Per la tredicesima puntata di ‘A ruota libera’ ci concentriamo su un patrimonio del motorsport come il vecchio Nürburgring, pista utilizzata ancora oggi per competizioni. Dopo un inizio difficile a causa della neve, l’Inferno verde sta iniziando ad entrare nel momento più importante della stagione visto che mancano meno di 50 giorni all’edizione 2021 della mitica 24h.

In attesa di una delle corse più affascinanti del calendario andiamo a ripercorrere cosa è successo nella terza corsa del NLS, campionato che si articola esclusivamente nel circuito tedesco con delle prove endurance di 4h. Ricordiamo inoltre che, settimana prossima, è prevista l’ADAC Qualification Race, l’ultimo test in vista della magica 24h che si terrà nel primo fine settimana di giugno.

NLS, round 3: Frikadelli Racing Team festeggia con una doppietta

Frikadelli Racing Team (Porsche) domina la scena nel terzo atto del NLS, in scena sabato pomeriggio nell’Inferno Verde. La formazione tedesca ha firmato una splendida doppietta grazie a Mathieu Jaminet/Earl Bamber #31 ed Patrick Pilet/Maxime Martin, rispettivamente primi e secondo al traguardo.

A victory for Sabine! 🙏

The Frikadelli Porsche (#30) wins #NuerburgringLS race 3.

➡ What a fantastic race in the Green Hell! 🥵@vln_de pic.twitter.com/onaShi7otJ — Nürburgring (@nuerburgring) May 1, 2021

Dopo una splendida partenza, le Porsche di Frikadelli hanno allungato sulle ‘gemelle’ di Falken Motorsport #4 e Manthey Racing #911. La prima delle due citate, affidata a a Klaus Bachler/ Martin Ragginger, ha cercato con la strategia di beffare la coppia di testa, una missione non riuscita. Secondo sigillo dunque per la casa di Stoccarda che si prepara a confermarsi anche a giugno nella mitica 24h. Per il NLS dovremo invece attendere il 26 giugno.

SuperGT: finale da urlo al Fuji. Honda trionfa all’ultimo giro!

Questa mattina, martedì 4 maggio, festa nazionale giapponese, al Fuji abbiamo assistito al secondo atto del SuperGT. Nella classe regina, la GT500, la prova è stata vinta da Koudai Tsukakoshi/Bertrand Baguette con la Honda NSX-GT #17 Astemo al termine di un finale in cui è successo di tutto!

La competizione ha visto un momento chiave in occasione della prima sosta ai box, oltremodo favorevole all’Honda #17. Koudai Tsukakoshi/Bertrand Baguette (Astemo NSX-GT/Honda) hanno preso un’importante margine sulla concorrenza capitanata dalle Supra: la Yuhi Sekiguchi/Sho Tsuboi (au TOM’S GR Supra/Toyota).

La prova si è accesa in occasione dell’ultima sosta. Il leader della gara, l’Honda #17, ha subito il ritorno della NSX ARTA #8 Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi. Le due vetture hanno dato spettacolo ad una battaglia incredibile a cui si è unita anche la Supra #36 guidata da Tsuboi. Quest’ultimo, dopo aver beffato l’Honda #17, ha iniziato ad inseguire Fukuzumi che era riuscito ad accumulare un po’ di margine sulla concorrenza. La Supra #36 ha attaccato la Honda #8 ed ha permesso il rientro della vettura #17 e della Supra #14 di Kazuya Oshima/Kenta Yamashita.

Finale da urlo per il successo!

Un FCY, per rimuovere una Toyota ferma lungo la pista, ha cambiato le carte in tavola ed ha escluso i primi due della classifica.

Al restart, infatti, l’Honda #8 di ARTA ha rimediato una sanzione per un sorpasso con le bandiere gialle ed ha spalancato le porte al successo della Supra #36, ferma lungo il tracciato pochi secondi dopo per una noia tecnica.

Koudai Tsukakoshi ha ripreso la leadership ed ha iniziato a difendersi dai repentini attacchi di Yamashita che negli ultimi 3 passaggi ha dovuto difendersi dal ritorno della Supra #37 di Ryo Hirakawa/Sacha Fenestraz (KeePer TOM’S GR) e dell’Honda #1 di Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (STANLEY).

Il duello si è trasformato in una lotta a quattro per la vittoria con Hirakawa che ha provato nel finale a beffare le due auto di testa. Nel traffico dei doppiati ha avuto la meglio Tsukakoshi che regala ad Honda la prima gioia del 2021 con un minimo gap sulla Supra #36 e la Toyota #37.

GT300: Supra festeggia la prima vittoria in stagione

Se nella classe regina abbiamo avuto una lotta a 4 per il successo, in GT300 sono state tre le vetture che hanno tenuto incerta la manifestazione fino all’ultimo metro. La prova, per più di 80 giri, è stata controllata dalla Supra #60 di Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai. Gli alfieri di SAITAMATOYOPET GB GR hanno dovuto alzare bandiera bianca nella concitata fase finale per una noia tecnica, un danno che ha compromesso il risultato.

La Supra #60 di Hiroki Yoshimoto/Shunsuke Kohno (SYNTIUM LMcorsa GR) ha conquistato la leadership che ha dovuto difendersi dagli attacchi della Subaru #61 di Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi ( BRZ R&D SPORT) e l’Honda #55 di Shinichi Takagi/Ren Sato (ARTA), nell’ordine sotto la bandiera a scacchi.

Appuntamento a fine maggio a Suzuka per una nuova emozionante competizione del Super GT.

Pianeta Porsche: in pista tra Belgio ed USA

Da un’altra location storica come quella di Spa-Francorchamps, sede della 6h che ha aperto il FIA World Endurance Championship, abbiamo assistito alla prima competizione della Porsche Carrera Cup Deutschland. Nel frattempo, al Circuit of The Americas, è andata in scena la seconda manifestazione della Carrera Cup North America, serie che ha iniziato il proprio cammino da Sebring a marzo.

Carrera Cup Deutschland: Larry ten Voorde conquista Spa

Nella realtà tedesca, la ‘serie B della Supercup’, abbiamo assistito al dominio da parte di Larry ten Vorrde. Il campione in carica della serie ha controllato entrambe le corse e si è difeso alla grande dagli attacchi del giovane tedesco Laurin Heinrich (Racing by Huber).

#CarreraCupDE – Schnellster im freien Training, zweimal auf der Pole-Position und Sieger in beiden Rennen – Larry ten Voorde erlebte einen perfekten Saisonstart im @CarreraCupDE! Rennbericht und kostenfreie Downloads ⬇️ https://t.co/6L9USWrg9u — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) May 1, 2021

Le due competizioni sono state molto simili. La vittoria dell’olandese di casa GP Elite è stata messa in discussione soprattutto durante la race-2 quando, per più giri, Heinrich sembrava in grado di beffare il rivale. Un vero attacco non c’è mai stato da parte dell’alfiere di Racing by Huber, secondo in entrambe le occasioni davanti all’austriaco Christopher Zöchling (FACH AUTO TECH). Bene Leon Köhler (Racing by Huber), due volte quarto, mentre perde punti importanti con una negativa race-1 il turco Ayhancan Güven (Phoenix Racing), favorito per il successo finale.

Carrera Cup North America: Parker Thompson e Kay van Berlo a segno

Parker Thompson e Kay van Berlo si dividono i successi al COTA della Porsche Carrera Cup North America. I due protagonisti si sono sfidati ad armi pari nel corso della race-1 che si è decisa nel corso dell’ultimo decisivo passaggio.

Van Berlo, alfiere di Kelly-Moss, ha comandato l’intera prova prima di farsi beffare all’ultima curva nel last lap da Thompson. Quest’ultimo, portacolori di JDX Racing, ha potuto festeggiare una vittoria inattesa, un risultato raccolto in un circuito insidioso per via delle condizioni meteo. Terzo posto nella gara-1 per Seb Priaulx, leader del campionato alla vigilia del secondo appuntamento del campionato in Texas.

Il figlio dell’ex pilota Andy ha controllato i primi minuti della seconda sfida prima di intraprendere una bella battaglia con il teammate van Berlo. Quest’ultimo ha attaccato il rivale intorno alla metà della corsa ed ha allungato verso la vittoria. Il #3 del gruppo diventa il primo protagonista della storia ad aggiudicarsi due competizioni, una ad Austin ed una a Sebring (Florida). Terzo posto domenica sera, alle spalle di Priaulx, per Riley Dickinson (Hardpoint EBM).

Prossima gara a giugno a Watkins Glen in concomitanza della 6h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

GT World Challenge America: Lamborghini al top

Lamborghini domina la scena al Circuit of The America, sede della seconda prova del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Le emozioni non sono mancate soprattutto in race-2, competizione indecisa fino alla bandiera a scacchi.

Nel primo evento è stata la Lamborghini ad avere la meglio sul gruppo. L’Huracan #3 di K-Pax Racing di Andrea Caldarelli/Jordan Pepper, dominatori a Sonoma nel primo atto stagionale, hanno gestito senza problemi una competizione oltremodo condizionata dal maltempo. La pioggia è arrivata puntuale in Texas ed ha costretto gli organizzatori a bloccare l’evento con dieci minuti d’anticipo.

Secondo posto con per la Mercedes #33 di Russell Ward/Philip Ellis (Winward) davanti alla BMW #96 di Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport), equipaggi assenti nell’opening round in California.

Lamborgini si conferma in una pazza race-2

Le emozioni non sono mancate in una bellissima race-2. Sotto il sole del COTA l’evento è iniziato con una spettacolare battaglia al comando tra la Mercedes #33 di Russell Ward/Philip Ellis (Winward) e la Porsche #20 di Fred Poorad/Jan Heylen (Wight Motorsport).

Dopo oltre 20 minuti di spettacolo la 911 GT3-R ha avuto la meglio sull’AMG, una situazione che è cambiata dopo la sosta. La Mercedes #33 con Ward ha preso il comando delle operazioni, ma una SC ha rovinato tutti i piani della squadra che ha vinto a gennaio la Rolex 24. Alla ripartenza, a meno di 30 minuti dalla fine abbiamo assistito alla rimonta delle Lamborghini di K-Pax Racing.

Team battle for the finish! ⏱ https://t.co/zBY0xa6MDx

📻 SiriusXM 382 and 982

📺 CBS Sports Network #GTCOTA | #GTWorldChAm pic.twitter.com/wtvmuzPHnO — GT World Challenge America (@gtworldcham) May 2, 2021

Andrea Caldarelli/Jordan Pepper hanno conquistato la leadership e sembravano dirigersi verso il successo, ma tutto è cambiato nell’ultimo passaggio quando, Giovanni Venturini #6, ha beffato il teammate Pepper. L’Huracan #3 ha provato in tutti i modi a restituire il favore alla gemella #6 che ha festeggiato con il pilota italiano e con Corey Lewis. Terzo posto finale ancora per la Mercedes #33, auto che ha firmato la pole per la race-2.

Prossima competizione a giugno al VIRginia International Raceway.

NASCAR Truck Series: Kyle Busch festeggia ancora

Per la quinta volta consecutiva il Kyle Busch Motorsport domina la scena in Kansas, sede di una nuova sfida della NASCAR Truck Series. Il padrone della squadra ha portato al successo la Toyota Tundra #51 grazie ad un finale perfetto. Per il due volte campione della Cup Series si tratta seconda affermazione del 2021, la 61^ in carriera.

ROWDY GETS IT DONE! Watch @KyleBusch pass @RossChastain and @_AustinHill in NASCAR Overtime to capture the victory in Kansas! pic.twitter.com/z8lIWaToEB — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) May 2, 2021

La #51 e la gemella #4 di John Hunter Nemechek hanno controllato le prime due Stage prima di subire un deciso attacco dalle Chevrolet di Sheldon Creed (GMS Racing #2), Zane Smith (GMS Racing #21) e Ross Chastain #42. Nel finale però non c’è stata storia con Busch che nell’overtime ha respinto gli attacchi dei rivali che si sono accontentati della seconda posizione.

Prossimo round al Darlington Raceway tra meno di una settimana.

Nella prossima puntata…

Sono moltissime le categorie che anche la settimana prossima scenderanno in pista. Tra i debutti svetta il BTCC che inizia il proprio cammino da Thruxton. Appuntamento anche in USA con NASCAR Xfinity e Truck Series a Darlington ed in Australia dal The Bend per il Supercars Championship ed il GT World Challenge. Primo round in Francia a Magny-Cours per la Porsche Carrera Cup France insieme il TCR Europe che inizia la stagione dallo Slovakiaring.

Luca Pellegrini

