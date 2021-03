Per l’ottava puntata di ‘A Ruota libera’ parliamo di una delle gare che si sono tenute al Bristol Motor Speedway, pista che è stata trasformata in un ovale sterrato per accogliere il settimo atto della NASCAR Cup Series. Oltre alla seguitissima serie americana, lo spettacolo non è mancato nella Truck Series, la ‘F3’ della famosa serie statunitense. Al Nurburgring, invece, ha vinto la neve.

NASCAR Truck Series, Truex domina la scena

A poche ore dalla bandiera verde che sanciva il ritorno della Cup Series in un ovale sterrato, lo spettacolo non è mancato nella prova riservata alla Truck Series. Martin Truex Jr, pilota d’eccezione in pista con la Toyota #51 del Kyle Busch Motorsport, ha primeggiato controllando gran parte dell’evento. Per l’alfiere della casa giapponese si tratta di un risultato storico in quanto non aveva mai vinto fino ad oggi nella famosa serie cadetta.

Il #19 del Joe Gibbs Racing nella Cup Series ha iniziato con il piede giusto imponendosi nella prima frazione, dominata dalla coppia Stewart Friesen #52 (Friesen Racing) e Sheldon Creed #2 (GMS Racing). I due sono stati beffati dalla Tundra #51 nell’ultimo decisivo giro del primo terzo di gara.

CHECKERED FLAG: @MartinTruex_Jr wins on @BMSupdates dirt! He has now won a race in all three national series, becoming the 36th driver in #NASCAR history to accomplish the feat. 🏁 pic.twitter.com/4D5KUMdMjc — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) March 29, 2021

Nella seconda Stage abbiamo perso uno dei principali protagonisti della serie. John Hunter Nemechek #4 (Kyle Busch Motorsport), coinvolto in un contatto, ha salutato il gruppo, mentre al comando Truex siglava anche la seconda frazione. Nell’ultimo segmento non c’è stata partita. Il campione 2017 della Cup Series ha fronteggiato negli ultimi giri il ritorno di Ben Rhodes #99 (ThorSport Racing), leader della classifica generale con due vittorie all’attivo.

Nel week-end appena concluso abbiamo avuto la conferma che, anche nel 2022, verrà riproposta la gara sterrata nel ‘Colosseo’ della NASCAR. Non è dato sapersi se anche la Truck Series ci sarà, ma la possibilità è alta. Ricordiamo infatti che, a differenza della Cup Series, la serie minore ha svolto puntualmente una competizione sulla terra in quel di Eldora, catino che sorge in Ohio.

La Truck Series si prende una lunga pausa e tornerà a metà aprile in quel di Richmond (Virginia), mentre dovremo attendere il 10 luglio per un’inedita corsa tra la terra di Knoxville Raceway (Iowa).

NLS, la neve vince il primo round

Si chiude sotto una fitta nevicata il primo appuntamento del Nurburgring Endurance Series, la categoria che corre esclusivamente nella leggendaria pista tedesca. L’evento si è concluso dopo pochi minuti dall’inizio della qualifica, interrotta in seguito ad un’improvvisa nevicata.

Race cancelled due to the current weather conditions. 😔

➡Next race of the Nürburgring Endurance Series: Saturday, April 17th pic.twitter.com/wd2rAKY7bx — Nürburgring (@nuerburgring) March 27, 2021

La direzione gara ha preso la decisione di annullare il primo atto della categoria che utilizza anche il vecchio anello del Nurburgring che, lo ricordiamo, ha una metratura di 20 chilometri. Nel frattempo, per gli appassionati di tutto il mondo è arrivata la conferma della 24h del Nürburgring, prevista per il primo week-end di giugno. L’ex VLN tornerà il 17 aprile dove ci auguriamo di avere un meteo migliore.

Nella prossima puntata…

Il motorsport non si ferma e settimana prossima assisteremo alla Coupes de Pâques 2021, primo atto del GT4 France in quel di Nogaro. Nel medesimo fine settimana si sarebbe dovuto inaugurare anche il British GT Championship da Oulton Park, ma tutto è stato rimandato in seguito all’emergenza sanitaria.

Luca Pellegrini