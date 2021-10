Ricchissimo appuntamento con ‘A ruota libera’, il nostro approfondimento settimanale su tutte le categorie riservate alle ruote coperte spesso sconosciute. Occhi puntati principalmente su Barcellona dove sono stati assegnati i titoli del TCR Europe e GT4 Europe nel medesimo week-end del GT World Challenge Europe Endurance Cup. Spazio in Catalogna anche alla Carrera Cup France che ha disputato il penultimo atto del 2021.

La 34^ puntata della nostra rubrica si sposterà anche in quel di Donington Park con il penultimo atto del BTCC ed in Germania per l’ultima sfida del NLS nell’Inferno Verde. Spazio anche all’America con Porsche Carrera Cup North America, IMSA Michelin Pilot Challenge e NASCAR Xfinity Series, rispettivamente protagoniste in VIRginia ed al Charlotte Roval.

GT4 Series, Barcellona: United Autosport festeggia il titolo

Bailey Voisin / Charlie Fagg (United Autosports #23) vincono il titolo del GT4 Europe a Barcellona. La coppia del team statunitense gestisce la situazione e mette le mani sul trofeo nella Silver Cup

Race-1: Porsche vince, ma viene retrocessa

Joel Sturm / Bastian Buus hanno vinto sul campo race-1 a Barcellona del GT4 Europe dominando la scena nella seconda metà dell’evento dopo la sosta ai box. La coppia dell’Allied-Racing è stata nettamente superiore negli ultimi minuti dopo aver beffato alla curva 12 l’Audi di Fabien Michal / Gregory Guilvert (Sainteloc Racing). Tutto è cambiato nella notte con la vettura tedesca che è stata sanzionata per una pressione delle gomme irregolare.

Terzo posto, secondo in classifica, per Toyota di Antoine Potty / Stephane Lemeret (CMR #8), in lotta per il titolo in Silver Cup fino all’ultimo round contro la già citata McLaren #23 di Bailey Voisin/Charlie Fagg (United Autosports).

Race-2: la rivincita di Porsche

Rivincita di Porsche nella race-2 ancora una volta con Joel Sturm / Bastian Buus. L’ultima fatica della stagione ha visto gli alfieri di Allied Racing controllare la scena e terminare davanti alla Mercedes #87 di Jean Luc Beaubelique / Jim Pla (AKKA ASP).

Altro podio per l’Audi di Fabien Michal / Gregory Guilvert (Sainteloc Racing), mentre si è scatenata la festa in casa Bailey Voisin / Charlie Fagg (United Autosport) per il titolo nonostante un decimo posto finale

TCR Europe, Barcellona: nuovo titolo per Azcona

Mikel Azcona conquista per la seconda volta in carriera il titolo nel TCR Europe. Stagione incredibile per lo spagnolo che dopo la race-1 ha avuto la certezza di aggiudicarsi il campionato.

Race-1: Azcona chiude i giochi per il titolo

Mikel Azcona domina la scena a Barcellona e si laurea matematicamente campione del TCR Europe. Secondo titolo per l’iberico di casa Cupra che questo week-end è alternato tra il tracciato catalano e l’impianto di Most con il FIA World Touring Car Cup. L’alfiere del Team Volcano ha tagliato il traguardo davanti al francese Teddy Clairet (Clairet/Peugeot) ed al marocchino Sami Taoufik (Hyundai/SLR).

Diciassettesimo posto per l’argentino Franco Girolami (PSS/Honda), autore di una bella rimonta dopo una difficile qualifica. Da segnare un incidente al via tra la Hyundai di Felice Jelmini e l’Audi di Tom Coronel.

Race-2: Klim Gavrilov chiude in bellezza

Klim Gavrilov (Volcano) ha chiuso in bellezza la stagione 2021 dominando la race-2 di Barcellona. Primo acuto in carriera per il russo che ha concluso davanti a Isidro Callejas (Honda/ Brutal Fish), poi sanzionato nel post gara.

Terzo posto domenica pomeriggio per Mehdi Bennani (Hyundai/SLR) davanti al connazionale Sami Taoufik (Hyundai/SLR), molto competitivo in questo finale di stagione. Da evidenziare l’assenza di Azcona che si è distinto anche nel Mondiale.

Porsche Carrera Cup France, Barcellona: Klein padrone in Spagna

Marvin Klein domina la scena in Spagna e vince entrambe le prove della Porsche Carrera Cup France. Il penultimo round stagionale sorride al giovane transalpino che si prepara per contendersi il titolo con Dorian Boccolacci nelle ultime due gare di Portimao.

Race-1: Marvin Klein controlla e vince

Marvin Klein (CLRT #99) ha firmato la race-1 di Barcellona gestendo per tutta la corsa il rivale Dorian Boccolacci (Martinet by Almeras #19). I due sono rimasti in vetta per l’intera gara con l’alfiere del team di Ledogar che non ha avuto particolari problemi a respingere l’ex pilota di F2.

Terzo posto finale per Alessandro Ghiretti (Martinet by Almeras #22) davanti a Evan Spenle (MRT by CLRT #33) ed a Florian Latorre (CLRT #11), autore della pole e bravo nel finale a resistere ai repentini attacchi del nostro Gianmarco Quaresmini (Ombra #12).

Race-2: bis per Klein

Klein ha controllato anche la seconda prova grazie ad una perfetta partenza che gli ha permesso di girare primo in curva 1. Latorre, scattato dalla pole-position, ha lasciato il posto al teammate ed a Ghiretti che da terzo ha provato a beffare le due Porsche del CLRT.

Latorre si è accontentato della terza piazza, mentre Boccolacci ha chiuso in quarta posizione. L’ex pilota di F2 perde altri punti dal diretto rivale da Klein che a Barcellona è stato semplicemente il migliore.

Appuntamento con l’ELMS a fine mese con l’epilogo della stagione 2021.

BTCC, Donington Park: Sutton amministra, 60° per Turkington

Ash Sutton mantiene il comando del BTCC 2021 al termine del penultimo atto di Donington Park. Il #1 del gruppo non vince, ma gestisce tutti i possibili attacchi da parte di Tom Ingram (Hyundai), diretto rivale per il titolo.

Race-1: Shedden padrone dalla pole

Gordon Shedden ha sfruttato al meglio la pole-position per allungare sin da subito e vincere in scioltezza la race-1. Il pluricampione ha respinto i repentini attacchi di Dan Lloyd (Vauxhall), competitivo anche a Donington dopo le ottime performance di Silverstone.

Terzo posto per la Corolla di Rory Butcher, mentre Sutton concludeva al settimo posto al termine di una gara incredibile. Il campione 2020 è infatti riuscito a firmare il giro veloce nonostante 75 kg di zavora chiudendo davanti a Josh Cook (Honda).

Race-2: Shedden vince grazie alla sanzione di Ingram

Tom Ingram ha vinto sul campo la race-2 al termine di una rimonta dall’11^ piazza. La Hyundai del britannico ha beffato tutti prima di mettersi all’inseguimento di Gordon Shedden (Honda).

Quest’ultimo è stato incornato poche ore dopo la seconda competizione. La direzione gara ha ritenuto irregolare il sorpasso di Ingram che vincendo gara-2 aveva di fatto riaperto le speranze per il BTCC 2021. Terza piazza per Rory Butcher (Toyota) davanti a Sutton.

Race-3: Turkington senza rivali

Colin Turkington, scattato dalla pole-position, ha vinto la race-3 di Donington Park. 60° affermazione per il pluricampione di BMW che ha sin da subito allungato sulla Honda di Dan Rowbottom e la Ford di Jake Hill. Quest’ultimo ha concluso secondo grazie alla sanzione del rivale, penalizzato per jump start.

Terza piazza per Aiden Moffat (Infiniti), mentre Sutton si è classificato ottavo dopo una lunghissima lotta con Ingram, decimo all’arrivo con 75 kg di zavorra. L’ex alfiere di Toyota ha ceduto negli ultimi passaggi il posto a Stephen Jelley (BMW) che successivamente ha cercato invano di passare il #1 del gruppo.

Appuntamento tra due settimane in quel di Brands Hatch per l’epilogo del campionato 2021.

Porsche Carrera Cup North America, VIR: Priaulx allunga su van Berlo

Seb Priaulx si avvicina al titolo della Porsche Carrera Cup North America. Il figlio dell’ex pilota Andy vince race-2 dopo aver ceduto al rivale Kay van Berlo la prima corsa, letteralmetne dominata dal #3 del gruppo

Race-1: van Berlo padrone al VIR

La race-1 è stata semplicemente dominata da Kay van Berlo. Il #3 del Kelly-Moss Road and Race ha gestito la prova dall’inizio alla fine completando l’evento con un ampio margine sul teammate Seb Priaulx.

Quest’ultimo ha dovuto vedersela nel finale da Riley Dickinson (Hardpoint), quarto sullo schieramento di partenza. Il #53 del team Hardpoint ha impensierito il figlio dell’ex pilota Andy che fino all’arrivo ha dovuto guardarsi negli specchietti.

Race-2: Priaulx risponde a van Berlo

Priaulx ha completato un nuovo fine settimana perfetto per Kelly-Moss Road and Race, formazione che sin dalla prima prova ha mostrato la propria superiorità. Il britannico ha vinto la gace-2 con quasi due secondi di scarto su Riley Dickinson (Hardpoint).

Terzo posto per Parker Thompson (JDX Racing), protagonista di una toccata che ha spinto nell’erba e successivamente contro le barriere van Berlo. La situazione potrebbe condannare il #3 del gruppo che ha ancora due prove per provare a ribaltare la classifica.

Prossimo appuntamento a Road Atlanta (Georgia), ultima competizione del 2021.

IMSA Michelin Pilot Challenge, VIR: Porsche a segno, Audi si impone in TCR

Ryan Hardwick/Jan Heylen (Wright Motorsport/Porsche) vincono al VIR nell’IMSA Michelin Pilot Challenge al termine di una prova oltremodo combattuta. La Cayman GT4 resiste all’asfalto delle Aston Martin e torna nella victory lane, mentre in TCR è l’Audi ad avere la meglio sulle Hyundai.

Wright Motorsport resiste e vince

La penultima tappa della stagione si è aperta con una lotta a 4 per la leadership. La BMW #95 del Turner Motorsport ha dominato la scena con B. Auberlen / D. Machavern davanti all’Aston #23 di S. McAleer / P. Gallagher (Notlad Racing by RS) e la Mercedes #56 di K. Murillo / E. Foss (Murillo Racing). Il terzetto si è conteso il primato nel primo stint insieme all’Audi #39 di M. Siegel / T. McQuarrie (CarBahn with Peregrine racing), auto che poi ha ceduto nel finale.

La sosta in pit road ha cambiato la situazione e le successive caution hanno premiato la Porsche #16 di Wright Motorsport che si è trovata in vetta alla graduatoria davanti all’Aston #23 ed alla Vantage GT4 #7 con Alan Brynjolfsson/Trent Hindman (VOLT Racing with Archangel)

Il finale è stato oltremodo entusiasmante con la Porsche che ha respinto tutti gli attacchi di McAleer, sanzionato nel post gara per un’irregolarità nelle verifiche tecniche. Secondo posto, terzo all’arrivo, per l’Aston #7 di VOLT Racing with Archangel davanti alla BMW #95 di Turner Motorsport che si presenta al championship decider di Road Atlanta al comando del campionato.

TCR: Audi contro tutti

L’Audi #17 di Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic JDC-Miller MotorSports) completa una prova perfetta e vince al VIR nella classe TCR. Sconfitte le Hyundai che sembravano le favorite dopo le qualifiche di ieri.

Al via la RS3 LMS SEQ #44 di T. Herbert / B. Casey (New German Performance) ha preso la leadership prima di perdere terreno nel gioco delle soste e delle due caution. Le auto coreane sono tornate in vetta per qualche passaggio con la Hyundai #27 di T. Maxson / T. Gonzalez (Copeland Motorsports), una situazione che è cambiata nei minuti successivi.

Taylor #14, secondo dopo la Safety Car con l’Audi del Unitronic JDC-Miller MotorSports, ha preso con forza il comando alla ‘Old Tree’, una mossa chiave che ha concesso all’Audi il successo. M. Wilkins / H. Gottsacker ( Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian #33) ha provato a ricucire il gap su Taylor, ma successivamente si sono dovuti arrendere alla Hyundai #54 di S. Simpson / M. Johnson (Michael Johnson Racing).

Appuntamento il prossimo novembre in quel di Road Atlanta in concomitanza con la Petit Le Mans.

American Style, Charlotte Roval: Allmendinger re del North Carolina

AJ Allmendinger domina ancora una volta al Charlotte Roval e torna nella victory lane della NASCAR Xfinity Series. Terza affermazione consecutiva nel road course del North Carolina per il #16 di Kaulig Racing che sabato ha firmato il quinto acuto stagionale, il decimo in carriera.

La prova si è aperta con un bel duello per la leadership tra la Ford #22 di Austin Cindric e la Toyota #18 di Daniel Hemrich (Gibbs). Quest’ultimo ha siglato entrambe le Stage, un risultato che gli ha permesso di garantirsi un posto nei ‘Round of 8’ già dopo la metà gara.

L’ex protagonista della Cup Series ha ceduto nell’ultima fase della prova alla Camaro #16 di Kaulig Racing, semplicemente superiore. Un incidente a 4 giri dalla conclusione di Tommy Joe Martins #44 ha protratto l’evento all’overtime, due giri in cui AJ non ha avuto rivali.

Cindric #22 Penske e Sam Mayer #8 (JR Motorsport) hanno tentato invano di impensierire il campione della regular season che per la terza volta consecutiva si impone al ‘Roval’, prima elimination race dei Playoffs.

Allmendinger Cindric #22, Allgaier #7, Gragson #9, Hemric #18, Haley #11, Burton #20 e Jones #19 sono nell’ordine coloro che si contenderanno da settimana prossima un posto nel ‘Championship 4’, la finale che si terrà in quel di Phoenix.

NLS, round 9: Audi chiude in bellezza

Vincent Kolb / Frank Stippler (Audi/Phoenix) approfittano delle sanzioni dei rivali e vincono la nona ed ultima gara del NLS. Gli alfieri di Phoenix Racing hanno concluso al terzo posto, ma sono saliti sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione inflitta alla Porsche di Martin Ragginger / Sven Müller (Falken Motorsport) ed alla Lamborghini di Axcil Jefferies / Jordan Pepper (Konrad Motorsport).

Quarta piazza per Dennis Olsen / Lars Kern (Falken Motorsport/Porsche), mentre non è riuscita a rientrare nella Top10 la 911 GT3-R di Dinamic Motorsport affidata a Adrien de Leener / Matteo Cairoli / Michele Beretta.

Nella prossima puntata…

Oltre all’Intercontinental GT Challenge ed il FIA WTCR, rispettivamente in quel di Indianapolis e Pau, spazio alla NASCAR che affronterà la prima prova del ‘Round of 8’ dal Texas Motor Speedway.

Luca Pellegrini