Il BTCC è il protagonista della 29ma puntata di ‘A Ruota Libera’, in pista a Snetterton per il settimo appuntamento del 2022. Il principale campionato inglese riservato alle vetture turismo ha dato spettacolo in un fine settimana che oltre all’epilogo della FIA Formula E ha visto in scena anche la NASCAR Truck Richmond.

BTCC, Snetterton: Colin Turkington festeggia le 500 partenze allungando in classifica

Colin Turkington festeggia al meglio le 500 partenze nel BTCC con due acuti in quel di Snetterton. Il 40enne nativo di Portadown allunga in classifica generale portandosi a + —- sulla concorrenza a tre eventi (nove gare) dall’epilogo di Brands Hatch GP.

Race-1: Turkington gestisce Hill e vince

Colin Turkington (Team BMW) ha gestito alla perfezione la prima parte della corsa tenendo la leadership su Jake Hill (ROKiT MB Motorsport/BMW) e Tom Ingram (Bristol Street Motors with EXCELR8 TradePriceCars.com/Hyundai).

Le due BMW hanno dettato il passo fino al quinto passaggio quando la direzione gara è stata costretta ad inserire la Safety Car per rimuovere l’auto di Michael Crees (CarStore Power Maxed Racing/Astra), protagonista fermo alla curva ‘Hamilton.

Al 7mo giro è tornata la bandiera verde con Hill che si è avvicinato a Turkington, in scena con meno ibrido a disposizione del rivale. Dopo una nuova SC, entrata per rimuovere Aiden Moffat (Laser Tools Racing/Infiniti), out alla prima curva del noto tracciato inglese, la sfida per la vittoria è entrata nel vivo.

La classifica non è in ogni caso cambiata con Turkington che ha messo in bacheca la 62ma affermazione in carriera davanti a Hill ed a Ingram. Ottima gestione della prova per le BMW, padrone della scena anche in qualifica.

As we leave Norfolk after a stunning day of #BTCC thrills and spills at Snetterton, here's how your Drivers' Standings top ten is looking 👇 pic.twitter.com/svxLOJPPB9 — BTCC (@BTCC) August 14, 2022

Race-2, Snetterton: Hill ci riprova, ma non basta

Turkington ed Hill hanno iniziato race-2 letteralmente alla pari con una battaglia incredibile per la prima posizione. La riconoscibile BMW nera di Hill ha dovuto piegarsi al pluricampione che sulla falsariga della prima corsa ha tentato di allungare sulla concorrenza.

Dopo una breve SC, entrata per rimuovere l’auto di Gordon Shedden (Halfords Racing with Cataclean/Honda), la race-2 di Snetterton del BTCC è ripartita con Hill che ha minacciato a più riprese l’avversario, semplicemente perfetto sino alla bandiera a scacchi. Ingram ha concluso nuovamente terzo raccogliendo altri importanti punti per la classifica.

Race-3: Sutton difende la pole e chiude la domenica in bellezza

Ash Sutton (NAPA Racing UK/Ford) ha gestito in scioltezza la propria pole-position nella race-3. Il campione in carica ha tenuto a bada il veterano Jason Plato (Rich Energy BTC Racing/Honda), presente sulla griglia di partenza per la 650ma volta in carriera.

Le due posizioni di vetta non sono cambiate durante la corsa, mentre la lotta per il podio non è mancata con Ricky Collard (Toyota GAZOO Racing UK) che ha difeso con forza la Top3 da ogni ipotetico attacco da parte di Tom Ingram (Hyundai). ‘Tingram’ erediterà nel post gara la terza piazza in seguito ad una sanzione per la Corolla di Collard che non ha fatto sconti all’avversario.

Prossimo round tra due settimane in quel di Thruxton Circuit, tracciato che ha già accolto quest’anno la categoria.

NASCAR Truck Series, Richmond: Chandler Smith abbatte i rivali

Chandler Smith (Kyle Busch Motorsports #18) ha letteralmente abbattuto i rivali a Richmond, seconda sfida del ‘Round of 10’ dei Playoffs della NASCAR Truck Series. Quinta gioia in carriera per l’americano, la terza in stagione.

Inspection in the #CampingWorldTruck Series garage is complete.@CSmithDrive is the official winner! The No. 18 truck had one lug nut not safe and secure. pic.twitter.com/2aYBEQjPAX — NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) August 14, 2022

La prova è passata nelle mani del 20enne georgiano dopo la Stage 1, frazione che ha visto primeggiare Ty Majeski (ThorSport Racing #66). Quest’ultimo cercherà insieme a John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsports #4) di rovinare la festa a Smith approfittando di una caution nella parte conclusiva della corsa, una missione non riuscita.

Il #4 ed il #66 del gruppo si sono dovuti accontentare della seconda e della terza piazza sotto la bandiera a scacchi di una prova che ha visto brillare Carson Hocevar e Christian Eckes, attualmente esclusi dalla lotta per il titolo a meno di un mese dalla prima ‘Elimination Race’ dei NASCAR Playoffs 2022 per la Truck Series.

Nella prossima puntata…

Si tornerà in azione in diverse parti del mondo da settimana prossima a partire dagli USA con la NASCAR Xfinity Series dal Glen ed il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS, in scena ad Elkhart Lake. Da Sugo riprenderà anche il GTWC Asia, mentre dal Lausitzring non perdetevi l’ADAC GT Masters e la Porsche Carrera Cup Deutschland. Ci sarà anche il Supercars Championship che dopo una breve pausa tornerà a dare spettacolo dalla caratteristica location di Sandown.

