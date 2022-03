La sesta puntata di ‘A ruota libera’ ci riporta in America in quel di Phoenix (Arizona) per un week-end dedicato alle prove della NASCAR. L’Xfinity Series ha dato spettacolo in Arizona nel medesimo fine settimana della Cup Series, categoria che nella serata di domenica ha incoronato Chase Briscoe.

NASCAR Xfintiy Series, Arizona: Noah Gragson domina e vince

Quinto acuto in carriera per Noah Gragson, dominatore della scena in Arizona in quel di Phoenix. Il #9 di JR Motorsport, dopo aver perso la prima frazione al photofinish, ha dato spettacolo imponendosi con margine sulla concorrenza.

Trevor Bayne (Gibbs #18) ha gestito i primi minuti della corsa prima di iniziare una bella sfida con Noah Gragson (Jr Motorsport). Il pilota Chevrolet ha provato in tutti i modi a vincere Stage 1, una missione non riuscita con un deciso contrattacco da parte del 31enne nativo di Knoxville (Tennessee).

Dopo aver perso il primo punto playoffs di giornata, Gragson si è rifatto nella seconda frazione, vinta con forza dal pilota di Las Vegas. Noah, dopo aver respinto l’attacco di Brandon Jones (JR Motorsport) e John Hunter Nemechek (Sam Hunt Racing #26), ha gestito alla perfezione il primo ed ultimo pit in green a 30 passaggi della situazione, una delicata situazione che avrebbe potuto facilmente cambiare le carte in tavola.

Nella prossima puntata…

Per la prossima settimana ci sarà da divertirsi per quanto riguarda le ruote coperte con la 12h Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e la prima prova

sulle 8h del FIA World Endurance Championship.

In scena in Florida anche l’IMSA Michelin Pilot Challenge e la Porsche Carrera Cup North America, mentre non dimentichiamoci della NASCAR che per la prima volta correrà in un rinnovatissimo Atlanta Motor Speedway. Azione anche in Australia con l’opening round del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS nell’attesa dell’Europe che scatterà ad Imola

Luca Pellegrini