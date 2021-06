La 21^ puntata di ‘A ruota libera’ vi porta nel Glen, sede del quarto atto dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Il Watkins Glen International, uno dei circuiti più famosi degli USA, è il teatro di questa nuova puntata che vi porta a riscoprire un campionato molto interessante che è sceso in pista sabato sera con una tiratissima sfida di 4h.

La categoria riservata alle GT4 ed alle TCR che gareggia in concomitanza dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship non è stata l’unica in scena questo fine settimana. Ricordiamo infatti il terzo atto del BTCC da Brands Hatch, il secondo round della British GT da Silverstonee la prova da Spielberg della Porsche Supercup. Spazio anche alla Carrera Cup North America ed al NLS che sabato ha assistito ad un debutto importante. Non mancherà anche la NASCAR che ha vissuto in quel di Pocono un nuovo week-end di azione.

IMSA Michelin Pilot Challenge:

P. Gallagher / S. McAleer vincono la 4h di Watkins Glen, quarta tappa dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Lo spettacolo non è mancato in una prova che si è decisa negli ultimi minuti a favore dell’Aston Martin #23 di Notlad Racing by RS1.

L’evento nello Stato di New York si è aperto sotto il controllo della Vantage #23 che ha allungato il passo insieme all’Aston #7 di A. Brynjolfsson / T. Hindman (VOLT Racing with Archangel) ed alla McLaren #3 di S. Monk / S. Pigot (Motorsports In Action).

La prova è cambiata nel finale con la BMW del Turner Motorsport che ha preso le redini della corsa con una perfetta strategia in occasione dell’ultima caution. Bill Auberlen, detentore del record di affermazioni nell’IMSA e vincitore domenica nella 6h del Glen del WTSC, ha provato ad allungare sulla concorrenza, una missione non riuscita. La M4 di B. Auberlen / D. Machavern #95 ha alzato bandiera bianca negli ultimi minuti all’Aston #23 che festeggia il primo acuto del 2021 nella categoria.

Hyundai regala ad Honda il successo

Honda svetta nel TCR con T. Lamb / R. Eversley #94. Perfetto gioco di squadra per Atlanta Speedwerks che approfitta delle lotte interne in casa Hyundai per imporsi nella seconda ed ultima prova di 4h della stagione.

Dopo una qualifica perfetta sembrava quasi scontato il successo per Honda nella classe TCR. La vittoria per Atlanta Speedwerks è stata tutt’altro che scontata con le Hyundai del Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian che sono state a lungo al comando della prova.

Una discutibile lotta interna tra le auto coreane ha spalancato la porta alle Honda che hanno approfittato della situazione per imporsi nel finale con T. Lamb / R. Eversley #94. Secondo posto per P. Chase / R. Norman (Hyundai Elantra #98) davanti alla gemella Veloster di T. Hagler / M. Lewis #77.

Prossimo round settimana tra meno di 7 giorni nel Glen.

BTCC, Brands Hatch Indy: Sutton esce vincitore senza successi

Ash Sutton si conferma leader del BTCC dopo un fine settimana di azione a Brands Hatch Indy. Il campione in carica di Infiniti si difende alla grande e nonostante la pesante zavorra si difende nelle tre competizioni in programma, gare in cui è letteralmente successo di tutto.

Race-1: Tom Oliphant detta il passo

Tom Oliphant ha vinto senza molti problemi la prima delle tre competizioni in programma. Il portacolori della BMW ha approfittato della lotta per il secondo posto per allungare verso il successo.

Tutto sembrava concluso, ma non è stato così. Gordon Shedden (Honda) ha iniziato a macinare giri veloci ed ha chiuso a soli 2 decimi dalla BMW #15 che conquista la prima vittoria della stagione. Terzo posto per Daniel Rowbottom, teammate di Shedden che non è riuscito a sfruttare la prima pole-position in carriera.

Race-2: Tom Ingram svetta all’ultimo giro

La seconda delle tre prove è stata senza dubbio la più spettacolare. Tom Oliphant ha gestito la pole ed ha provato ad allungare, una missione non riuscita. Shedden ha attaccato il rivale intorno alla metà gara, una battaglia che ha permesso alla Hyundai di Tom Ingram di scalare al secondo posto all’ingresso della ‘Surtees’.

Il vincitore della race-3 di Snetterton ha aspettato l’ultimo giro per sferrare l’assalto alla leadership di Oliphant. La BMW e la Hyundai sono entrate in contatto nella famosa ‘Paddock Hill’, una fase che ha preceduto un nuovo scontro alla ‘Druids’. Ingram ha allungato ed è andato a vincere, mentre Sutton ha beffato Olimphant per soli 38 millesimi.

Race-3: la prima di Morgan

Adam Morgan ha chiuso in bellezza il week-end con oltre un secondo di vantaggio sulla Cupra di Jack Goff. La lotta si è scatenata negli ultimi passaggi per il terzo posto tra Aiden Moffat e Jason Plato.

Il portacolori dell’Infiniti ha primeggiato per soli 11 millesimi sull’alfiere della Vauxhall, autore di un ultimo giro perfetto. Ottava posizione per Sutton che si prepara per la pausa estiva con soli 3 punti di scarto su Ingram. Week-end da dimenticare, invece, per Colin Turkington (BMW), lontano dalla prime posizioni in tutte le tre sfide.

Prossima prova del BTCC il 1° di agosto ad Oulton Park.

Pianeta Porsche, tra Spielberg ed il Glen

Tornano in pista i monomarca della Porsche tra Spielberg e Watkins Glen. Larry ten Voorde si conferma il padrone della Supercup, mentre Kay van Berlo allunga nella Carrera Cup North America.

Ten Voorde allunga in Supercup

Nuovo fine settimana perfetto per Larry ten Voorde. Il campione in carica di GP Elite ha imposto la sua superiorità e dalla pole-position non è più stato ripreso fino alla bandiera a scacchi.

Secondo acuto consecutivo per l’olandese che ha tagliato il traguardo con margine su Ayhancan Güven (BWT Lechner Racing) e Leon Koehler (Nebulus Racing di Huber). Si difende il francese Dorian Boccolacci (Martinet di Almeras), mentre segnaliamo l’ingresso nella Top10 per Laurin Heinrich (Nebulus Racing di Huber) davanti al transalpino Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing).

Kay van Berlo vince nel Glen

In America continua la festa del Kelly-Moss Racing. Kay van Berlo si è imposto in entrambe le competizioni della Porsche Carrera Cup North America, gare che come sempre hanno regalato molte emozioni. Lo spettacolo non è mancato soprattutto nella seconda sfida quando van Berlo ha sfidato per il successo il teammate Seb Priaulx.

I due rivali per il titolo si sono toccati alla ‘Bus Stop’, una situazione che ha rischiato di eliminare entrambi dalla prova. Leh Keen (311RS Motorsport) ha completato il podio della race-1, mentre Maxwell Root (Moorespeed-Wright Motorsports) e TJ Fischer (Topp Racing) sono saliti sul podio della race-1 insieme a van Berlo rispettivamente in seconda e terza piazza.

Settimana prossima torna, sempre da Spielberg, la Supercup, mentre dovremo attendere ad Agosto per la Carrera Cup North America in quel di Road America.

NLS, round 4: BMW vince con i giovani

Neil Verhagen/Max Hesse/Dan Harper vincono la quarta prova del NLS. I piloti del BMW Junior Team si impongono nell’Inferno Verde al termine di una competizione che è rimasta incerta fino all’ultimo passaggio.

La 4h di questo fine settimana avrebbe dovuto vedere l’esordio ufficiale della M4 GT3, il nuovo gioiello della casa bavarese che debutterà nel 2022. Un incidente nelle prove libere del venerdì ha escluso l’auto di S. van der Linde/Kligmann che era attesa ai nastri di partenza nella classe SPX.

Audi ha iniziato la prova davanti a tutti grazie alla pole-position ed il record del tracciato in 7’52″347. Patric Niederhauser (Car Collection) ha ceduto il passo alla BMW M6 del Junior Team ed all’Audi #5 di Phoenix Racing di Frank Stippler/Vincent Kolb.

Queste due auto, insidiate da lontano dalla Lamborghini #7 del Konrad Motorsport di Michele Di Martino/ Axcil Jefferies, si sono contese il successo fino all’ultimo giro con la R8 che ha provato invano ad attaccare BMW #44. Terzo posto, invece, per Konrad Motorsport.

American Style, Pocono:

Austin Cindric e John Hunter Nemechek si spartiscono i successi in NASCAR Xfinity e Truck Series questo fine settimana in quel di Pocono. Lo spettacolo non è mancato nel ‘Tricky triangle’ in due competizioni molto interessanti che si sono decise negli ultimi giri.

Il campione vince con la strategia

Austin Cindric da spettacolo nella prova dell’Xfinity Series in una prova che sembrava in mano alle Supera del Gibbs Racing. Daniel Hemric #18, Ty Gibbs #54 ed Harrison Burton #20 hanno iniziato nel migliore dei modi la sfida a Pocono, uno dei catini più atipici dell’intero calendario.

Penske ha preso in mano la prova nell’ultima sosta, una fase chiave avvenuta in green flag. Nel finale è stato il solito Ty Gibbs ad attaccare il campione 2020 che nel finale ha saputo resistere fino alla bandiera a scacchi.

Kyle Busch Motorsport festeggia ancora con Nemechek

John Hunter Nemechek vince la prova della NASCAR Truck Series a Pocono! Quinta gioia del 2021 per il portacolori del Kyle Busch Motorsport, l’undicesimo in carriera. Il #4 del gruppo si è conteso il successo con il compagno e padrone dell’omonima squadra.

Zane Smith #21 (GMS Racing) ha dato spettacolo nei primi giri e sembrava in grado di poter imporre il proprio passo, una situazione che è cambiata in occasione della seconda Stage. Il vincitore del primo ‘traguardo volante’ ha preso una sanzione ai box, una fase che ha spalancato le porte a Kyle Busch #51 ed a John Hunter Nemechek #4.

L’Xfinity tornerà settimana prossima a Road America, mentre la Truck Series gareggerà in quel di Knoxville Raceway, la seconda ed ultima pista sterrata in calendario.

British GT: 2 Seas Motosport senza rivali

Hunter Abbott/Martin Kodric vincono la Silverstone 500, la competizione più lunga del British GT Championship. I due alfieri del 2 Seas Motorsport ha dato spettacolo nella pista britannica non lasciando spazio ai rivali per l’intera competizione.

L’AMG #14 ha taglilato il traguardo con oltre 7 secondi di gap su Adam Balon/Sandy Mitchell #1 davanti a Leo Machitski/Dennis Lind #63. Le due Lamborghini del Barwell Motorsport hanno provato a recuperare l’AMG della formazione araba, una missione non riuscita.

Successo per Newbridge Motorsport (Aston Martin) nella classe GT4. Matt Topham/Darren Turner si impongono con un gap abissale sui rivali. La Vantage AMR ha concluso la 3h con 30 secondi di gap sull’Audi di Richard Williams/Sennan Fielding (Steller Motorsport Richard #42) davanti a John Ferguson/Scott Mckenna con la Toyota Supra #57.

Nella prossima puntata…

Il Glen sarà nuovamente protagonista settimana prossima con l’IMSA che recupera nello Stato di New York la tappa canadese di Mosport. La Porsche Supercup resterà a Spielberg, mentre dal Mugello si riaccendono i motori della Carrera Cup Italia dopo Misano. Appuntamento anche a Road America con la NASCAR Xfinity Series.

Luca Pellegrini