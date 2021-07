La 22^ puntata di ‘A ruota libera’ celebra il 4 luglio, giorno in cui si l’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Il mondo del motorsport statunitense è sceso in pista questo week-end in tre storiche location. L’IMSA WeatherTech ha gareggiato a Watkins Glen (New York), l’IndyCar Series è scesa in pista a Mid-Ohio, mentre la NASCAR ci ha fatto divertire in quel di Road America.

Occhi puntati questo week-end sulla NASCAR Xfinity Series visto il capitolo di settimana scorsa sullo spettacolo dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Non solo America il 4 luglio per quanto riguarda ‘A ruota libera’. Ricordiamo infatti le prove della Porsche Supercup e della Carrera Cup Italia, rispettivamente in pista in quel di Spielberg e Mugello.

NASCAR Xfinity Series: Kyle Busch vince a Road America

Kyle Busch si impone a Road America nella NASCAR Xfinity Series. Il #54 del Gibbs Racing firma il quarto acuto consecutivo, il 101° in carriera. L’ex campione della serie ha dominato il finale con una strategia perfetta.

“Tires were the saving grace.” 🙏@KyleBusch used fresh tires to grab his 101st NASCAR #XfinitySeries win at @roadamerica! pic.twitter.com/XeFpSC1yHs — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 3, 2021

Il portacolori di Toyota non ha avuto una vita facile, due incidenti che non hanno inciso sul risultato finale. Ricordiamo infatti che, durante le due, Stage vinte da AJ Allmendinger #16 (Kaulig), il #18 della Cup Series si è girato nell’erba dopo un contatto con Justin Allgaier #7 (Jr Motorsport) ed ha sbagliato il ‘Kink’ sfiorando le barriere.

La strategia ha fatto la differenza nel finale, una fase caratterizzata da un contatto che ha escluso Austin Cindric #22 (Penske) ed il già citato Allgaier, assoluti favoriti per il successo dopo la sanzione rimediata in pit road da Allmendinger.

Appuntamento settimana prossima, prova oltremodo importante. Ricordiamo infatti che sarà l’ultima apparizione del 2021 per Kyle Busch che ha terminato le cinque prove a disposizione nella serie cadetta. Ogni pilota della Cup Series ha infatti a disposizione un numero limitato di gare in Xfinity o in Truck Series, sfide in cui gareggia senza accumulare punti.

Sabato prossimo ad Atlanta si terrà l’ultima corsa del nativo di Las Vegas in Xfinity he sembra mantenere la promessa di ritirarsi dalla categoria dopo aver raggiunto il 100° successo.

IMSA Michelin Pilot Challenge: BMW vince su Porsche

Successo per BMW nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, in pista a Watkins Glen per il quinto appuntamento. B. Auberlen / D. Machavern si impongono con la BMW #96 del Turner Motorsport nella classe GS (GTD), mentre Atlanta Speedwerks si conferma al vertice tra le TCR dopo l’affermazione di settimana scorsa.

BMW resiste a Porsche e vince

Dopo un ritardo di 20 minuti per un contatto con le barriere da parte di una Hyundai durante il formation lap, la seconda tappa nel Glen del 2021 si è aperta con l’allungo da parte della BMW di B. Auberlen / D. Machavern (Turner Motorsport #96). Gli autori della pole-position hanno provato ad allungare, una missione non riuscita. La Camaro #46 di H. Plumb / M. Plumb ha iniziato a recuperare ed ad attaccare la BMW M4 #96.

Quest’ultima ha gestito la sosta ai box per allungare sulla concorrenza. All’inseguimento della vettura di Turner Motorsport si è messa l’Aston Martin #7 di A. Brynjolfsson / T. Hindman (VOLT Racing with Archange) che, mentre attaccava l’avversaria, ha alzato bandiera bianca ed è rientrata ai box per un rifornimento.

Una neutralizzazione, entrata a meno di 15 minuti dalla conclusione, ha ricambiato la situazione con l’esperto Bill Auberlen che si è dovuto difendere dall’assalto della Porsche #16 di R. Hardwick / J. Heylen (Wright Motorsport). Quest’ultima coppia ha provato in tutti i modi a beffare la M4 GT4 che si è trovata a gestire il carburante rimasto.

615 millesimi hanno separato i primi due sotto la bandiera a scacchi, uno dei margini più ristretti di questa stagione. Terzo posto in volata per la Camaro di H. Plumb / M. Plumb (TeamTGM #46) che per 66 millesimi ha beffato la Mercedes #4 di R. Ward / I. Dontje (Winward Racing).

Bis di Atlanta Speedwerks in TCR

In TCR segnaliamo una splendida doppietta per le Honda Civic di Atlanta Speedwerks. B. Henderson / R. Noaker #84 precedono all’arrivo S. Smithson / R. Eversley #94, bravi nel finale a beffare l’Audi #61 di G. Ernstone / J. Morley Road Shagger Racing. Il risultato è cambiato nel post gara con la Civic #94 che è stata sanzionata per non aver superato le verifiche tecniche.

Secondo posto per la già citata #61, mentre sull’ultimo gradino del podio è salita la Hyundai #77 di T. Hagler/M. Lewis (Bryan Herta Autosport).

Prossima prova a metà luglio nell’insidioso Lime Rock Park.

Pianeta Porsche: Evans svetta nella Supercup, che battaglia in Italia al Mugello!

Emozioni a non finire tra Spielberg e Mugello, sedi rispettivamente della Supercup e della Carrera Cup Italia. Due competizioni molto interessanti ci hanno tenuto compagnia questo week-end con tre prove ricche di colpi di scena.

Supercup: la prima di Evans

Il neozelandese Janox Evans è stato il protagonista del terzo atto della Supercup. Il portacolori di Martinet by Alméras ha preso subito il comando ed ha iniziato ad allungare sulla spietata concorrenza della Supercup. Alle spalle del giovane pilota Porsche si è accesa la battaglia per il secondo posto, una lotta che si è decisa solo nel finale.

Il lussemburghese Dylan Pereira Lechner (Racing Middle East) ha chiuso secondo davanti all’olandese Larry ten Voorde (GP Elite). Il leader del campionato, vincitore delle prime due manifestazioni, ha dovuto vedersela con il giovane tedesco Laurin Heinrich (Racing by Huber), il migliore tra i rookie.

Carrera Cup Italia: grande battaglia al Mugello

Due spettacolari prove hanno contraddistinto l’appuntamento del Mugello della Porsche Carrera Cup Italia. Alberto Cerqui e Marzio Moretti, finalmente a segno, si spartiscono le vittorie in Toscana nel secondo atto del campionato.

Race-1, Cerqui beffa Quaresmini nel finale

Il fine settimana si è aperto con uno splendido duello tra Gianmarco Quaresmini ed Alberto Cerqui, rispettivamente primo e secondo sulla griglia di partenza. Il migliore nelle qualifiche, portacolori di Tsunami, ha gestito la prova fino all’ultima curva quando, alla ‘Bucine’, il pilota del Team Q8 Hi Perform ha sferrato l’assalto decisivo.

Quaresmini si è arreso a Cerqui, mentre al terzo posto si è classificato il giovanissimo Alessandro Giardelli (Dinamic), pilota che si conferma dopo le ottime prestazioni di Misano.

Race-2, Moretti resiste e vince

Nella race-2 è stato Marzio Moretti il migliore del gruppo. Il pilota di Bonaldi ha gestito nella prima metà gli attacchi di Aldo Festante (Ombra). Quest’ultimo ha perso tutte le possibilità di lottare per la vittoria intorno alla metà gara quando, alla ‘San Donato’, ha perso il controllo della propria auto dopo un contatto con Moretti.

La corsa si riaccesa nel finale con Giardelli che ha recuperato tutto lo svantaggio su Moretti che ha difeso con tutte le proprie forze la leadership. Le posizioni sono rimaste invariate fino all’arrivo, mentre Cerqui provava in tutti i modi di salire sul podio, una missione non riuscita. Terzo posto per Quaresmini, punti importanti in un fine settimana in cui spicca l’assenza di Iaquinta, impegnato nella Supercup.

Nella prossima puntata…

Il mondo delle ruote coperte sarà nuovamente protagonista in Italia settimana prossima. Dopo le due sfide del GT World Challenge Europe a Misano di questo wee-end ricordiamo l’appuntamento di Monza con la Michelin Le Mans Cup, categoria di supporto all’European le Mans Series.

Torna da Monza la Porsche Carrera Cup France, mentre la NASCAR scenderà in pista ad Atlanta con l’Xfinity Series. Round sterrato, invece, per la Truck Series che si prepara per scendere in pista in quel di Knoxville Raceway. Torna il NLS con un doublehader da non perdere in un fine settimana in cui ci sarà anche il British GT Championship da Donington Park.

Non dimentichiamoci anche dell’ADAC GT Masters in quel di Zandvoort che ritorna in compagnia della Porsche Carrera Cup Deutschland. Ultimo, ma non meno importante, è il Supercars Championship che dovrebbe gareggiare a Townsville. Il condizionale è d’obbligo vista la complessa evoluzione dell’emergenza sanitaria in Australia.

Luca Pellegrini