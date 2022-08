Il TCR Europe è stato il protagonista assoluto della 31ma puntata di ‘A Ruota Libera’, in scena al Nuerburgring con il DTM dopo una lunghissima pausa. Nell’ultimo fine settimana d’agosto sono state tantissime le emozioni, la Germania è stata infatti solo una delle località presenti nel consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte.

Da Spa-Francorchamps è infatti tornata con la F1 la Porsche Mobil 1 Supercup, mentre da Thruxton è ripartita l’azione il BTCC. Spazio anche all’IMSA Michelin Pilot Challenge dal VIR e dalla NASCAR Xfinity Series da Daytona, realtà che hanno militato nel medesimo fine settimana del round di Suzuka del SuperGT.

TCR Europe, Nuerburgring: Tom Coronel senza rivali

Tom Coronel (Comtoyou Racing/Audi), ha dominato la scena nella race-1 del Nuerburgring, unica corsa disputata nel mitico impianto tedesco. La spiacevole situazione è stata data dai tanti problemi con la nebbia che hanno protratto il programma del sabato. La race-1 è slittata automaticamente alla domenica, la race-2 è stata annullata dopo un day-1 molto complesso per gli organizzatori del DTM.

Il veterano olandese, scattato dalla pole-position in base ai tempi delle prove libere, ha monopolizzato la scena primeggiando su Nicola Baldan (Target Competition/Hyundai), unico che ha provato a tenere il passo del rivale.

Franco Girolami (Comtoyou Racing/Audi) ha tagliato il traguardo terzo davanti a Pepe Oriola (Aggressive/Hyundai), settimo sullo schieramento. L’iberico ha ottenuto la prima Top5 per la squadra tricolore, al debutto nella serie internazionale a partire dal round di Norimberga che abbiamo commentato a luglio.

Prossima tappa a Monza a fine settembre, evento che potrebbe scrivere le sorti del campionato

IMSA Michelin Pilot Challenge, VIR: Hand regala la vittoria a PF Racing, Hyundai svetta in TCR

Joey Hand /James Pesek (PF Racing #40/Ford) hanno vinto in volata la tappa al VIRginia International Raceway dell’IMSA Michelin Pilot Challenge al termine di un giro conclusivo oltremodo interessante che ha visto l’uscita di scena per mancanza di carburante della Mercedes #21 del Riley Motorsports. Successo decisamente più semplice in TCR, invece, per Taylor Hagler /Michael Lewis (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #1/Hyundai), padroni della scena e sempre più al comando della categoria.

GS (GT4)

Sono state tante le emozioni in quel del VIR al termine di una corsa che si è aperta sotto il controllo di Murillo Racing. Kenny Murillo #72 ha infatti gestito al meglio le prime farsi di una prova che è cambiata radicalmente nella seconda parte dell’evento grazie ad una caution che ha premiato la BMW M4 GT4 #95 di Turner Motorsport con il veterano Bill Auberlen.

Il californiano ha tentato di difendere il primato dalla Mercedes del rivale e di salvare più carburante possibile nei minuti conclusivi, una missione non riuscita. Entrambe le auto si sono fermate ai box poco prima di una seconda bandiera gialla per rimuovere la Porsche #22 del Team Hardpoint.

Alcuni protagonisti, tra cui i primi due della graduatoria, si sono fermati ai box pochi minuti prima di una bandiera gialla che sembrava premiare la Mercedes #21 di Scott Andrews, da terzo a primo in regime di Safety Car. Quest’ultimo ha allungato sui rivali alla green flag, esposta a due giri dalla fine, mentre Billy Johnson tentava di prendere la posizione con la Mustang #59 del Kohr Motorsports #59 sulla Ford #40 di PF Racing di Joey Hand.

Andrews ci prova, ma non basta…

La lotta è entrata nel vivo nelle tre curve conclusive dopo l’uscita di scena di Andrews, out dopo aver finito il carburante. Hand, teammate questo week-end del già citato Pesek, ha tenuto a bada Johnson, sconfitto in volata per solo 159 millesimi. Il compagno di auto di Luca Mars ha potuto in ogni caso festeggiare una bellissima rimonta dopo una sanzione per un contatto al primo hairpin nella seconda metà della prova.

Da rimarcare il terzo posto di Sheena Monk/Kyle Marcelli (JG Wentworth Racing by PF Racing #877/Ford), ancora molto competitivi dopo quanto accaduto a Road America. Discorso differente per la riconoscibile Aston Martin #7 di Volt Racing, leader del campionato che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 60 minuti per un problema tecnico nel primo hairpin.

TCR: Hyundai resiste ad Honda e vince, Taylor Hagler /Michael Lewis sempre leader

Taylor Hagler /Michael Lewis (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #1/Hyundai) sono sempre più al comando del campionato dopo il round del VIR dell’IMSA Michelin Pilot Challenge per quanto riguarda la classe TCR.

L’Elantra #1 ha dato spettacolo nella seconda metà della competizione primeggiando su Tyler Maxson / Mason Filippis (Bryan Herta Autosport w/ Curb Agajanian #77/Hyundai) e Victor Gonzalez / Karl Wittmer (Victor Gonzalez Racing Team – VGRT #99), competitivi sin dal via che fino alla bandiera a scacchi hanno messo in discussione il primato del team di Herta.

Prossimo appuntamento nell’ultimo giorno di settembre per il championship decider nella mitica location di Road Atlanta.

BTCC, Thruxton: Sutton recupera su Turkington

Ash Sutton recupera punti preziosi su Colin Turkington al termine del fine settimana di Thruxton del BTCC. Ford festeggia due successi e con il campione in carica accorcia le distanze dall’alfiere di BMW che dopo Snetterton sembrava in grado di poter allungare sui rivali.

Race-1: Cammish torna al top

La domenica di Thruxton si è aperta con un rocambolesco primo passaggio che ha visto molti protagonisti in difficoltà. Dan Cammish (NAPA Racing UK/Ford), scattato dalla pole, ha tenuto la leadership con un ampio gap su Gordon Shedden (Halfords Racing with Cataclean/Honda), abile a mantenere la propria piazza su Ash Sutton (NAPA Racing UK).

Solo 10mo, invece, Turkington che dopo una qualifica difficile non ha saputo recuperare nella prima corsa del week-end, prescrittiva come sempre per lo schieramento della race-2 che ha visto l’aggancio in classifica da parte di Sutton al #50 del gruppo.

L’esperto inglese concluderà al secondo posto dopo una bella battaglia contro

Thruxton, Race-2: Cammis e Sutton padroni con Ford

NAPA Racing UK ha controllato la scena nella race-2 imponendo un passo superiore agli altri. Cammish ha ceduto il posto a Sutton che non ha perso l’occasione per festeggiare un importantissimo successo in ottica campionato.

Shedden ha completato terzo davanti a Jake Hill (ROKiT MB Motorsport/BMW), Rory Butcher (Toyota GAZOO Racing UK) e Tom Ingram, in difficoltà rispetto ai rivali con la propria Hyundai schierata dal Bristol Street Motors with EXCELR8 TradePriceCars.com.

Race-3: la reverse grid premia BMW, Cook torna al top

La griglia invertita della race-3 ha premiato BMW che ha potuto arrivare a podio con Colin Turkington. Il veterano che ha Snetterton ha celebrato le 500 presenze nella categoria ha superato il teammate Stephen Jelley prima di doversi arrendere a Josh Cook.

Il #66 del Rich Energy BTC Racing, soprannominato ‘The King of Thruxton’ per i suoi successi nella velocissima pista britannica, non ha perso l’occasione per beffare il rivale e per primeggiare nuovamente nel particolare tracciato che sorge nella regione dell’Hampshire. Turkington ha chiuso secondo, Cammish terzo davanti a Butcher ed a Sutton.

Quest’ultimo è pronto per recuperare ancora sul portacolori di BMW, leader alla vigilia del round di Silverstone con solo sei punti di scarto.

And here’s your Drivers’ Standings after a busy weekend at Thruxton… Four weeks until the penultimate race weekend of the season at Silverstone #BTCC pic.twitter.com/ipnLzJLYYf — BTCC (@BTCC) August 28, 2022

SuperGT, Suzuka: Nissan e Mercedes al vertice

Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette (CALSONIC IMPUL Z #12) hanno vinto la gara di Suzuka del SuperGT beffando nel finale la concorrenza. Festa anche in casa Mercedes (GOODSMILE HATSUNE MIKU), a segno in GT300 con Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka.

GT500, CALSONIC IMPUL Z #12 festeggia nel finale

La strategia è stata protagonista nella prima metà di una prova che è entrata nel vivo dopo quaranta tornate con Toshiki Oyu (Red Bull MOTUL MUGEN #16/Honda) che doveva difendere il primato da Hiroaki Ishiura (ZENT CERUMO #38/Toyota) e da Koudai Tsukakoshi, in rimonta con la Honda #17 di Astemo.

Dopo una Safety Car, entrata al 50mo giro per rimuovere la Supra #224 del team HACHI-ICHI, la corsa è ripresa con i primi del gruppo che hanno completato l’ultima sosta della giornata ad eccezione di Tsukakoshi che era riuscito a fermarsi prima dell’ingresso della SC. Il nipponico si è ritrovato leader con la propria Honda, pronto per difendersi da un velocissimo Tsugio Matsuda (MOTUL AUTECH #23/Nissan).

Matsuda cede il testimone ad Hiramine

Il pluricampione della categoria ha tentato di impensierire la testa del gruppo, ma verrà sanzionato con un drive-through per aver ostacolato l’attacco da parte di Kazuki Hiramine (CALSONIC IMPUL #12/Nissan).

Quest’ultimo farà la differenza prendendosi il successo nelle battute conclusive sul Tsukakoshi che ha tentato disperatamente un modo per respingere il rivale. Koudai Tsukakoshi/Nobuharu Matsushita (Astemo #17/Honda) sono riusciti in ogni caso a concludere con la propria Honda al secondo posto davanti a Yuhi Sekiguchi/Yuichi Nakayama (DENSO KOBELCO SARD #39/Toyota) ed a Katsumasa Chiyo/

Mitsunori Takaboshi (CRAFTSPORTS MOTUL #3/Nissan).

GT300: Mercedes vince in solitaria

Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka hanno primeggiato in scioltezza con Mercedes in GT300 grazie all’ottima prestazione da parte di GOODSMILE HATSUNE MIKU #4. Vittoria con margine per questi ultimi, abili con la strategia a mettere tutti in riga nel finale.

Seconda piazza finale per Ryuichiro Tomita/Riki Okusa/Yusuke Shiotsu (TANAX GAINER #10/Nissan) sulla Toyota #30 di Manabu Orido/Hibiki Taira/Yuta Kamimura (apr GR86), autori di una bella rimonta vista la 21ma piazza in griglia.

Prossimo round a metà settembre a Sugo

Porsche Supercup, Spa-Francorchamps, Dylan Pereira cala il tris

Dylan Pereira cala il tris nella Porsche Supercup a Spa-Francorchamps. Il portacolori di Lechner Racing allunga in campionato dopo un fine settimana perfetto in cui non ha lasciato scampo ai rivali che si sono dovuti accontentare della lotta per la seconda piazza.

Il lussemburghese ha festeggiato davanti a Larry ten Voorde ed a Laurin Heinrich (SSR), sconfitto nell’ultimo passaggio dal campione olandese che sta cercando disperatamente di restare in gioco per il titolo. Marvin Klein (CLRT) ha concluso quarto, Harry King (Lechner Racing) ha tagliato il traguardo alle spalle del transalpino.

Prossimo round a Zandvoort (Olanda) tra meno di una settimana, penultimo atto prima dell’epilogo di Monza.

NASCAR Xfinity Series, Daytona: Jeremy Clements svetta nella notte di Daytona

Jeremy Clements ha vinto la prova di Daytona della NASCAR Xfinity Series, una lunghissima corsa che è stata posticipata per diverse ore in seguito al maltempo. Il #51 del Jeremy Clements Racing ha avuto la meglio al terzo overtime, abile a trovarsi al comando all’esposizione dell’ultima bandiera gialla in seguito ad un testacoda da parte di Riley Herbst (Haas #98).

Timmy Hill ed AJ Allmendinger si sono dovuti accontentare della seconda e della terza posizione al termine di una prova che si è accesa nel finale con una serie di importanti incidenti che ha tolto dai giochi le Chevy Camaro del JR Motorsports e la temibile Supra #54 del Gibbs Racing di Ty. Gibbs.

Appuntamento tra una settimana quel di Darlington per una nuova gara da non perdere.

In case you missed it, @JClements pulled off the upset win in overtime to punch his ticket into the @NASCAR playoffs in the @XfinityRacing Series. Here's a look at the final restart to see how he did it. pic.twitter.com/eaEqooGI9m — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2022

Nella prossima puntata…

Oltre alle serie citate tornerà il GT4 Europe, per la prima volta da Hockenheim in concomitanza con il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ci sarà anche la Porsche Carrera Cup North America Presented by the Cayman Islands da Indianapolis, round che vedrà presente anche Jeff Gordon.

Luca Pellegrini