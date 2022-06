Il North America è il protagonista con Watkins Glen della 21ma puntata di ‘A ruota libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. Tanta battaglia in pista nello Stato di New York, teatro di un nuovo atto dell’IMSA Michelin Pilot Challenge e della Porsche Carrera Cup North America.

Tanto spettacolo anche in Inghilterra con il BTCC (Croft) ed il British GT Championship (Snetterton), inoltre non dimentichiamoci dell’ADAC GT Masters e della Porsche Carrera Cup Deutschland che dopo una breve pausa tornano a dare spettacolo in quel di Zandvoort. Non sono mancate le emozioni anche in quel di Nashville con la NASCAR Xfinity e la Truck Series.

Robert Wickens è stato indubbiamente il protagonista del fine settimana del Glen dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Il canadese, paraplegico dopo il terribile incidente nella prova di Pocono dell’agosto 2018 dell’IndyCar Series, svetta nella classe TCR della spettacolare serie di IMSA riservata alle GT4 ed alle vetture turismo.

Mark Wilkins ha completato una prima parte di gara perfetta per Wickens che ha potuto festeggiare sul gradino più alto del podio con la Hyundai Elantra del Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian.

La vettura di Herta ha dovuto vedersela nel finale dall’incredibile forcing di Roy Block/Tim Lewis (KMW Motorsports with TMR Engineering #5/Alfa Romeo), secondi davanti a AJ Muss/Ryan Norman (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian/Hyundai #2).

Nella classe regina, invece, la BMW M4 GT4 #95 del Turner Motorsport svetta per la prima volta in stagione con Bill Auberlen / Dillon Machavern. Salgono a cinque i vincitori nelle prime prove dell’anno, rappresentanti costruttori differenti. Seconda posizione per Stevan McAleer /Eric Filgueiras (RS1 #28/Porsche) e Kenny Murillo / Christian Szymczak (Murillo Racing #72/Mercedes).

Prossima gara tra una settimana a Mosport in Canada

Back where we belong… VICTORY LANE! Unbelievable day. We’ve known we could do this from the start. Mega work by @MWilkins to keep us out front in the final laps.

Thank you to @BHA and @Hyundai for a fast race car!

This isn’t the finish line. We want more!@IMSA | #ImBack pic.twitter.com/8ybk9WppLs

— Robert Wickens (@robertwickens) June 25, 2022