sicuramente stilare un nuovo calendario porterà all’utilizzo dei mesi meno affollati e lo slittamento della fine della stagione oltre l’usuale chiusura dei campionati.

Anna Mangione