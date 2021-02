È iniziata l’azione al Daytona International Speedway, sede questo week-end della Rolex 24 at Daytona. Le emozioni non sono mancate nell’opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale serie americana riservata alle GT ed ai prototipi. La prima puntata di ‘A Ruota Libera’ evidenzia però un’altra realtà che venerdì sera ha dato spettacolo nel ‘World Center of Racing’.

Quattro ore hanno inaugurato nella serata del 29 gennaio la stagione 2021 dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, serie americana riservata alle GT4 ed alle TCR. La categoria in questione apre questa serie di approfondimenti su tutte le serie ‘minori’, che durante l’anno si sfidano nei circuiti di tutto il mondo come categorie principali o di supporto.

Daytona: McLaren svetta in una corsa pazza

La prima prova del campionato, eccezionalmente di 4h contro le 2h canoniche, ha incoronato la McLaren 720 GT4 di Orey Fidani/Kuno Wittmer #13. L’equipaggio di casa AWA ha preceduto sotto la bandiera a scacchi la due BMW di Turner Motorsport: la #95 di Bill Auberlen/Dillon Machavern e la #96 di Robby Foley/Vincent Barletta.

Per quanto riguarda le GS (GT4), la classe regina, l’evento si è aperto sotto l’insegna della McLaren #13 di Orey Fidani/Kuno Wittmer (AWA). Gli autori della pole hanno imposto da subito un ritmo pazzesco, prendendo margine sulla concorrenza capitanata dall’Audi #8 di Andrew Davis/Michael McCann (McCann Racing) e la R8 #83 di Alex Papadopulos/James Vance (FASTMD RACING).

La situazione è cambiata nel corso della 1^ neutralizzazione quando, i primi quattro della classifica, hanno deciso di non pittare. Dopo una nuova caution, la BMW #95 del Turner Motorsport di Bill Auberlen/Dillon Machavern ha preso le redini della corsa davanti alla Camaro Hugh Plumb/Matt Plumb #46 (TeamTGM). Quest’ultima vettura, sanzionata nei primi giri per una posizione errata sulla griglia di partenza, ha recuperato il tempo perso nella seconda caution ed ha strappato ai box la leadership alla M4 #95 di Turner Motorsport.

Dopo una terza neutralizzazione, chiamata in causa per rimuovere l’Honda Civic #88, la gara è ripartita con una bella battaglia tra la Camaro #46 e la BMW #95. I due hanno creato un’importante gap sulla concorrenza capitanata dalla Mustang #40 di James Pesek/Chad McCumbee (PF racing), mentre nelle retrovie la McLaren #13 di Fidali/Witmer perdeva terreno in seguito all’errata strategia ed ad una sanzione per un contatto in curva 6.

Le ultime due ore: la rimonta che non ti aspetti

Bill Auberlen/Dillon Machavern hanno cercato di ampliare il proprio gap sulla Camaro, ma la missione non è riuscita. Ad 1h e 30 dalla fine, una nuova Safety Car ha ricompattato il gruppo e riaperto la competizione.

La situazione si è ribaltata ancora una volta a 30 minuti dalla conclusione con il ritorno nelle prime posizioni della McLaren #13 di AWA. Wittmer/Fidali, nettamente superiori alla concorrenza sul dritto, ha conquistato la vetta ed ha respinto nel finale l’attacco delle BMW che in tutti i modi hanno cercato il primato. Turner Motorsport, BimmerWorld e Stephen Cameron Racing LLC hanno dovuto alzare bandiera bianca contro la superiorità della 570S GT4.

Daytona: vittoria Audi negli ultimi due giri in TCR

Audi, Honda, Alfa Romeo e Hyundai si sono spartite il successo nella 4h di Daytona in TCR. Dopo una prima fase controllata dalla Giulietta #5 di Tim Lewis/Roy Block (KMW Motorsports with TMR Engineering), la competizione è passata nelle mani dell’Honda #84 di di Brian Henderson/Robert Noaker. Gli alfieri dell’Atlanta Speedwerks, autori della pole-position, hanno preso il comando intorno alla metà gara prima di ricedere all’Alfa Romeo la prima piazza.

Dopo due nuove caution, l’Alfa #5 è tornata al comando nonostante alcuni problemi accusati alla ‘Bus Stop’. L’Honda #84 ha cercato di ristrappare alla Guilietta la leadership, ma le due auto sono entrate in contatto. Un ingente danno ha costretto Brian Henderson/Robert Noaker al ritiro, mentre Tim Lewis/Roy Block chiudevano anticipatamene la prova contro le barriere. Ritiro anche per l’Audi #61 di Gavin Ernstone/Jon Morley ( Road Shagger Racing), terzi al momento dell’incidente dei primi due classificati.

A meno di 1h dalla conclusione, l’Honda #97 di Greg Strelzoff/Ryan Eversley/Todd Lamb (Atlanta Speedwerks) sembrava poter scappare verso il successo, ma tutto è cambiato con il ritorno di Audi negli ultimi concitati giri. La vettura dell’Unitronic JDC-Miller MotorSports affidata a Chris Miller/Mikey Taylor/William Tally #17 ha dato spettacolo nel finale, infilando la Civic #97 a poche miglia dalla bandiera a scacchi. Escono sconfitte le Hyundai, dominatrici della scorsa stagione. La casa coreana si accontenta della terza piazza con Michael Johnson/Stephen Simpson #54 (Michael Johnson Racing).

La prossima prova dell’IMSA Michelin Pilot Challenge si svolgerà nel mese di marzo a Sebring. ‘A Ruota Libera’ salterà il prossimo week-end vista l’assenza di manifestazioni, ma saremo pronti a ripartire dal 16 di febbraio al termine del lunghissimo fine settimana della Daytona 500.

Luca Pellegrini