La quarta puntata di ‘A ruota liberta’ ci riporta in America in quel di Daytona, tracciato che questo fine settimana ha accolto l’opening round della NASCAR Cup Series. In pista anche l’Xfinity e la Truck Series, categorie ‘minori’ che hanno debuttato nel ‘World Center of Racing’.

Lo spettacolo non è mancato e come accaduto a gennaio in occasione della Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship sono state tante le emozioni nelle due prove che abbiamo vissuto nelle ore che hanno preceduto la ‘The Great American Race’.

Spazio anche all’endurance quest’oggi con l’Asian Le Mans Series che ha eletto i propri campioni in quel di Abu Dhabi dopo le due prove di Dubai. LMP2, LMP3 e GT3 si sono contese il successo nell’isola di Yas Marina che tornerà protagonista a dicembre con la F1 ed una nuova edizione della Gulf 12h.

NASCAR Xfinity Series, Daytona: debutto e vittoria per Austin Hill

Debutto e successo nella NASCAR Xfinity Series per Austin Hill. Il #21 del Richard Childress Racing (RCR) si è imposto nel catino di Daytona all’ultimo giro approfittando di una bandiera gialla per uno spettacolare incidente che ha coinvolto Myatt Snider (Jordan Anderson Racing #31). Non ci sono state conseguenze per quest’ultimo che è semplicemente decollato contro le reti di protezione a pochi metri dall’ingresso di curva 3-4 dopo un contatto nella pancia del gruppo.

La gara è stata controllata a più riprese dal Kaulig Racing, squadra che anche lo scorso anno aveva mostrato la propria superiorità in questa speciale tipologia di impianti (Superspeedway). Daniel Hemric #11, campione in carica, si è imposto nelle prime due Stage prima di cedere il passo ai rivali con una serie di episodi sfortunati.

L’ex alfiere di Gibbs Racing è stato coinvolto ha dovuto fermarsi per riparare l’auto nella Final Stage, una fase che ha preceduto il primo ‘big one’, avvenuto negli ultimi 50 giri dopo un errore da parte di CJ McLaughlin all’uscita di curva 3-4.

Il finale sembrava in mano ad AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16), ma la fortuna ha voltato le spalle al campione della regular season 2021 che nel momento in cui scattava l’ultima caution perdeva la posizione su Hill, al debutto nella categoria con RCR (Chevy Camaro #21).

Prossima prova tra sette giorni a Fontana (California).

NASCAR Truck Series, Daytona: Zane Smith sopravvive e vince

Zane Smith #38 (Front Row Motorsports) ha vinto la prima prova della stagione della NASCAR Truck Series. Il vice campione della serie si è imposto per la prima volta in carriera in quel di Daytona, la quarta in carriera.

La corsa è stata oltremodo serrata sin da subito, le emozioni non sono mancate. John Hunter Nemechek #4 (Kyle Busch Motorsports) ha conquistato entrambe le Stage, ma ancora una volta non è riuscito a tagliare per primo il traguardo.

Tutto si è deciso nel finale a pochi metri dall’inizio dell’ultimo giro. Tyler Ankrum #16 (Hattori Racing Enterpris), presente nelle prime posizioni del gruppo, è stato spinto a muro da Nemecheck a pochi metri dalla white flag, il contatto ha portato al primo ‘big one’ della stagione ed ad una caution che ha protratto la corsa all’Overtime.

Gli ultimi due giri non hanno cambiato le sorte della classifica generale. Zane Smith ha concluso davanti a tutti primeggiando su Christian Eckes #98 (ThorSport Racing) e Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). La gara si è conclusa anticipatamente in seguito ad un incidente che ha messo fine all’Overtime con mezzo giro d’anticipo.

Prossima gara a marzo a Las Vegas.

ALMS, Abu Dhabi: United ed Herberth Motorsport senza rivali. Titolo per Nielsen Racing

Settimana di verdetti in quel di Abu Dhabi per l’Asian Le Mans Series. United Autosports #23 ha dominato entrambe le corse in un week-end che ha incoronato Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley (Nielsen Racing #4) campioni della LMP2. Pass a Le Mans per la realtà britannica che come da pronostico ha vinto il titolo.

Christophe Cresp /Antoine Doquin / Steven Palette (CD Racing #27) si impongo nella LMP3, mentre Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat (McLaren/Inception Racing #7) hanno messo la loro firma sul serratissimo titolo GT3, la classe più numerosa in pista.

ALMS race-1: United contro tutti, Herberth Motorsport mette le mani sula classe GT3

Josh Pierson/Paul Di Resta (United Autosports #23) hanno dominato nella race-1 imponendosi senza problemi sull’Oreca 07 Gibson #4 del Nielsen Racing con Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley. Questi ultimi hanno completato come da copione alle spalle degli inglesi che hanno colto nella giornata di sabato il primo acuto stagionale.

Terzo posto finale, primo di classe PRO/Am per David Droux/Eric Trouillet/ Sébastien Page (Graff #39), abili nel finale a beffare Dennis Andersen/Anders Fjordbach/Kevin Weeda (High Class Racing #49).

LMP3: finalmente DKR Engineering

DKR Engineering #2 ha finalmente vinto dopo due pesanti ritiri in quel di Dubai. Laurents Horr/Sebastian Alvarez / Mathieu de Barbuat sono stati semplicemente i più forti di una prova che è stata dominata sin dalle qualifiche.

Seconda posizione finale per Leonard Weiss/ Hendrik Still/Torsten Kratz (Rinaldi Racing #22) davanti a Christophe Cresp /Antoine Doquin / Steven Palette (CD Racing #27), leader della classifica generale. Da evidenziare un principio d’incendio sulla Ligier #26 di G-Drive, incidente che ha costretto la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa.

GT3: Porsche mette tutti in riga, McLaren vede il titolo

In una gara pazza, condizionata da una serie di FCY e da una bandiera rossa, ad avere la meglio è stata la Porsche con Herberth Motorsport. Alfred Renauer/Robert Renauer/ Ralf Bohn #91 hanno vinto grazie alla strategia una corsa che ha cambiato più volte il leader della competizione.

Secondo posto importantissimo per il campionato per la McLaren #7 di Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat (Inception Racing #7), terzo per la Ferrari #17 di Conrad Grunewald/Louis Prette/Vincent Abril (AF Corse). Delusione per Aston Martin che ha perso l’occasione di finire a podio insieme alla Mercedes #6 di HRT, squadra che ha mancato un ipotetico podio in seguito ad una penalità.

ALMS race-2: United ed Herberth concedono il bis, G-Drive vince in LMP3

Josh Pierson/Paul Di Resta (United Autosports #23) hanno semplicemente dominato anche la race-2. L’americano e lo scozzese sono stati perfetti precedendo all’arrivo Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley (Nielsen Racing #4) e David Droux/Eric Trouillet/ Sébastien Page (Graff #39).

Terza piazza finale per questi ultimi che vincono la PRO/Am abbattendo la concorrenza di High Class Racing #49 e di ARC Bratislava #34, protagonisti in negativo quest’oggi con una serie con una serie di errori

LMP3: dalle fiamme al successo

Fabrice Rossello/ Xavier Lloveras /Vyaceslav Gutak ( G-Drive Racing #26), ritirati per un principio d’incendio nella race-1, hanno firmato un bellissimo successo nell’ultima prova della stagione. I russi hanno avuto la meglio in una corsa che ha vinto nuovamente il ritiro di Laurents Horr/Sebastian Alvarez / Mathieu de Barbuat (DKR Engineering #2), out ancora una volta per un problema tecnico.

Terzo ritiro in quattro prove per i lussemburghesi, una spedizione in Medio Oriente da dimenticare per i favoriti per il successo. Secondo posto quest’oggi per Christophe Cresp /Antoine Doquin / Steven Palette (CD Racing #27) davanti a Edouard Cauhaupé/ Nick Adcock /Mikkel Jensen (CD Racing #3). Gli ultimi due gradini del podio hanno rispettato anche le prime due piazze del campionato, un risultato quasi inatteso per gli spagnoli.

GT3: bis di Porsche, titolo per McLaren

Week-end da incorniciare per Herberth Motorsport. Alfred Renauer/Robert Renauer/ Ralf Bohn #91 hanno monopolizzato la scena nel finale imponendosi con scarto sulla gemella #33 di Antares Au /Yifei Ye/ Klaus Bachler. La gara, ancora una volta condizionata dalla strategia e dai FCY, è stata presa in mano dalle 911 GT3-R solo negli ultimi 60 minuti dopo un avvio un po’ in ombra.

Alexander West/Frank Bird/ Marvin Kirchofer (Garage 59 #88) hanno completato il podio di una prova che non ha visto brillare la Ferrari. Prestazione mediocre per Rinaldi Racing #55, unica formazione in grado di poter impensierire per il titolo la già citata McLaren #7. Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat (Inception Racing) vincono il titolo e regalano per il secondo anno consecutivo il pass a Le Mans per la squadra britannica che dal 2022 correrà full-time anche in IMSA.

Nella prossima puntata…

Il mondo del motorsport americano continuerà settimana prossima con la prima tappa dell’IndyCar Series in quel di St. Petersburg. ‘A ruota libera, invece, tornerà con la California e dopo due anni riaccenderà i motori a Fontana.

Luca Pellegrini