Austin Cindric vince l’edizione 2022 della Daytona 500! Primo acuto in carriera per il #2 di Penske che trionfa all’esordio full-time nella NASCAR Cup Series abbattendo tutti i rivali all’overtime. Il campione 2020 dell’Xfinity Series inizia nel migliore dei modi l’anno iscrivendo il proprio nome nella prima competizione ufficiale con le ‘Next Gen’.

Daytona 500, partenza con il botto. Truex vince le due Stage

La Stage 1 della Daytona 500 è stata caratterizzata dal primo crash dell’anno. Brad Keselowski (RFK Racing #6), a tre giri dal termine della prima frazione di gara, ha spinto Harrison Burton (Woods #21) che si è girato in mezzo al gruppo prima di capovolgersi dopo una serie di toccate con William Byron (Hendrick Motorsport #24), Kyle Busch (Gibbs #18), Denny Hamlin (Gibbs #11), Christopher Bell (Gibbs #20).

Ritiro per il rookie Burton e soprattutto per Hamlin, tre volte a segno in questa speciale manifestazione. Martin Truex Jr (Gibbs #19) ha chiuso la Stage 1 al comando, una fase che ha preceduto un secondo segmento senza molti colpi di scena. Ad avere la meglio è stato ancora il campione 2017, abile a beffare in volata Joey Logano (Penske #22).

Tutto tranquillo fino a 50 to go

A 50 giri dalla conclusione abbiamo assistito al secondo colpo di scena della serata. Tyler Reddick (RCR #8) ha perso il controllo della propria Chevy all’uscita di curva 4, Jacques Villeneuve (Team Hezeberg Powered By Reaume Brothers Racing #27) lo ha colpito e sprinto a muro.

L’ex campione del mondo di F1 ha continuato la sua corsa senza problemi, il #8 di Chevrolet è stato colpito da una serie di rivali. Joey Logano (Penske #22), il già citato Truex e Kurt Busch (23XI Racing #54) sono stati i più coinvolti di un contatto che poteva avere conseguenze peggiori.

Dopo Truex anche Larson ha perso la possibilità di vincere la prima Daytona 500 della carriera a 10 giri dalla fine. Il campione in carica ha causato un incidente in corrispondenza del traguardo colpendo Kevin Harvick (Haas #4) e Chris Buescher (RFK Racing #17).

Ricky Stenhouse Jr. (JTG Daugherty Racing #47), leader all’esposizione della sesta caution di giornata, ha gestito il gruppo alla bandiera verde che ha preceduto di meno di un minuto l’ultima neutralizzazione di giornata. Keselowski ha spinto di fatto a muro il #47 che colpendo le barriere ha messo fine alla prova di Chris Buescher RFK Racing #17). Mossa aggressiva da parte del #6 della Cup Series che ieri non ha fatto sconti a nessuno.

La prova si è protratta all’overtime che ha avuto un solo padrone: Austin Cindric. Il figlio di Tim Cindric, Presidente del Team Penske, ha gestito alla perfezione gli ultimi due passaggi respingendo tutti i possibili attacchi della concorrenza. Secondo posto in volata per Bubba Wallace (23XI Racing #23) davanti a Chase Briscoe (Haas #14) ed al teammate Ryan Blaney (Penske #12).

Dopo la Daytona 500, prossima tappa settimana prossima in quel di Fontana (California)

Luca Pellegrini