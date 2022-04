Il nostro viaggio di ‘A ruota libera’ non poteva questo fine settimana non andare ad all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per la prima competizione in Italia del GT4 European Series e del Lamborghini Super Trofeo Europe.

Le due serie, in pista nel medesimo week-end del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, hanno regalato parecchie emozioni e saranno le protagoniste della nona puntata della nostra rubrica. Occhi puntati anche sul mondo americano con la NASCAR Xfinity Series che ha gareggiato in quel di Richmond (Virginia).

GT4 European Series, Aston Martin inizia con il piede giusto

Debutto con i fiocchi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il K.Lachenauer/G.Bowers. La coppia di Racing Spirit of Leman (Aston Martin #10) ha primeggiato in entrambe le prove di questo week-end, il primo per quanto riguarda il GT4 Europe.

La race-1, caratterizzata da una serie di bandiere gialle, ha premiato l’Aston #10 che dopo la sosta ai box non ha avuto rivali. V.Andronaco/A.Mayrl (Allied Racing #21/Porsche) ed a P.Chovet/J.Scheier (Arkadia Racing #13/Alpine) hanno completato il podio, rispettivamente al secondo ed al terzo posto.

And how about that result for @alliedteam! Vincent Andronaco leads overall on his #GT4Europe debut (not bad for a teenager!), and Andreas Mayrl only joined the line-up on Wednesday, yet they go and win Pro-Am! 🏆 Top marks 👍 pic.twitter.com/RnyzGNj9kX — GT4 European Series (@gt4series) April 2, 2022

Decisamente più scontata, invece, la seconda prova dell’anno. Racing Spirit of Leman ha gestito dalla pole-position un gara che si è conclusa in regime di Safety Car come accaduto nella race-1. Secondo posto per A.Fontana/I.Jacoma (Centri Porsche Ticino #718/Porsche) davanti a G.Guilvert/F.Michal (Sainteloc Racing/Audi #42).

Prossima gara in Francia al Paul Ricard tra più di un mese.

Lamborghini Super Trofeo Europe: Weering/Spinelli senza rivali

Bonaldi Racing ha dominato la scena in quel di Imola nelle due prove valide per il Lamborghini Super Trofeo Europe. Loris Spinelli e Max Weering hanno imposto il loro passo sin dalle qualifiche ‘ammazzando’ la concorrenza.

VS Racing ha provato ad impensierire gli avversari in entrambe le prove, una missione fallita. D’Auria/Tribaudini hanno completato entrambe le competizioni al secondo posto, rispettivamente davanti a Zonzini/Colombini (VS Racing) ed a Petelet/Gvazava (Target)

Oltre al noto debutto di Valentino Rossi con WRT non dimentichiamoci della presenza nel ‘Bel Paese’ di Dani Pedrosa con FFF Racing. 19mo posto per l’iberico nella race-1, una posizione ben differente rispetto all’ottavo conquistato nella sfida di domenica. L’ex protagonista del Motomondiale ha gareggiato con l’elvetico Antonin Borga.

Prossima gara in Francia al Paul Ricard tra più di un mese sempre con il GTWC Europe

NASCAR Xfintiy Series, Richmond: Ty Gibbs e Toyota dominano la scena

Ty Gibbs ha vinto la gara di Richmond della NASCAR Xfinity Series. Gara perfetta per il nativo del North Carolina, in lotta fino all’ultimo giro con il teammate John Hunter Nemechek. Settima affermazione in carriera per il #54 del gruppo, il terzo del 2022.

I due, dopo essersi divisi le due Stage, si sono sfidati negli ultimi 5 giri. La battaglia non è mancata con Gibbs che ha preso con forza il primato nel final lap con una sportellata in curva 3-4. Dalla pole alla vittoria per il nipote del padrone dell’omonima squadra, assoluto protagonista come da pronostico dell’Xfinity Series 2022.

Tra sette giorni appuntamento a Martinsville (Virginia).

Nella prossima puntata…

Saranno infiniti i temi della prossima puntata per un fine settimana che si preannuncia oltremodo interessante per il mondo delle corse. Ricordiamo infatti l’appuntamento da non perdere con il Supercars Championship a Melbourne con la F1 e la Porsche Carrera Cup North America, in scena a Long Beach accanto all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Spazio anche alla NASCAR Xfinity e Truck Series in quel di Martinsville

Luca Pellegrini