Nelle puntate precedenti abbiamo analizzato la Porsche Carrera Cup North America, Deutschland e France, oggi non possiamo non parlare dell’Italia e della nostra realtà che è iniziata questo fine settimana da Misano Adriatico in concomitanza con il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

La 18^ puntata di ‘A ruota libera’ vi porta a scoprire il nostro monomarca principale che negli anni ha saputo sfornare dei talenti che sono diventati il punto di riferimento per la casa di Stoccarda e per le altre marche impegnate in tutto il mondo.

Porsche Carrera Cup Italia: Cerqui e Iaquinta a pari

Uno-a-uno tra Alberto Cerqui e Simone Iaquinta al termine del primo round della Porsche Carrera Cup Italia. I due esperti del gruppo si sono spartirti le due competizioni in programma davanti ad un attento Gianmarco Quaresmini, bravo a portare a casa dei punti preziosi in vista dei prossimi appuntamenti.

Race-1, disputata sabato sera in notturna, ha visto l’ottimo spunto da parte di Cerqui. Il portacolori del Team Q8 Hi Perform ha difeso la leadership dai repentini attacchi di Iaquinta (Dinamic) e Quaresmini (Tsunami), rispettivamente secondo e terzo all’arrivo.

La competizione di domenica è stata anch’essa molto interessante con un protagonista su tutti: Marzio Moretti. Il pilota di Bonaldi, quarto nella prima corsa, ha letteralmente dominato la race-2 difendendosi alla grande dagli attacchi di Iaquinta e Alessandro Giardelli (Dinamic).

La situazione è cambiata a due giri dalla fine quando, all’uscita della ‘Variante del Parco’, Moretti ha perso ogni possibilità di vincere in seguito al cedimento di una gomma. Iaquinta è salito in vetta al gruppo ed ha gestito fino alla bandiera a scacchi gli attacchi di Quaresmini e Giardelli, rookie assoluto nella Carrera Cup Italia. Quarto posto per Cerqui che nel prossimo round dovrà provare ad accumulare punti preziosi vista l’assenza di Iaquinta per via della concomitanza con la Supercup.

Prossima tappa in Toscana al Mugello nel week-end del 2-4 luglio.

NASCAR Xfinity: AJ Allmendinger svetta a Mid-Ohio

Secondo acuto in stagione e seconda gioia in carriera a Mid-Ohio per AJ Allmendinger #16 che conquista la terza prova non ovale della NASCAR Xfinity Series. Il pilota di Kaulig domina la scena nell’overtime e realizza una splendida doppietta con Justin Haley #11.

Lo spettacolo non è mancato sabato sera con una bellissima battaglia sin da subito per il vertice tra Austin Cindric #22 (Penske) ed il giovane Ty Gibbs #54 (Gibbs). I due si sono alternati al comando, ma ad aver la meglio al termine della Stage 1 è stato Allmendinger che ha beffato i rivali negli ultimi passaggi.

Il colpo di scena più importante è avvenuto poco prima della fine della Stage 2 quando, nella corsia dei box, la Chevrolet #16 ha rimediato una sanzione. Allmendinger si è trovato a recuperare dal fondo, mentre davanti il teammate Haley metteva in bacheca il secondo segmento della prova.

Il finale è stato perfetto per il team Kaulig che si ha gestito i repentini attacchi di Ty Gibbs. Allemendinger ha preso il comando ed ha tagliato per primo il traguardo con un discreto gap s Haley. Out a meno di 5 giri dalla fine Austin Cindric, spinto nell’erba del raccordo tra curva 1-2.

La NASCAR Xfinity Series tornerà in pista settimana prossima in Texas.

HOW DID HE DO IT?@AJDinger muscles his car three wide and takes the lead with four to go! pic.twitter.com/sTLTRfh8Kv — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) June 5, 2021

Le Mans Cup, Paul Ricard: Nielsen Racing svetta nel finale su Cool

Nuova emozionante competizione al Paul Ricard nella Michelin Le Mans Cup, la categoria che segue quasi tutte le prove dell’European Le Mans Series e garantisce dei pass per la 24h di Le Mans. Nielsen Racing #7 conquista il successo con Wells/Noble, vincitori per solo un secondo sulla LMP3 #69 di Smith/Bell.

Come accaduto a Barcellona la corsa si è decisa nel finale con gli alfieri della #7 che hanno avuto la meglio sui rivali. Bell ha cercato di riprendere il prototipo di Nielsen Racing, una missione non riuscita. Terza piazza per United Autosports #23 con Schauermann/Boyd.

Porsche svetta ancora in GT3, ma con un’altra squadra. Pzoberer Zürichsee by TFT #2 cede il testimone alla #92 di Herberth Motorsport con Renauer/Allemann. Ferrari monopolizza con Iron Lynk i restanti posti del podio con Mastronardi/Sargeant #8 e Bovy/Pin #9, rispettivamente secondo e terzo.

Prossimo appuntamento a luglio a Monza.

GT World Challenge America: Lamborghini e Mercedes svettano al VIR

Lamborghini e Mercedes si dividono i successi al VIRginia International Raceway. Il terzo atto della stagione ci ha presentato due competizioni molto interessanti in una delle piste più complesse dell’intero calendario.

Nella race-1 è stata la Lamborghini ad avere la meglio con Andrea Caldarelli/Jordan Pepper. Gli alfieri di K-Pax Racing #3 hanno dominato la scena nel finale imponendosi con margine sulla BMW M6 GT3 di Michael Dinan/Robby Foley (Turner Motorsport #96) e la Mercedes di Erin Vogel/Michael Cooper (DXDT Racing #19)

Corsa molto più interessante domenica sera con una lunga lotta nei primi minuti tra la Porsche #20 del Wright Motorsport e la Mercedes #33 del Winward Racing #33. L’AMG GT3 ha allungato nella seconda metà della manifestazione ed ha vinto con l’inedita coppia formata da Russell Ward/Michael Grenier. Quest’ultimo ha sostituito Phil Ellis, impegnato al Nuerburgring nella 24h.

Secondo posto al traguardo per Corey Lewis/Giovanni Venturini (Lamborghini/K-Pax Racing #6) davanti a Michael Di Meo/Matt McMurry (Acura/Compass Racing #77).

Prossimo appuntamento a fine agosto a Road America.

Nella prossima puntata…

Dopo un week-end strepitoso condizionato dalla da Spielberg si riaccendono i motori dell’ADAC GT Masters e della Porsche Carrera Cup Deutschland. Appuntamento anche in Inghilterra da Snetterton per il secondo atto del BTCC.

Luca Pellegrini