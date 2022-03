La NASCAR Xfinity Series è la protagonista questo week-end insieme alla Cup Series, categorie che dopo il fine settimana di Daytona si sono spostate in quel di Fontana (California) per una prova speciale per diversi motivi.

La quinta puntata di ‘A ruota libera’ vi porta all’Auto Club Speedway, ovale che dal 2023 dovrebbe cambiare completamente il proprio disegno. Ricordiamo infatti il piano degli organizzatori di abbandonare il catino di due miglia per costruire uno short track inedito che di fatto unirà due tracciati iconici della serie.

Vi sarà infatti un vero e proprio ‘mix’ tra i lunghi e stretti rettifili del Martinsville Speedway e le parabole del Bristol Motor Speedway. Il condizionale resta però d’obbligo, i costi sono notevoli e tutto sembra cambiato nelle ultime settimane. Sarebbe un vero peccato abbandonare l’originale disegno di questo, unico nel calendario con questa metratura insieme al Michigan.

NASCAR Xfinity Series, Fontana: Cole Custer resiste all’ovetime e vince

Cole Custer ha vinto a Fontana la seconda prova della stagione della NASCAR Xfintiy Series. Il #07 del SS-Green Light Racing svetta per la decima volta in carriera nella categoria cadetta, la seconda all’Auto Club Speedway dopo aver a lungo dominato la scena.

Il #41 di Haas per la NASCAR Cup Series ha mostrato sin da subito di potersi contendere il successo con AJ Allmendinger (Kaulig #16), successivamente rallentato da un problema ad una ruota e Trevor Bayne (Gibbs Racing #18), primo nella Stage 1.

Custer ha mostrato i muscoli nella seconda frazione prima di imporsi nella fase conclusiva dopo aver disputato ben tre overtime. Brandon Jones (Gibbs #19) è stato il protagonista negativo di questa fase in seguito a due testacoda che hanno protratto la corsa al tramonto. La Supra #19 ha causato anche una bandiera rossa dopo aver colpito le barriere del muro della pit lane. La sabbia presente all’interno delle protezioni è fuoriuscita, la direzione gara ha inserito la red flag per ripulire tutto.

L’ultimo overtime è stato letteralmente controllato da Custer che ha respinto ogni attacco da parte Noah Gragson (JR Motorsport #9) e Bayne. Quarta piazza per Josh Berry (JR Motorsport #8) davanti ad Anthony Alfredo ( Our Motorsports #23).

Prossima prova tra una settimana a Las Vegas.

Nella prossima puntata…

Il mondo della NASCAR continuerà settimana prossima da Las Vegas, catino in cui ritroveremo anche la Truck Series. Riparte nel frattempo il motorsport in Australia con il Supercars Championship, categoria che inizia il proprio cammino da Sydney dopo lo slittamento per motivi legati all’emergenza sanitaria dell’evento cittadino di Newcastle.

Luca Pellegrini